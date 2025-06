Solo un hincha recibió al Inter en su regreso a Italia tras caer en la final de la Champions: “Soy el único idiota aquí”.

El Inter de Milán sigue masticando la histórica derrota que sufrieron en la final de la Champions League ante el PSG. El 5-0 que le propinó el equipo de Luis Enrique se transformó en la definición con la diferencia más abultada en toda la competición.

“No hemos sido mi Inter, los primeros en saberlo somos los chicos y yo, pero estoy orgulloso de ellos. Nos encontramos con un equipo que mereció ganar, probablemente más fuerte que nosotros. Teníamos que ser mejores, no lo hicimos. Lo enfocamos mal y facilitamos la tarea del PSG, pero la derrota no borra el camino que hemos recorrido hasta ahora. Por mi parte, tenía que hacerlo mejor, pero no quiero olvidar la temporada”, señaló el entrenador Simone Inzaghi tras el partido.

En su regreso a Italia, el equipo nerazzurri fue recibido en el aeropuerto por un hincha solitario. Identificado como Marco, el fanático explicó su presencia a La Gazzetta dello Sport. “Soy el único idiota aquí… pero estos tipos aún merecen un aplauso”, comentó.

Otro que habló tras la final fue Lautaro Martínez, el goleador del Inter. “Nosotros tenemos que hacer el duelo, pensar en las cosas que hicimos mal y volver a empezar de nuevo, más fuertes que nunca. Llegamos a dos finales en los últimos tres años, perdimos las dos, pero seguramente estamos haciendo un trabajo muy importante después de muchísimos años”, dijo el ariete.

El transandino enfatizó en que han puesto al club nuevamente en los primeros planos continentales. “Inter vuelve a ser respetado en Europa, vuelve a estar en las posiciones que se merece estar por su historia. Estoy orgulloso de mis compañeros y de todos. Hay que volver a empezar y el próximo año volver a prepararse. Voy a dar todo para volver a jugar una nueva final, para volver a llevar al Inter a lo más alto de Europa porque de eso se trata”, remarcó.