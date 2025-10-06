SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo

Los cafetaleros igualaron 1-1 con Nigeria, mismo resultado que se dio entre Noruega y Arabia Saudita. Como los caribeños y los nórdicos quedaron con todo igualado, el ítem de las tarjetas fue el determinante. Ya quedaron listos los 16 elencos que siguen en carrera.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Colombia empató con Nigeria y logró clasificar a octavos de final como líder. JOSE ROBLES/PHOTOSPORT

Se acabó la fase grupal del Mundial Sub 20. En el segundo turno del domingo, se definió la zona F, la última que restaba para sellar los enfrentamientos de octavos de final y también para confirmar a los eliminados. Con un gran marco de público en el Fiscal de Talca, Colombia igualó 1-1 con Nigeria y logró ser líder de su zona. Gracias a las tarjetas.

La Selección Colombia ya estaba clasificada de cara a la jornada final, igual que Noruega. Lo que faltaba era definir en qué posición iban a meterse en la ronda de los “mata-mata”. En el caso de los africanos, era distinto, porque requerían de, a lo menos, un empate para alcanzar un lugar como mejor tercero.

En el primer tiempo, en el marco de un duelo de ida y vuelta, eran los cafetaleros los que estuvieron más cerca de concretar. Incluso, llegaron a anotar en los 20 minutos, a través de Óscar Perea, sin embargo fue anulado por posición de adelanto. Nada se movía en este grupo, porque los dos partidos se fueron al entretiempo sin goles.

Lo bueno para el cuadro colombiano, dirigido por César Torres, fue que logró destrabar el partido en el inicio del complemento. En los 51′, el capitán Kener González convirtió el 1-0 para los caribeños, mediante un remate con la derecha (que tiene un leve desvío) tras cesión del delantero Néiser Villarreal.

Con un gol en el marcador, el partido se abrió. Nigeria, ante la necesidad, fue a buscarlo dejando espacios en el fondo. En los 57′, un remate de Sani dio en el travesaño. En los 66′, otra vez el poste salvó a los sudamericanos, ante un disparo de Maigana. El portero Jordan García también se convirtió en un sostén para los colombianos.

Esta trama tiene un quiebre cerca del epílogo porque hay una acción polémica en el área colombiana. El DT nigeriano saca la tarjeta verde, solicitando la revisión de un posible penal por mano. En efecto, se chequea la jugada y se detecta un brazo abierto (antinatural) de Rivero. Se cobra le pena máxima. En los 86′, ejecutó Daniel Bameyi y puso el 1-1 en Talca. En Rancagua, también había empate entre noruegos y saudíes.

Definitivamente, los dos partidos finalizaron con el mismo resultado: igualdad 1-1. Como Colombia y Noruega quedaron con todo igualado, el criterio que desempató esto fue el de las tarjetas, similar a lo que sucedió con Chile. Los puntos por conducta deportiva le permiten a los colombianos quedar líder con 5 puntos. Gracias a tener una tarjeta amarilla menos que los nórdicos.

Por consiguiente, el ganador del grupo D enfrentará en octavos de final a Sudáfrica, el segundo de la zona E (desbancó a Francia), este 8 de octubre en Talca. Mientras que los escandinavos, al ser segundos del F, chocarán contra Paraguay, el mismo día y en el mismo recinto.

Choques de octavos

Ya están los 16 clasificados para los octavos de final de la Copa del Mundo juvenil. Las llaves quedaron de la siguiente manera:

Chile - México

Argentina - Nigeria

Ucrania - España

Colombia - Sudáfrica

Estados Unidos - Italia

Marruecos - Corea del Sur

Paraguay - Noruega

Japón - Francia

Lee también:

Más sobre:FútbolMundial Sub 20Colombia Sub 20Nigeria Sub 20Fiscal de TalcaNoruega Sub 20Colombia vs Nigeria

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana

Casi 40 toneladas: Carabineros alcanza récord y ha incautado a septiembre 4% más de droga que en todo 2024

“La PGU no se va a tocar y van a crecer beneficios”: republicanos salen a confrontar emplazamientos de Boric y Grau por recortes

Montes acusa que “mano derecha” del dueño de toma de San Antonio está en el comando de Jara

Presupuesto 2026: crece tensión por glosa republicana y por dineros para debut de Boric como expresidente

Lo más leído

1.
A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

2.
Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

Prensa egipcia apuntó a los responsables de quedar fuera de los octavos de final pese a la victoria sobre Chile

3.
Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

Boric vs. Kast: el inédito golpe en horario prime que descolocó al oficialismo y a la oposición

4.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

5.
DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

DT de Le Havre se lanza contra Damián Pizarro en Francia: “Tiene un perfil muy diferente al que buscamos”

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

Guía de tecnología con descuentos por Cyber Monday 2025

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

¿Leche entera o descremada? La ciencia revela cuál es mejor

Servicios

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Revisa qué estaciones del Metro tendrán horario extendido por concierto de Kendrick Lamar

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Pronostican vientos y marejadas entre Taltal y Constitución

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Arabia Saudita vs. Noruega por el Mundial Sub 20

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana
Chile

Presupuesto 2026: Cadem revela alto apoyo a focos sociales y rechazo a la eliminación de la glosa republicana

Casi 40 toneladas: Carabineros alcanza récord y ha incautado a septiembre 4% más de droga que en todo 2024

“La PGU no se va a tocar y van a crecer beneficios”: republicanos salen a confrontar emplazamientos de Boric y Grau por recortes

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados
Negocios

Caputo y Daza llegan a EE.UU. para afinar auxilio financiero para Argentina y calmar a los mercados

Presupuesto 2026: García plantea “oportunidad” para que Republicanos presente indicación y detalle cómo recortarían US$6.000 millones

Grau defiende fin de glosa republicana en Presupuesto 2026: “Nuestra propuesta le da más libertad a la siguiente administración”

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería
Tendencias

Review del iPhone 17 Pro: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Watch 4 Pro: Honor bajó el precio de su reloj estrella

Qué son los campos de “ciberesclavos”, la razón por la que China condenó a muerte a una familia

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo
El Deportivo

Los puntos fair play le permiten a Colombia clasificar a octavos del Mundial Sub 20 como líder de grupo

“Actuación desastrosa”: escándalo en Brasil por penal contra Gonzalo Tapia en el clásico entre Sao Paulo y Palmeiras

No le sirvió derrotar a la Roja de Nicolás Córdova: Egipto queda eliminado del Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena
Cultura y entretención

Una inauguración con baile y hits: Ricky Martin seduce al público en la apertura del Claro Arena

Amores flemáticos: un relato de Irene Vallejo

Es otoño en el corazón: un relato de Jaime Bayly

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela
Mundo

Trump afirma que Estados Unidos atacó otra embarcación de narcotraficantes frente a la costa de Venezuela

Coordinan labores para rescatar a mil personas atrapadas en las laderas del Monte Everest tras tormenta de nieve

Candidato de Milei a diputado por Buenos Aires renuncia tras vínculos con empresario acusado por blanqueo de dinero y narcotráfico

Albina Choque Challapa: La imparable
Paula

Albina Choque Challapa: La imparable

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia