SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Universidad Católica suma a Leapmotor como nuevo sponsor

    El acuerdo contempla presencia de la marca en la camiseta.

     

    Leapmotor y Universidad Católica anunciaron una alianza estratégica. Presente en el mercado chileno desde fines de 2025, la marca ofrece actualmente en Chile los SUV C10 ultra-híbridos y eléctricos y el recientemente estrenado B10, modelos que reflejan su enfoque en innovación aplicada, diseño centrado en las personas y sostenibilidad.

    Desde Cruzados, el presidente Juan Tagle se refirió al acuerdo. “Estamos muy contentos de haber anunciado a este nuevo socio, Leapmotor, que está entrando al mercado chileno con vehículos eléctricos e híbridos, sustentables e innovadores, por lo que nos sentimos muy identificados con esta marca”, señaló.

    “Es un contrato que nos llena de orgullo, porque Leapmotor ha elegido a Universidad Católica como su socio para ingresar a un mercado automotriz muy competitivo como el chileno”, añadió el abogado.

    Tagle y Zampedri presentan la camiseta con Leapmotor.

    “Leapmotor va a estar en nuestra camiseta, en nuestra ropa de entrenamiento y en distintos espacios publicitarios, junto con activaciones y actividades que se desarrollarán durante el año”, explicó Tagle.

    La alianza también incluye activaciones para hinchas, como la experiencia denominada Tercera Banca, que permitirá presenciar partidos al borde de la cancha, además de presencia de marca en el Claro Arena. Respecto al alcance del vínculo, el presidente de Cruzados indicó que “es una alianza por varios años y esperamos que se prolongue por mucho tiempo”.

    Finalmente, Tagle sostuvo que “ellos van a estar acompañándonos en los desafíos que tenemos por delante, y esperamos que sea una relación de largo plazo”.

    “Leapmotor nace desde la tecnología y la innovación, con una mirada puesta en las personas y en cómo la movilidad puede transformarse en una mejor experiencia. Esta alianza con Universidad Católica nos permite vincularnos con una institución que representa pasión, competitividad y excelencia, valores que también están en el ADN de nuestra marca, y conectar con nuevas audiencias desde el deporte y la experiencia en torno al fútbol”, complementó Felipe Daemon, Vicepresidente de la marca Leapmotor para Sudamérica.

    Más sobre:FútbolFútbol ChilenoFútbol NacionalLa UCUniversidad CatólicaCruzadosLeapmotor

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Exalcalde de Rancagua es condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Importaciones de TV acentúan caída en un 2025 sin Mundial para Chile, pero celulares superan los US$ 2.000 millones

    Lo más leído

    1.
    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    Leandro Fernández está a un paso de rescindir su contrato con la U para ser compañero de Brayan Cortés en Argentina

    2.
    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    La ANFP sufre revés en la Copa de la Liga: clubes le desarman la propuesta de grupos y aprueban nueva distribución

    3.
    Día clave en los azules: Octavio Rivero está a una firma de transformarse en refuerzo de Universidad de Chile

    Día clave en los azules: Octavio Rivero está a una firma de transformarse en refuerzo de Universidad de Chile

    4.
    Exjugador del Betis advierte sobre el veto que le impuso Manuel Pellegrini y que lo obligó a marcharse a Medio Oriente

    Exjugador del Betis advierte sobre el veto que le impuso Manuel Pellegrini y que lo obligó a marcharse a Medio Oriente

    5.
    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    Jon Rahm y la definición del LIV Golf con Joaquín Niemann: “Se podría argumentar que quizás lo merecía más”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán
    Chile

    Tribunal declara culpables a principales acusados de la Operación Huracán

    Exalcalde de Rancagua es condenado a 16 años de presidio por delitos de cohecho, fraude al fisco y lavado de activos

    Presidente Boric se suma a tesis de Vallejo sobre EE.UU. y advierte: “En el futuro podría eventualmente amenazar a Chile”

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero
    Negocios

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valora las expectativas de crecimiento de su sucesor Jorge Quiroz

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio
    Tendencias

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate
    El Deportivo

    “¿Se pueden decir dos?“: Pablo Solari no olvida su amor por Colo Colo y lo pone a la altura de River Plate

    Universidad Católica suma a Leapmotor como nuevo sponsor

    La resignación de Daniel Garnero por el futuro de Eduard Bello en la UC: “Queríamos que se quede, pero hay dificultades”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables
    Cultura y entretención

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    72 accesos, puntos de hidratación y apertura de puertas a las 15 horas: lo que hay que saber de los shows de Bad Bunny

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos
    Mundo

    Macron presenta su plan de despliegue militar en Ucrania durante una reunión con los principales partidos

    Meloni descarta un ataque de Estados Unidos contra Groenlandia: “Las consecuencias que tendría lo hacen poco realista”

    “Iceworm”: cuando los estadounidenses ocultaban una base militar bajo el hielo de Groenlandia

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo