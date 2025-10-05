SUSCRÍBETE
El Deportivo

No le sirvió derrotar a la Roja de Nicolás Córdova: Egipto queda eliminado del Mundial Sub 20

Tras vencer agónicamente a Chile, los africanos estaban esperando para ser uno de los mejores terceros. Sin embargo, luego de la goleada de Francia, se terminó de acabar la esperanza de los Faraones.

Carlos TapiaPor 
Carlos Tapia
Pese a vencer a Chile, Egipto finalmente quedó eliminado del Mundial Sub 20. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El Mundial Sub 20 entra en zona de definiciones. Entre el exceso de fútbol diario (hasta cuatro partidos al día) y algunas confusiones por los mejores terceros, se va completando la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo juvenil, que se realiza en Chile. Este domingo, una de las cosas que se determinaron fue la eliminación de Egipto, el verdugo de la Roja el pasado viernes, que estaba esperando por si se metía, precisamente, como uno de los mejores terceros.

Lo que sucedió en el duelo entre chilenos y egipcios, en el Estadio Nacional, fue parte de la confusión que inundó el desenlace del grupo A, a la hora de saber qué elenco había clasificado. De hecho, el combinado africano festejó el triunfo como si se tratara de la final del mundo, dándose por clasificado a octavos de final. Incluso, tuvo una reunión con FIFA solicitando el pase. Mientras que los pupilos de Nicolás Córdova eran todo lo contrario: amargura y desazón.

Chile, Egipto y Nueva Zelanda acabaron con 3 puntos. Entraron a tallar los criterios de desempate en caso de igualdad de puntaje. Como nacionales y africanos estaban igualados en todo, se llegó al ítem del fair play. Ahí, gracias a las tarjetas, la Roja sacó ventaja y terminó en la segunda posición de la zona A. Egipto, tercero, tenía que esperar.

El sábado, Australia le ganó 3-1 a Cuba y quedó tercero del grupo D también con 3 unidades y con una diferencia de -2, pero superó a los egipcios en los goles a favor (4 versus 3). Donde se sentenció la suerte de los Faraones sucedió con la sorpresiva inclusión de Francia como uno de los mejores terceros.

Los galos hicieron 6 puntos, siendo el mejor de los terceros. Además, Corea del Sur y España ya tenían 4 unidades. Entonces, Egipto estaba bajo tres otros elencos. Nigeria, que debe jugar con Colombia, tiene 3 y diferencia de 0. Si las Águilas Verdes no entran, Australia se meterá como el último de los mejores terceros al tener un gol más que los egipcios.

En la noche del domingo, tras el cierre del grupo F, quedarán definidos todos los cruces de octavos de final.

Más sobre:FútbolMundial Sub 20EgiptoChileSelección chilena Sub 20

