José Miguel Benavente: “Hay buenos emprendimientos que se están quedando fuera porque no hay financiamiento”

Para José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, el aumento en la cantidad de emprendimientos que anualmente postulan a beneficios estatales para iniciar nuevos negocios es una “buena señal”, ya que muestra el potencial que existe en el país para el desarrollo de distintas ideas: tradicionales y aquellas enfocadas en innovación y el desarrollo de soluciones con base científica.

En este último tipo de emprendimientos -donde predominan las startups y que apenas representa un 20% de todo el ecosistema nacional- es donde Corfo está poniendo su mirada, a fin de incentivar su crecimiento y desarrollo de proyectos que aporten al país, aseguró Benavente al programa Hub Emprende de Radio Duna. En la entrevista, además, el alto ejecutivo de Corfo destacó que existen buenos emprendimientos que, por falta de financiamiento, no están accediendo a beneficios.

José Miguel Benavente en radio Duna.

Benavente: “Hay buenos emprendimientos que se están quedando fuera porque no hay financiamiento”

En 2024, según cifras de Corfo, la entidad destinó casi $20.000 millones a distintos programas y actividades a lo largo del país. Y solo en la entrega directa de subsidios a emprendedores para la puesta en marcha, desarrollo e inicio de sus ideas, la entidad entregó $10.604 millones mediante ocho convocatorias de alcance nacional.

¿Existen las condiciones para emprender hoy en Chile, desde la perspectiva del apoyo a los emprendedores y el acceso al financiamiento?

Uno puede separarlo en dos temas: los temas financieros para apoyo del emprendimiento, y los temas no financieros. En el lado financiero aparece, desde la Corfo, están los fondos de capital de riesgo. Los bancos no le dan, ni en Chile, ni en ninguna parte del mundo, financiamiento temprano a emprendimientos. Porque no tienen facturas, porque no tienen colaterales, etc, (…). Pero sí lo hace la figura los fondos de capital de riesgo. Entonces, la Corfo crea los primeros fondos de capital de riesgo. Ha creado más de 80, y hay más de 70 en este momento funcionando, que crea una oferta de financiamiento que viene a través de lo que se llama técnicamente por el equity, participación en estos emprendimientos.

Y al mismo tiempo, crea instituciones, mecanismos de apoyo no financiero, para ayudar a estos emprendedores, sobre todo emprendedores dinámicos, que tienen ganas de ir literalmente a comerse el mundo, para desarrollar su modelo de negocio. Ayudarlos a desarrollar su modelo de negocio. Porque por mucho que tengas una idea buena, necesitas estructurarla, pensar bien el modelo de negocio, después cómo lo vas a vender.

¿Qué tipo de emprendimientos se están haciendo en el país?

Hay un tipo de emprendimiento que es más por necesidad. O sea, algunos están informales...

Creados en la pandemia probablemente...

Exacto, que de alguna manera, nacen porque perdió la pega, se dedicó a hacer algún tipo de cosas que genera renta, a veces puede ser una panadería en un área geográfica determinada (…) pero el espíritu es generar ingresos, pero el modelo de negocios no es una cosa tan sofisticada y no quieren crecer tanto. Y ahí se concentra un 80% (de emprendimientos). Pero hay un conjunto de 20% de empresas que tienen otra orientación: se llaman emprendedores dinámicos, según la literatura. Son tipos que, de alguna manera, no solamente tienen una propuesta de valor distinta, sino que el resultado de ello es que su tasa de crecimiento de ventas por año sea de dos dígitos, por lo menos en tres años. Algunos de ellos tienen características distintas en su propuesta de valor.

¿Y cómo está cambiando el mundo del emprendimiento en el país?

Que las personas, y sobre todo los jóvenes vean (el emprendimiento) como una alternativa de trayectoria de vida, y que no sea los fines de semana para una asalariada de una empresa, sino que sea que tú dediques tu vida a esto, yo te diría que tiene 15 años o 20 años en Chile. Y ha logrado hoy día una masa crítica suficientemente importante. Y el reflejo de esto ha sido, por ejemplo, que tenemos algunos unicornios, que es la forma técnicamente de evaluar una empresa a más de USD $1.000 millones. Tenemos referentes no solamente a nivel nacional, sino también que han salido algunos de regiones, se ha sofisticado el tipo de emprendimiento, al principio muy basado en algoritmos, muy basado en códigos, que en el fondo son baratos desde el punto de vista de infraestructura, necesitas computadores, por decirlo así. Hoy día también tienes emprendimientos que están basados más en ciencia. Vienen incluso desde el mundo universitario. Entonces, te diría que hoy día hay una masa crítica más grande, pero nos falta todavía. Hay más financiamiento, pero nos falta todavía (…) y como consecuencia de esto, Chile pasó a ser un referente incluso a nivel mundial del apoyo público y también del emprendimiento en distintas etapas.

Emprendimientos con escaso financiamiento

¿Hay un boom de emprendimientos en el país?

Si tú lo miras por el número de empresas nuevas que se crean por año, que es una forma de mirar el emprendimiento, efectivamente esos números son relativamente importantes y de una larga data. Hay unos datos del Servicio de Impuestos Internos, que los elabora el Ministerio de Economía, (que muestra) la tasa de creación bruta de empresas, que debe ser entre un 15% y un 17%. Pero también hay una tasa de desaparición de empresas, que se cierra, que debe ser como entre el 10% en promedio. Entonces, las tasas netas es de 7% del número de empresas. Entonces hoy día tenemos, formalmente, casi 1 millón de empresas. Hace, digamos, 7 o 8 años atrás teníamos 600.000.

¿Hay una saturación de emprendimientos en Chile, considerando la alta cantidad de postulación a fondos que registran en Corfo?

Hay dos señales detrás de tu pregunta. Si tenemos un exceso de demanda, sí tenemos un exceso de demanda. ¿Eso es sobresaturación? No. Yo lo encuentro una muy buena señal que haya gente cada vez más interesada en desarrollar como parte de su trayectoria de vida, el tema del emprendimiento. Y de hecho los países desarrollados muestran que cuando tienes un tejido de emprendimiento fuerte, en distintos ámbitos, más de emprendimiento de bases científicas u otros, tu país crece. De hecho, la gran cantidad de empleos netos que se crean en Chile y en otros lados, son de estos tipos de emprendimiento, de eso no hay que olvidarse. Muchos de esos empleos, y sobre todo muchos de ellos tienen mejores oportunidades, salario más alto, etc. Eso es un tema muy importante. El problema es las barreras que encuentras. Efectivamente, postular a Corfo o a otras instituciones, nosotros no tenemos presupuesto suficiente para poder empujar esto. Porque tenemos un problema y esto es un tema mayor respecto al gasto público. Todavía en Chile y esto independientemente con lo político, vemos que esto es un tema de un gasto público y no una inversión pública. Desde el punto de vista contable, es un gasto. Y, por las discusiones presupuestarias, todo el mundo dice que el Estado se tiene que achicar y gastar menos.

¿Hay buenos proyectos que llegan a Corfo y quedan sin financiamiento?

Yo diría que en margen sí. Hay buenos emprendimientos que se están quedando fuera porque no hay financiamiento para eso. ¿Debería ser todo el financiamiento público para eso? No.

Todavía nuestro sistema de financiamiento privado todavía está en la etapa temprana. Necesitamos más competencia. Nosotros creemos que falta competencia en el financiamiento temprano. Me van a apalear aquí la gente de Fondo de Capital de Riego. Pero para mí es un signo como economista bien claro: Si tú eres un emprendedor en Chile y quieres buscar financiamiento en los fondos de capital de riesgo que además tienen financiamiento público en el centro de su participación, tú tienes que ir a tocarle la puerta a la fuente de financiamiento. En países más desarrollado es exactamente al revés. La gente que tiene financiamiento va a tocar la puerta de los emprendedores. Entonces esa es una señal, más o menos clara, de que tenemos un problema de que no hay una oferta suficientemente de competencia en el mundo del financiamiento del emprendimiento.

¿Qué están haciendo desde Corfo?

