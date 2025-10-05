SUSCRÍBETE
El Deportivo

“Vergüenza sin precedentes”: la furia de la prensa de Brasil tras el papelón del Scratch en el Mundial Sub 20

La eliminación de la canarinha golpea en su país. Los medios locales no dudan apuntar a la CBF.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
“Vergüenza histórica”: la furia de la prensa brasileña tras el papelón del Scratch en el Mundial Sub 20. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La eliminación temprana de Brasil en el Mundial Sub 20 ha provocado una ola de críticas en los principales medios deportivos del país. El Scratch, cinco veces campeón de la categoría, quedó último en el Grupo C tras igualar 2-2 con México, caer 2-1 ante Marruecos y perder 1-0 frente a España, firmando su peor campaña en la historia del torneo.

El impacto fue inmediato. Globo Esporte calificó la actuación como “una vergüenza sin precedentes” y destacó el carácter histórico del fracaso: “Es la primera vez que Brasil queda fuera en la fase de grupos de un Mundial Sub 20. Un resultado inadmisible para un país acostumbrado a pelear por el título”. El medio también cuestionó la falta de ideas del equipo dirigido por Ramón Menezes y apuntó a un proceso formativo “estancado y sin respuestas”.

Brasil cayó ante España. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

En la misma línea, UOL Esporte habló de “la peor campaña de todos los tiempos” y criticó el nerviosismo que exhibió el equipo frente a España. “La selección se mostró desordenada y sin recursos, incluso recurriendo a la tarjeta verde para pedir un penal inexistente”, apuntó el portal, que además cuestionó la gestión del plantel: “Faltó liderazgo y sobró ansiedad”.

Lance! enfatizó en el desenlace del último partido, donde Brasil necesitaba al menos un empate para soñar con avanzar como uno de los mejores terceros. “Iker Bravo marcó en el primer minuto del segundo tiempo y destrozó las esperanzas del Scratch”, señaló el medio, que también criticó la reacción tardía del cuerpo técnico ante la desventaja.

Más duro fue Meia Hora, que puso la eliminación en un contexto más amplio y alarmante. “No es un hecho aislado”, escribió el diario, recordando el 6-0 sufrido ante Argentina en el Sudamericano Sub 20 y la ausencia de Brasil en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024. “El fútbol de base vive una crisis profunda que ya no puede ocultarse”.

Algunos medios también apuntaron a la falta de figuras clave. Según Globo, la Confederación Brasileña de Fútbol no logró los permisos para contar con talentos como Estêvão, recientemente fichado por Chelsea, o Vitor Roque, del Palmeiras, lo que debilitó al plantel en un torneo altamente competitivo.

FútbolFútbol InternacionalMundial Sub 20Selección de BrasilBrasil

