Cruces confirmados: revisa cómo quedó el cuadro completo de los octavos de final del Mundial Sub 20

La Roja está dentro de las 16 selecciones que buscarán seguir en carrera por el título del certamen planetario juvenil.

Vicente González 
Vicente González
El Mundial Sub 20 de Chile ya tiene confirmados los octavos de final.

La fase de grupos del Mundial Sub 20 llegó a su término y los octavos de final ya asoman en el calendario. 16 escuadras, entre ellas la Roja de Nicolás Córdova, buscarán seguir en la carrera por obtener el título del certamen planetario que se celebra en nuestro país.

Los primeros en saltar a la cancha, en Valparaíso, son la Selección de Ucrania ante su símil de España. El conjunto amarillo terminó como líder del Grupo B, con siete puntos, mientras que los hispanos se metieron por la ventana tras eliminar a Brasil en la última jornada del Grupo C.

El estadio Elías Figueroa Brander también será el escenario del partido entre Chile y la Selección de México, el martes a las 20.00 horas. El combinado nacional dejó muchas dudas durante su participación en el Grupo A, sin embargo, el criterio de fair play por tarjetas amarillas le entregó una segunda vida. Los aztecas, por su lado, avanzaron con más méritos al imponerse al sólido Marruecos.

Justamente, el conjunto marroquí también es parte de los 16 mejores del torneo. Se verá las caras contra Corea del Sur, que accedió como mejor tercero del Grupo B. Por ese mismo lado del cuadro, aparecen Estados Unidos y la Selección de Italia, quienes fueron líderes y escoltas del Grupo E y D, respectivamente.

Volviendo a la parte del cuadro donde está Chile, la Selección Argentina se enfrentará a Nigeria. La Albiceleste cerró con puntaje perfecto en su zona, mientras que las Súper Águilas pasaron como mejor tercero en el Grupo F.

Siguiendo con el listado, Colombia aparece en el mismo cruce con Sudáfrica. Al igual que la Roja, los cafeteros se vieron beneficiados por el fair play, eso sí, el rédito fue mayor, pues obtuvieron la cima de su grupo. Los africanos, en tanto, terminaron segundos del Grupo E.

Otra de la selecciones sudamericanas que estarán en la siguiente fase es Paraguay. El elenco guaraní fue segundo en el Grupo B, ubicación que lo llevará a chocar contra Noruega, que fue escolta en el F.

Por último, el cuadro de octavos de final lo cierran Japón y Francia. Los asiáticos llegan con más credenciales que su rival de turno, ya que dominaron de principio a fin el Grupo A, registrando puntaje perfecto. Los galos, por su lado, se metieron como mejores terceros del E tras golear a Nueva Caledonia.

Mira el cuadro completo aquí:

