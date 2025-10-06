Técnico de la selección Sub 20 de Brasil es despedido tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial

La temprana eliminación de la selección Sub 20 de Brasil del Mundial de Chile 2025 trajo duras consecuencias para el técnico Ramon Menezes. El adiestrador fue despedido después de la mala campaña que registraron el la fase de grupos de la competencia en la que quedaron eliminados sin poder ganar un solo encuentro.

“La Confederación Brasileña de Fútbol anuncia que Ramón Menezes deja de ser el entrenador de la selección brasileña masculina sub 20. La decisión se tomó tras evaluar el ciclo de trabajo desarrollado hasta el momento”, señalaron en un comunicado oficial.

“La CBF agradece la dedicación y profesionalismo demostrados por Ramon a lo largo de su carrera al frente de éste y otros equipos que dirigió durante su etapa en la organización, incluyendo el equipo principal masculino”, continuaron.

“Le deseamos éxito a Ramon en sus próximos retos profesionales y reiteramos nuestro reconocimiento por el compromiso y dedicación demostrado en todas las competiciones en las que compitió”, cerraron.

Las explicaciones

Una vez de que Brasil fue eliminado por primera vez en toda su historia en la fase de grupos del mundial Sub 20, Menezes ocupó una inusual justificación: “Todos nosotros estamos muy tristes y es difícil hablar en un momento como este. Es la primera vez que Brasil, en todas las competiciones, se va eliminado en primera fase. Los hinchas están tristes y decepcionados, pero la gente a veces no entiende todo el contexto, todas nuestras dificultades. Tuvimos poco tiempo para trabajar y entrenar, porque costó que liberaran a los jugadores. Nos presentamos a las prácticas el día 22 y jugamos el 28. Muchos jugadores jugaron más de 90 minutos y estaban cansados. Corríamos ese riesgo”, señaló el DT.

“Hay que levantar la cabeza. Cuando se gana, se deja una marca. Y cuando se pierde, también. Quedan cicatrices. Ahora es momento de enfriar la cabeza, y transmitir a estos jugadores que tienen que continuar con su carrera. Esto no termina aquí”, añadió.

La presión también la puso la prensa brasileña quien se lanzó con todo.Globo Esporte calificó la actuación como “una vergüenza sin precedentes” y destacó el carácter histórico del fracaso: “Es la primera vez que Brasil queda fuera en la fase de grupos de un Mundial Sub 20. Un resultado inadmisible para un país acostumbrado a pelear por el título”.

En la misma línea, UOL Esporte habló de “la peor campaña de todos los tiempos” y criticó el nerviosismo que exhibió el equipo frente a España. “La selección se mostró desordenada y sin recursos, incluso recurriendo a la tarjeta verde para pedir un penal inexistente”, apuntó el portal, que además cuestionó la gestión del plantel: “Faltó liderazgo y sobró ansiedad”.

Lance enfatizó en el desenlace del último partido, donde Brasil necesitaba al menos un empate para soñar con avanzar como uno de los mejores terceros. “Iker Bravo marcó en el primer minuto del segundo tiempo y destrozó las esperanzas del Scratch”, señaló el medio, que también criticó la reacción tardía del cuerpo técnico ante la desventaja.