“Si me quieren ver colgado, es tema de ustedes”: Estudiantes de La Plata llega al partido contra la U en medio de una crisis

Estudiantes de La Plata mostró su peor cara en la previa del duelo ante la U, el próximo miércoles, por la Copa Libertadores. El equipo albirrojo cayó por goleada en su visita a Argentinos Juniors, golpe que desató una verdadera catástrofe en la interna del equipo.

El elenco pincharrata abrió la última fecha de la fase regular de la Primera División de Argentina con un pobre cometido. El 4-0 que le propinaron los Bichos Colorados en La Paternal abrieron muchas incertidumbres en el equipo albirrojo que, finalmente, logró avanzar a la siguiente fase del torneo local en el octavo puesto, última plaza para clasificar.

Tras la goleada sufrida en Buenos Aires, los medios locales fueron muy duros en el análisis. Con el resultado definido, el técnico argentino Eduardo Domínguez se enfrentó a los medios en la conferencia de prensa.

“A ver, no nos gusta vernos en este escenario, sentimos que no fuimos nosotros. El objetivo era clasificar y lo hicimos por los puntos que obtuvimos, no por los resultados de los otros equipos”, advirtió el DT del León.

Duro cruce

A medida que avanzó la comunicación con los medios, la interacción subía aún más de tono. Consultado sobre su futuro, el adiestrador explotó y apuntó directamente a los profesionales.

“Acá se empezó a instalar esta situación, pero esto pasa porque la instalan ustedes los periodistas. Ustedes la instalan, no la gente. La gente no la instala, la escucha”, dijo el DT de los platenses, visiblemente ofuscado.

Incluso, el exentrenador de Colón de Santa Fe fue más duro en sus respuestas: “si ustedes me quieren ver colgado en la plaza, donde festejamos tantas veces, es tema de ustedes. No es un tema mío. En ningún momento se me cruzó por la cabeza irme. Ustedes me quieren ver colgado”.

En duros términos, Domínguez insistió en que no dejará al club en estos momentos: “los técnicos se quejan porque cuando les va mal los echan, pero cuando les va bien muchos también eligen irse. Yo elijo quedarme acá, estoy muy agradecido a Estudiantes, de los hinchas y también de los directivos”.

