El polémico gesto de figura de Argentina en respuesta a las pifias del público chileno en el Mundial Sub 20

La Selección de Argentina se ha mostrado en el Mundial Sub 20 como uno de los candidatos para quedarse con el trofeo de la edición 2025 de la competencia. La Albiceleste cerró este sábado una campaña perfecta en la fase de grupos después de imponerse en los tres partidos que disputó, el último con una victoria sobre Italia por 1-0 en Valparaíso.

El gol llegó en los 74′ después de que Dylan Gorosito armara una jugada personal, definiendo con un remate bajo para anotar el que sería el único tanto del encuentro.

Claro que el ambiente no fue el mejor para la Albiceleste, pues el público presente en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso hizo notar su descontento con la selección del otro lado de la cordillera.

Esto generó que Alejo Sarco realizara un polémico gesto a los presentes. Al salir de la cancha tras un cambio, se fue por un costado de la cancha silbado por el público y este se llevó la mano al escudo.

Una vez terminado el partido indicó que “me picaba un poco el pecho. Estaban silbando mucho y me agarró picazón justo en las tres estrellas”.

🗣️ “ESTABAN SILBANDO MUCHO Y ME AGARRÓ PICAZÓN JUSTO EN LAS TRES ESTRELLAS”.



Alejo Sarco, sobre su gesto a los HINCHAS CHILENOS que silbaron a los pibes del Sub-20 de Argentina. 😅🇦🇷pic.twitter.com/muZgFRAMQB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 5, 2025

Ilusionados con el título

El camino para la selección de Argentina en su lucha por alcanzar el título comenzará este miércoles 8 de octubre a partir de las 16.30 en el Estadio Nacional cuando se enfrenten a Nigeria por los octavos de final.

En la víspera de este duelo, el técnico Diego Placente dio a conocer la ilusión del grupo por conseguir el objetivo. Claro que primer analizó el duelo contra Italia. “Estoy muy contento por el triunfo porque queríamos salir primeros. Fue un partido muy difícil. Italia es un muy buen equipo. Ambos equipos somos agresivos para jugar y fue bastante parejo. Me satisface el rendimiento de muchos jugadores, porque eso es lo que hace que el equipo juegue bien”, comenzó señalando.

“Estamos todos con esa ilusión. Ellos están bien y verlos a los 21 con las mismas ganas y con la misma ilusión, sabiendo que el que entra te pone en complicaciones para armar el 11, te ilusiona porque sabemos que en cada partido podemos ser protagonistas”, continuó.

“Hoy fue difícil, pero cuando ellos se cansaron un poco y pudimos agarrar mucho más la pelota, estuvimos más tranquilos. Los jugadores que estaban en el banco anduvieron bien, nos dieron la solución para llevar adelante el partido y poder ganarlo”, añadió.

“La idea era tratar de bajarles el ritmo y tener la pelota, algo que casi no pudimos hacer en el primer tiempo. Después con Andrada que se acomodó mejor y con la entrada de Gorosito, que nos dio salida, empezamos a tener la pelota, a bajarles el ritmo y a jugar en campo rival”, sostuvo.

En cuanto al ingreso de Gorosito, el lateral de Boca Juniors que convirtió el gol del triunfo, Placente apuntó que “era para darnos más salida de ese lado, porque obviamente conoce mucho más el puesto. Me pone contento porque Goro muchas veces llega ahí y por ahí erra o toma alguna decisión mala. La verdad que hizo un golazo y se lo merece”.