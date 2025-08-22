SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Buscan venganza”: hinchas de la U liberados en Argentina agreden a la policía y a fanáticos de Independiente

El diario Olé informa que parte de los fanáticos que fueron liberados durante la mañana de este viernes atacaron a la policía y a barristas del Rojo, además de móviles de televisión.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
Foto: Fotobaires/Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

El conflicto entre los hinchas de Universidad de Chile e Independiente parece no tener fin. En Argentina reportan que algunos de los fanáticos chilenos que fueron liberados durante las primeras horas de este viernes fueron parte de nuevos incidentes en Avellaneda.

El diario Olé reporta que “apenas liberados, comenzaron a copar distintos puntos de la ciudad en busca de venganza contra la policía y contra hinchas del Rojo. En su recorrido rompieron móviles de televisión y se atrincheraron frente a la Comisaría N°1 de Avellaneda en señal de protesta, acusando a los efectivos de no haberles devuelto sus pertenencias personales al momento de la liberación”.

Además, dieron cuenta de que luego el conflicto prosiguió en las calles, teniendo enfrentamientos con hinchas de Independiente presentes en la zona.

A raíz de esto, el club de Avellaneda solicitó ayuda policial para custodiar los alrededores del estadio Libertadores de América para proteger un colegio que funciona dentro de las instalaciones ante la posibilidad de que lo forofos azules intentarán ingresar a la zona.

Estadio clausurado

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, anunció este viernes la clausura del estadio Libertadores de América de Independiente después de los graves hechos de violencia que se registraron el miércoles.

El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hemáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias”, señaló en diálogo con Radio 10.

También dio cuenta de los avances de la investigación. “Ayer hubo un trabajo muy importante de identificación. Hay unas 20 causas judiciales”, adelantó.

A su vez, expuso que “hay gente que tiene que rendir cuentas porque hay una empresa de seguridad que tenía que estar y no estuvo. Al coordinador de la Conmebol se le avisó tres veces que había que suspender el partido y no quiso”.

Por otro lado, indicó que ahora los esfuerzos están destinados en identificar a los responsables de las agresiones que sufrieron los hinchas de Universidad de Chile, quienes serán acusados de “intento de homicidio”.

Sobre el estado de salud de las personas que se encuentran en centros asistenciales, indicó que “estamos preocupados por la situación de los detenidos y los heridos. Hay cuatro personas internadas, dos de ellas más graves, por los golpes que recibieron en sus cabezas. Les salvamos la vida en un hospital público”.

