El Deportivo

“Tuvimos poco tiempo para entrenar”: la justificación del DT de Brasil al fracaso del Scratch en el Mundial Sub 20

Ramon Menezes se refirió a la bochornosa eliminación de la Verdeamarela en el certamen planetario juvenil. “Todos nosotros estamos muy tristes y es difícil hablar en un momento como este", aseguró.

Vicente González
Ramon Menezes, DT de la Selección de Brasil Sub 20 JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El Mundial Sub 20 dejó una de sus primeras sorpresas. Brasil, la siempre candidata a conquistar cualquier certamen planetario, consumó un fracaso rotundo tras quedar eliminada en la fase de grupos. La Verdeamarela, que necesita sumar de a tres para meterse en los octavos de final, perdió por 1-0 ante España, que espera resultados para avanzar como mejor tercero del Grupo C.

Una vez sonó el pitazo final, los jugadores del Scratch se derrumbaron. La situación no era para menos, pues la Selección brasileña se fue eliminada en este tipo de instancia por primera vez en toda su historia. Además, la Canarinha venía con el estatus de ser campeón sudamericano en 2025. Un papelón con todas las letras.

La desazón fue abordada en la voz del entrenador Ramon Menezes que, más allá de comentar sobre el resultado frente a los hispanos, también sorprendió por una inusual justificación a la bochornosa eliminación. “Todos nosotros estamos muy tristes y es difícil hablar en un momento como este. Es la primera vez que Brasil, en todas las competiciones, se va eliminado en primera fase. Los hinchas están tristes y decepcionados, pero la gente a veces no entiende todo el contexto, todas nuestras dificultades. Tuvimos poco tiempo para trabajar y entrenar, porque costó que liberaran a los jugadores. Nos presentamos a las prácticas el día 22 y jugamos el 28. Muchos jugadores jugaron más de 90 minutos y estaban cansados. Corríamos ese riesgo”, señaló.

En esa línea, el estratega también optó por blindar a sus pupilos. “Hay que levantar la cabeza. Cuando se gana, se deja una marca. Y cuando se pierde, también. Quedan cicatrices. Ahora es momento de enfriar la cabeza, y transmitir a estos jugadores que tienen que continuar con su carrera. Esto no termina aquí“, cerró.

La mesura de México

En el compromiso que se jugó en paralelo, la Selección de México cumplió con la tarea de derrotar al líder Marruecos y se clasificó en el segundo lugar del grupo con cinco puntos. Ahora, los aztecas esperan por Chile en la ronda de los 16 mejores.

En ese contexto, el DT Eduardo Arce abordó las claves tras haber superado el llamado ‘Grupo de la muerte’. “Sabíamos desde el principio que enfrentar a estas tres naciones iba a ser un reto muy lindo y complicado. El equipo se plantó y supo manejar los momentos de tensión. Cumplimos el primer objetivo, que era entrar a los octavos”, partió diciendo.

Eduardo Arce abordó la clasificación mexicana a los octavos de final del Mundial Sub 20 SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

Con el primer paso asegurado, Arce ya piensa en lo que será la próxima ronda ante el equipo de Nicolás Córdova. “Cualquier equipo te compite y a cualquier equipo le compites. Esto es fútbol y hay que seguir trabajando para seguir ganando. Este grupo se lo merece, son estupendos y son valientes para jugar. Es una confirmación de lo que veníamos a hacer. Aún falta mucho. Muchos equipos de muy buen nivel esperan”, sentenció.

