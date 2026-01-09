Universidad Católica suma a Leapmotor como nuevo sponsor

Leapmotor y Universidad Católica anunciaron una alianza estratégica. Presente en el mercado chileno desde fines de 2025, la marca ofrece actualmente en Chile los SUV C10 ultra-híbridos y eléctricos y el recientemente estrenado B10, modelos que reflejan su enfoque en innovación aplicada, diseño centrado en las personas y sostenibilidad.

Desde Cruzados, el presidente Juan Tagle se refirió al acuerdo. “Estamos muy contentos de haber anunciado a este nuevo socio, Leapmotor, que está entrando al mercado chileno con vehículos eléctricos e híbridos, sustentables e innovadores, por lo que nos sentimos muy identificados con esta marca”, señaló.

“Es un contrato que nos llena de orgullo, porque Leapmotor ha elegido a Universidad Católica como su socio para ingresar a un mercado automotriz muy competitivo como el chileno”, añadió el abogado.

Tagle y Zampedri presentan la camiseta con Leapmotor.

“Leapmotor va a estar en nuestra camiseta, en nuestra ropa de entrenamiento y en distintos espacios publicitarios, junto con activaciones y actividades que se desarrollarán durante el año”, explicó Tagle.

La alianza también incluye activaciones para hinchas, como la experiencia denominada Tercera Banca, que permitirá presenciar partidos al borde de la cancha, además de presencia de marca en el Claro Arena. Respecto al alcance del vínculo, el presidente de Cruzados indicó que “es una alianza por varios años y esperamos que se prolongue por mucho tiempo”.

Finalmente, Tagle sostuvo que “ellos van a estar acompañándonos en los desafíos que tenemos por delante, y esperamos que sea una relación de largo plazo”.

“Leapmotor nace desde la tecnología y la innovación, con una mirada puesta en las personas y en cómo la movilidad puede transformarse en una mejor experiencia. Esta alianza con Universidad Católica nos permite vincularnos con una institución que representa pasión, competitividad y excelencia, valores que también están en el ADN de nuestra marca, y conectar con nuevas audiencias desde el deporte y la experiencia en torno al fútbol”, complementó Felipe Daemon, Vicepresidente de la marca Leapmotor para Sudamérica.