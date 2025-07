Crean un nuevo sistema de pago que facilita compra entre argentinos y chilenos

Con el objetivo de facilitar la compra de productos entre argentinos y chilenos sin preocuparse de la moneda o estar calculando el tipo de cambio, este lunes 22 de julio se lanzó la aplicación SurPay, la primera pasarela de pago diseñada especialmente para el comercio fronterizo entre ambos países.

El lanzamiento de esta startup se llevó a cabo en Punta Arenas, Región de Magallanes, ciudad donde existe una tradición histórica de intercambio cultural y comercial con el país vecino. De hecho, el evento donde se mostró la tecnología se realizó en ZonAustral, la zona franca de la ciudad magallánica.

SurPay

El nuevo sistema de pago que facilita compra entre argentinos y chilenos

La tecnología detrás de SurPay, la que fue desarrollada por la startup Vita Wallet, permite pagar con billeteras digitales de más de 40 bancos tanto para compras online como presenciales, con ahorros en transferencias internacionales y comisiones más bajas, lo que permite para el comercio chileno, un aumento de ventas de argentinos; y viceversa.

Para hacerse una idea, el último boom de “turismo de compras” desde el país transandino hacia Chile comenzó en marzo de 2024 y ha ido en aumento con un peak en el verano de 2025. Según estimaciones del Banco Central de Chile, en enero de 2025 este ítem creció 8,4% con respecto al año pasado. En otros momentos de la historia reciente, se ha dado el caso inverso, donde consumidores chilenos han cruzado la frontera de manera creciente beneficiados por el tipo de cambio.

Luis Alvarado, gerente de SurPay, explica que la tecnología ya está siendo implementada por tiendas en Punta Arenas, “mejorando la experiencia de compra para los clientes argentinos y fortaleciendo el comercio local. No hay costos asociados al comercio local, la comisión se aplica al cliente final (Argentino) de un 7%, ahorrando el cliente hasta más de un 20% en la conversión monetaria”, comenta este empresario que además es el fundador de HUB Fpyme de Magallanes, y agrega: “La idea nació durante un periodo que me tocó viajar mucho por Latinoamérica, donde me di cuenta que en varios países no existían trabas transfronterizas en el pago de productos”.

Luis Alvarado, gerente general de SurPay

Eugenio Prieto, gerente general de la Zona Franca de Punta Arenas, indicó: “Esta herramienta de pago va mucho más allá de nuestras fronteras. Puede realmente constituirse en un instrumento tecnológico que abarque al resto del país e incluso, otros países”.

Cabe recordar que la concesionaria de esta zona franca, vinculada al empresario Claudio Fischer Llop (presidente de la cadena de casinos Dreams), consolidó ventas históricas durante los primeros tres meses del año, las que llegaron a $122 mil millones (US$128 millones). Esto es equivale a un incremento de 24% versus el mismo periodo del 2024.

Iniciativas legislativas

En el contexto de la renovación de la Región de Magallanes como un polo productivo, tomando en cuenta la implementación de grandes proyectos de hidrógeno verde, un serie de entidades privadas y públicas, lideradas por Alvarado, están empujando un ambicioso proyecto para transformar a Punta Arenas en una “zona franca de servicios”. Esto podría generar un punto de desarrollo de software y tecnología clave en la zona austral de nuestro país.

Por otro lado, muy pronto se daría luz verde a una iniciativa que permitirá a los extranjeros no residentes en Chile acceder a un reintegro del IVA en sus compras, lo que no sólo es una buena noticia para los argentinos que realizan turismo de compras en nuestro país, sino también para el comercio y retail chileno.