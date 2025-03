“No se me dio el respeto que me gané en cancha”: Alfonso Parot carga contra la dirigencia de Cruzados

Este viernes comenzó la tercera fecha de la Liga de Primera con el duelo entre Deportes Limache y Coquimbo Unido. El elenco tomatero cayó por 1-2 y uno de los jugadores que vio acción en los locales fue Alfonso Parot, jugador que se unió a la escuadra de la Región de Valparaíso después de una polémica salida desde Universidad Católica.

Tras el duelo, Parot aprovechó de referirse al desarrollo del encuentro, los factores que lo llevaron a su nueva escuadra y a su salida desde la UC.

“Sabíamos que el juego de ellos es muy rápido en las transiciones. Dan espacio para salir jugando y presionan firme en el medio, son fuertes. Por eso han ganado todos los partidos. Tenemos mucho por mejorar, tenemos una buena base, muchos chicos jóvenes que buscan su oportunidad en esta categoría. Hay mucho potencial. Hemos ido de menos a más, tengo mucha fe en este año”, señaló en diálogo con TNT Sports.

Luego, se refirió a lo que lo sedujo para continuar su carrera en el cuadro recién ascendido tras dejar a los franjeados. “Estoy muy contento acá, muy agradecido del club. Dije que no iba a seguir, me llamaron, me convencieron al tiro con el proyecto y todo lo deportivo que me ofrecieron. Muy feliz y agradecido. Por otro lado, fue un golpe muy duro, no me lo esperaba”, lanzó.

“En toda negociación hay dos partes y si una dice que ya está, a la otra se le informa. Por eso me tomó de sorpresa. No sé cuánto tiempo estuve negociando solo. Pero ya está, ya pasó. El dolor sigue y estará toda la vida”, complementó Parot.

Así mismo, considera que Cruzados debió darle un mejor trato mientras negociaba su situación en el club. “Mi sueño y mi mayor anhelo era salir de forma profesional del club de mis amores. Siempre seguiré siendo hincha a morir del club Universidad Católica”, dijo.

Luego agregó que “creo que no se me dio el respeto que me gané en cancha. Hubiese esperado una forma distinta. No en un café. No el mismo día que llegaba otro referente del club”, acusó haciendo referencia a la llegada de Gary Medel.

“Creo que hicieron muchas cosas mal, por eso te digo que soy hincha del club Universidad Católica, no de Cruzados. Me voy a jugar la vida por todos los equipos que defendí en mi carrera. Trancar con la cabeza como siempre y dejar todo en la cancha”, cerró el defensor.