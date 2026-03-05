SUSCRÍBETE
    Sufre Coquimbo Unido: TAS ratifica castigo contra Rodrigo Holgado y frena su regreso al fútbol

    El organismo deportivo falló en contra del delantero del cuadro Pirata por falsificación de documentos para jugar por Malasia con Copa Asiática.

    Por 
    Madelynne Alegría
    FOTO: Photosport.

    Coquimbo Unido sufrió un duro golpe en el arranque de esta temporada, luego que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) modificara parcialmente la sanción impuesta por la FIFA a siete jugadores vinculados a un caso de falsificación de documentos. Entre ellos Rodrigo Holgado, quien llegó a modo de préstamo por seis meses desde el América de Cali a sumar minutos con el vigente campeón del fútbol chileno.

    De esta manera, desde este 5 de marzo, el delantero pirata estará fuera de la cancha hasta el próximo año. En total disputó 83 minutos por esta temporada en la Liga de Primera.

    Futbol, Coquimbo Unido vs O’higgins. Fecha 24, campeonato Nacional 2023. 22/09/2023 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    ¿Por qué fue sancionado?

    El ente rector del fútbol mundial descubrió que la Federación de Malasia utilizó documentación manipulada para alinear a siete jugadores extranjeros en el partido contra Vietnam, disputado el 10 de junio del año pasado, en el marco de las eliminatorias de la Copa Asiática.

    Entre ellos, el delantero de los piratas, enfrentó una acusación que apuntaba a irregularidad en información vinculada al lugar de nacimiento de su abuelo, presentada en el marco de consultas de elegibilidad para jugar con la selección de los Tigres Malayos: “En el caso del abuelo de Holgado, Omar Eli, se presentaron papeles indicando que nació en George Town, en Malasia, pero se descubrió que en realidad nació en Caseros, Argentina”, contó el Comité Disciplinario en ese entonces.

    Este hecho derivó en una sanción que afectó a varios futbolistas, incluido Holgado y terminó con una multa de 439 mil dólares estadounidenses para la asociación de fútbol del país asiatico, por utilizar documentación falsa ante la FIFA.

