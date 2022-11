Tragedia en el fútbol argentino: jugador colombiano de Atlético Tucumán fallece tras descompensarse en un entrenamiento

Un terrible noticia se conoció durante este martes en el fútbol argentino. El jugador colombiano de Atlético Tucumán, Andrés Balanta, falleció a los 22 años tras desvanecerse durante el entrenamiento del cuadro de la Primera División de ese país.

De acuerdo a la información recopilada por diversos medios transandinos, el mediocampista formado en el Deportivo Cali se desplomó en los primeros cinco minutos de la práctica y, a pesar de los intentos de reanimación por más de 40 minutos, el joven dejó de existir en el hospital Centro de Salud.

Varios de sus compañeros del plantel del Decano se acercaron al recinto, donde murió Balanta. Ninguno daba crédito de lo que acababa de suceder. “Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento”, expresó la institución en sus redes sociales.

En su país, las reacciones no tardaron en llegar. “La Federación Colombiana de Fútbol lamenta el fallecimiento de Andrés Balanta, jugador de la selección colombiana en sus diferentes categorías. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados. Q.E.P.D.”, escribió la entidad que rige al balompié cafetalero en sus redes sociales. Precisamente, el fallecido deportista enfrentó a Chile en el Preolímpico que se disputó en ese país hace un par de años.

Balanta desarrolló gran parte de su carrera en el Deportivo Cali, donde fue dirigido por Lucas Pusineri, quien lo llevó a Atlético Tucumán en junio de este año, donde disputó algunos encuentros. “Me siento muy bendecido y afortunado por esta oportunidad que me regala la vida. Llego a un equipo con una hinchada muy apasionada, para mi es una oportunidad muy grande al dar este salto en mi carera. El profe Lucas me llamó, tuve una buena relación con él y me ofreció venir, yo estaba dispuesto. Venir al fútbol argentino es muy bueno y un paso por acá siempre va a ser muy importante”, declaró en la rueda de prensa durante su presentación.