Cómo entusiasmar a los emprenedores en el negocio de la chatarra

Con el objetivo de fortalecer su modelo de economía circular, Aceros AZA junto a Sustenta Innova lanzaron el programa “Recitech: Tecnología para el Reciclaje”, un proyecto diseñado para fortalecer la cadena de valor de la chatarra en la Región Metropolitana.

En el programa, que cuenta con el financiamiento de CORFO, también colaboran entidades como la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), Innovo Usach y los Hubs de Providencia y Santiago. De las ya 80 postulaciones que hay hasta el momento, serán seleccionadas 40 cuando finalice el proceso.

La industria no es menor: solo AZA procesa más de 600 mil toneladas de chatarra al año, una parte relevante proviene de recicladores de base y centros de acopio, y el sector empieza a exigir trazabilidad, operación formal y cumplimiento normativo. Para muchos emprendedores, la Ley REP abre un mercado donde gestión, logística y tecnología empiezan a pesar más que el simple retiro de materiales.

“El programa apunta a profesionalizar una actividad que hoy da sustento formal a más de 20 mil familias”, señaló Juan Antonio Osses, gerente de compras metálicas de Aceros AZA, destacando que el reciclaje metálico puede escalar si adopta gestión, trazabilidad y tecnología.

Lanzan programa para que emprendedores se capaciten en el negocio de la chatarra

El lanzamiento, realizado en Hub Providencia, reunió a actores de la innovación, industria y sector público.

Recitech incluye 40 horas de capacitación entre marzo y junio, con módulos de gestión operativa, metodologías ágiles, marketing digital y liderazgo inclusivo. El componente tecnológico contempla clasificación de materiales y automatización de procesos mediante sistemas digitales, lo que apunta directamente a los nuevos estándares que empuja la REP.

Sanchez

El proceso cerrará con un DemoDay en julio, instancia para conectar con soluciones tecnológicas y, eventualmente, levantar capital para escalar operaciones. Las postulaciones están abiertas hasta el 31 de enero en sustentainnova.cl.