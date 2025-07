También futbolista y su hermano menor: Quién era André Silva, la otra víctima del trágico accidente donde murió Diogo Jota

La muerte de Diogo Jota sacudió al mundo del fútbol. El deceso del delantero del Liverpool se produjo luego de un trágico accidente automovilístico en Zamora, al norte de España. Junto a él se encontraba su hermano menor, André Silva, quien también era futbolista profesional.

Lejos de las luces de su hermano mayor, propias del éxito rimbombante de un futbolista de la Premier League y la selección de Portugal, se encontraba el también conocido como André Filipe, de 24 años. Ambos recibieron múltiples homenajes y despedidas en todo el planeta.

“Hemos perdido a dos campeones. El fallecimiento de Diogo y André Silva representa pérdidas irreparables para el fútbol portugués y haremos todo lo posible para honrar su legado a diario”, expresó la Federación Portuguesa de Fútbol tras el fallecimiento de ambos jugadores.

¿Quién era André Silva?

André Silva, de 25 años, también era futbolista profesional. Jugaba en el Penafiel de la Liga Portugal 2, la segunda división del fútbol luso. Allí se desempeñaba como mediocampista ofensivo. En la temporada pasada, aportó con dos goles y dos asistencias en 32 partidos disputados.

“La pérdida de dos vidas tan jóvenes y tan vinculadas al mundo del fútbol nos llena de dolor y consternación. En estos momentos difíciles, el Futebol Clube Penafiel expresa sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que compartieron momentos de vida y pasión por el deporte con André y Diogo. El club decretará luto oficial y rendirá homenaje a los próximos compromisos deportivos. Que descansen en paz”, expresó el club en un comunicado.

André siguió los pasos de su hermano en el fútbol. Fue formado en el Porto e incluso logró coincidir junto a Jota en la temporada 2016/17, aunque uno aún era apenas un juvenil mientras el otro se consolidaba en el primer equipo.

Silva no tuvo lugar con el Dragao y recaló en el Paços de Ferreira, club en el que se formó y debutó profesionalmente Diogo. Sin embargo, sin el éxito de él. Sumó minutos con los equipos Sub 23 del Famaliçao y Boavista. Estuvo un año en el Gondomar, del ascenso portugués, club en el que había militado en sus inicios como juvenil. No obstante, se afianzó en el Penafiel desde 2023.

En las últimas dos temporadas, el volante sumó un total de 63 encuentros, marcó siete anotaciones y aportó dos asistencias. Junto a su club, finalizó el último torneo en la undécima posición de la segunda división lusa, lejos del ascenso y del descenso. Su último encuentro oficial fue el pasado 15 de mayo, en el 0-0 ante Chaves. En total, Silva acumuló 143 partidos como futbolista profesional, en los que anotó 21 goles y dio cuatro asistencias.

“Diogo y André jugaron en el Mata Real, donde dejaron huella. Fueron dos personas extraordinarias que destacaron por su humildad, responsabilidad y una enorme dedicación al club en el que jugaron. Ambos terminaron su formación en el club, y fue también en el FC Paços de Ferreira donde Diogo comenzó a forjar su carrera como deportista profesional (...) A la familia de Diogo Jota y André Silva, a sus amigos y a todos los que tuvieron el placer de conocerlos, el Futebol Clube de Paços de Ferreira envía sus más sinceras condolencias. Que descansen en paz”, expresó el Paços de Ferreira, club vinculado a ambos hermanos.