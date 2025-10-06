Inédito error en La Calera y penales dudosos en la Copa Chile: las polémicas que persiguen al árbitro Gastón Philippe

El desenlace de las semifinales de Copa Chile entre Huachipato y Audax Italiano tuvo prácticamente de todo: remontadas, peleas y emociones hasta el último segundo. Pese a estar en una desventaja de dos goles durante los minutos iniciales, el cuadro acerero logró darle la vuelta al marcador y selló un 4-3 épico en el global. Así, el equipo de Jaime García se convirtió en el primer finalista del certamen criollo.

Sin embargo, en medio de aquel intercambio de goles, también hubo polémicas. Principalmente, personificadas en la conducción del árbitro Gastón Philippe. Y es que a lo largo del trámite, el juez estuvo marcado por una cuestionable conducción, que derivó en el cobro de dos penales dudosos para los itálicos, uno de ellos, en la última acción del duelo.

El desempeño del colegiado rápidamente trajo cuestionamientos por parte de los jugadores del conjunto sureño, quienes protestaron en la cancha tras considerar que ninguna de los dos supuestas faltas sobre los delanteros audinos fueron merecedoras de sanción. Finalmente, y para la fortuna de los siderúrgicos, Leonardo Valencia terminó errando la segunda ejecución sobre la hora.

Pero las críticas contra Philippe no son nuevas. Luego de este compromiso, automáticamente vino a colación un polémico cobro que el réferi protagonizó en la Liga de Primera. En concreto, el juez es recordado por la ocasión en la que, en pleno gol de Unión La Calera ante Deportes La Serena, determinó de forma inexplicable que la pelota había salido al córner. Posteriormente, y gracias a la ayuda del VAR, pudo enmendar el grosero error en el estadio Nicolás Chahuán.