Lo que hemos hecho como Corfo, hemos creado un programa que se llama Venture Capital Chile. Y hemos ido a través del Chile Day y otras instituciones al mundo a decir: vengan a Chile, por el lado financiero (…) vengan financistas a Chile para aumentar la oferta, para que los administradores de fondos de capital de riesgo chilenos aprendan cómo se administran fondos en países más sofisticados, que es un proceso de aprendizaje normal, natural y tengamos una mayor oferta. Uno de los diagnósticos que nos dimos cuenta, yo estando en la universidad haciendo estudios, pero ahora ya en la práctica, uno lo nota claramente, es que los emprendedores, independientemente si son de base científica o tecnológica o emprendedores más digitales, han desarrollado competencias a través de esta red ecosistémica, en términos técnicos, en el modelo de negocio, en temas comerciales.

Imagen que representa las etapas del emprendimiento SIphotography

¿Ven alguna debilidad en los emprendedores chilenos?

Hay una parte que tienen muy débil que es la parte financiera. Entonces, de repente se vinculan con capital de riesgo tempranamente, etcétera, y después pasa un tiempo y se dan cuenta de que deberían tomar una decisión distinta. Y hoy día nosotros, para todos los emprendedores que pasan por la Corfo, es obligatorio tomar un curso de temas de financiamiento temprano de empresas.

¿Qué está haciendo Corfo para apoyar a los emprendedores que están partiendo?

La manera de apoyar el emprendimiento, y sobre todo en Chile, ha ido transitando por distintos estadios. En el primer estadio (están) programas de Startup Chile, los programas fondos de capital de riesgo, al final lo que hacen, tanto por el lado financiero como por el lado no financiero, es apoyar a los emprendedores a nivel individual (…). Hay otro pedazo muy importante, que son todos estos elementos adicionales que tú necesitas para poder emprender. Por ejemplo, tú necesitas que alguien te oriente, porque tiene la experiencia de haber hecho un emprendimiento previo, y que te pueda ayudar. Tú tienes una buena idea, pero no sabes cómo estructurarla. Hay que entender que, de alguna manera, por mucho que tú tengas la idea, necesitas colaboración con otros en tu equipo, que entiendan temas financieros, temas comerciales, etc. Eso es lo que se llama técnicamente “elementos del ecosistema de emprendimiento”, que algunos son provistos por el público y otros por privados. Privados con interés de participación en la empresa, mediante el share del equity, etc. Lo que hemos hecho en la segunda etapa de la Corfo, ha sido poblar ese ecosistema, que estaba bastante poblado en la etapa temprana, por ejemplo, en la Región Metropolitana, pero no en las regiones. Hoy día, por ejemplo, y esto se hace a través de instrumentos bien operativos, incubadoras de negocios, aceleradoras de negocios, red de capital de ángeles. En esta administración logramos ahora, en cada región hay una incubadora, un acelerador, una red de capital de ángeles, a lo menos.

¿Privada o asociada con universidades?

Esto depende de la idiosincrasia y las características, las culturas de cada región. Y nosotros hemos delegado que esa decisión de cómo se hace, se hace en el territorio. Entonces, efectivamente, Concepción y Temuco tienen aceleradores, incubadores vinculados a la universidad. Vas a Antofagasta, vas a Los Ríos y a Los Lagos, y está fuera del ámbito de la universidad, todo con apoyo público y hay una buena justificación de hacerlo. Y la tercera etapa es el tipo de apoyo que resulta en el tipo de emprendimiento. Como eran individuales, y además está la segunda etapa de ecosistema, el apoyo financiero terminaba sesgando un poco, y Startup Chile es quizá el mejor ejemplo, a emprendimientos basados en algoritmos, porque necesitabas poca infraestructura, porque nadie te daba financiamiento para laboratorios (…). En la tercera fase que hemos tratado de implementar ahora es empujar otro tipo de emprendimiento dinámico que es el emprendimiento basado más en ciencia y tecnología, sobre todo en ciencia, que tienen características distintas. Uno, usa mucho el laboratorio y es muy caro eso. Por ejemplo, en Startup Labs, que se lanzó, de hecho que va a empezar a operar ahora aquí en Santiago, pusimos USD $10 millones solamente en temas de infraestructura, lo que se llama un wet lab y un dry lab, y además tiene un foco, por ejemplo, en temas de cleantech (…) Estamos en una etapa evolutiva, que ha ido como creciendo, tenemos más emprendimiento, más sofisticado, de distintos sectores, con distintas tecnologías incorporadas, y yo creo que son buenos augurios para el futuro, para Chile.