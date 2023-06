“Los solteros del PSG era como si hubiesen visto a Jesucristo”: excompañero de Neymar da detalles de sus alocadas fiestas en París

Ander Herrera no se guarda nada. En conversación con TyC Sports, el volante español recordó como fue su paso por el PSG, donde compartió camarín con Neymar y Lionel Messi. El mediocampista vivió importantes momentos dentro del campo en el cuadro francés, sin embargo, sus vivencias más llamativas fueron lejos del césped.

“Estaba Ney de cumpleaños. Era verano en Sudamérica, entonces vinieron amigos y amigas de Brasil. Había un lío, una confusión y yo le decía: ‘Estamos con nuestras mujeres, cómo nos vas a poner’. Él me respondió que no me preocupara porque había un VIP para nosotros y allí estábamos muy bien con nuestras parejas”, rememora el actual futbolista del Athletic Club.

“Pero abajo era... Había algunos solteros en el equipo que los veías bajar y cuando subían, gesticulaban, decían ‘increíble’ y tenían los ojos como si hubieran visto a Jesucristo. Teníamos un baño arriba y otro abajo. El de arriba estaba lleno e íbamos a bajar con Lea (Paredes), pero nuestras mujeres nos dijeron que no fuéramos abajo”, agrega Herrera, entre risas.

Las famosas fiestas de Neymar le han costado reclamos al exBarcelona. Los vecinos del atacante reclamaron en su momento. “Esta persona no tiene ningún respeto. El hecho de que sea una estrella no le excusa. Algunas han durado 48 horas”, decían hace algún tiempo.

Lionel Messi, Ander Herrera, Ángel Di María, Leandro Paredes, Nasser Al- Khelaifi y Mauro Icardi, en un entrenamiento en París. Foto: Franck Fife/AFP

La presión parisina

En lo futbolístico, el exseleccionado español aborda la obsesión del PSG por ganar la Champions League. “El club cuando lo compran los qataríes hablaban de ese título. Para mí es un error porque estás poniendo una exigencia que no te conviene ni te pertenece. Yo no había visto algo así nunca, ni en Manchester. En París, hagas lo que hagas, si no ganas la Champions, eres un desastre. Eso es lo que no veo justo”, señala.

En su paso por el club más ganador de la Ligue 1, perdieron la final continental. “Estuvimos muy cerca, caímos contra el Bayern, pero para mí hay una exigencia y una obligación desmedida por ser campeones de Europa que no le conviene al futbolista. Parece que siempre gana algo. Lógicamente, si no la ganan, no me van a chiflar a mí, sino que a los cracks”, apunta.

En ese sentido, se refiere al paso de Lionel Messi, que por no conquistar la UCL, no cumplió con la expectativas establecidas en su figura por la hinchada. “Yo lo admiraba mucho como futbolista, ahora como persona todavía lo admiro más. No tuvo nunca un mal gesto con nadie. Tuve la oportunidad de tener relación con él, de ir a cenar con Di María, Leo Paredes y las familias, ver cómo son sus hijos, su familia, todos respetuosos. Te da la sensación de que son gente normal y es el mejor de toda la historia”, dice.

El ibérico asegura que la figura de Messi era respetada por todos en el club francés, incluso por Kylian Mbappé. “Si tienes a Leo, todos los demás están un pasito por detrás. No le hace falta hablar para ser respetado. Es mentira que había una división con Mbappé”, asevera.