“¿Y por qué no?” y “Nunca nos conformamos con lo conseguido”: España y Argentina encienden la final del Mundial en redes

El Mundial llega a su fin. España y Argentina definirán al nuevo campeón de la Copa del Mundo. La Furia Roja y la Albiceleste, que se medirán este domingo en el MetLife de Nueva York, ya calientan el encuentro. Ambos equipos han realizado diferentes publicaciones para calentar el encuentro.

El elenco europeo, por ejemplo, subió diferentes videos con la ilusión de obtener su segunda estrella. El primero fue bajo un breve lema: “¿Y por qué no?“, fue la frase elegida y dicha por los campeones del mundo en Sudáfrica 2010.

“Si nuestros campeones de 2010 lo tienen tan claro… ¿Y POR QUÉ NO? ¡Que se note ese hype a tope, afición!”, indica un registro donde aparecen los monarcas del único título hispano.

Si nuestros campeones de 2010 lo tienen tan claro…



😉 ¿Y POR QUÉ NO?



¡Que se note ese hype a tope, afición!#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/MBt89OQKFs — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 18, 2026

Después, la selección española publicó un video para animar al plantel. El lema fue el mismo: “¿Y por qué no? 26 camisetas. 26 personas. Una ciudad, Nueva York. 26 jugadores convocados con 50 millones de españoles viviendo la misma pasión”.

Más adelante, otro registro tuvo a Rodri, su capitán, como emblema: “Durante toda mi vida, siempre he respondido a la llamada del honor, del deber y la guerra. Pero ahora el destino me ha regalado algo que nunca pedí, dame las fuerzas de los padres de todos para poder luchar una vez más, para vencer a un nuevo enemigo y volver a casa con ella”, se escucha mientras se enfoca al mediocampista anhelando la copa del mundo.

🗽 ¿Y por qué no?



26 camisetas. 26 personas. Una ciudad, Nueva York.



26 jugadores convocados con 50 millones de españoles viviendo la misma pasión.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/yyyGOoED7U — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026

El ánimo de la Albiceleste

Argentina también realizó múltiples publicaciones. Las redes de la Albiceleste compartieron un video para encender el ambiente: “Porque nunca nos conformamos con lo conseguido, ahí vamos otra vez. ¡Vamos por todo, Argentina!”, señalan.

“Señoras y señores, acá viene el campeón defensor, el de las cinco finales seguidas, al que quisieron tirar mil veces y se volvió a levantar”, comienza el registro.

También se envía un mensaje para Lionel Messi y el resto del plantel: “Acá venimos nosotros, con el mejor del planeta, el que nunca baja los brazos y baila con los pies como ningún otro en el mundo”, sigue. “Acá vienen los clubes de barrio y todos esos pibes con sed de gloria. Acá viene al que quisieron acorralar en la esquina con palabras y salió de ahí siempre con fútbol. ¡Qué maravilla!“, continúa.

El video apela a las tradiciones transandinas y al recuerdo de figuras de su fútbol, como Diego Armando Maradona y César Luis Menotti: “Acá viene la famila, los asados y las juntadas, y los que gritan el gol como si el mundo se acabara. Acá viene el campeón de la gente, el bicampeón de América, el que recibe golpes, pero golpea tres veces más”.

“Acá viene el Diego, el Flaco y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Acá vienen los que no dan una por perdida, los de las hazañas sanmartinianas, los que no se conforman con lo conseguido, sino que sueñan con lo que está por venir. Señoras y señores, acá venimos nosotros y vamos por todo”, cierra.