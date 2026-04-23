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    Emprende tu Mente convoca a más de 630 asistentes en su primer EtMtuesday de 2026

    La instancia contó con la presencia de la Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao.

    Por 
    Daniel Fajardo

    Con una propuesta renovada, orientada a fortalecer la calidad de las conversaciones y generar conexiones de mayor valor dentro del ecosistema, Emprende tu Mente dio inicio al ciclo 2026 de los tradicionales EtMtuesday. La actividad, realizada en la Sede Central de Inacap, fue organizada junto a esta institución y Fundación Chile, y convocó a más de 630 asistentes y generó más de 1.465 conexiones entre emprendedores, ejecutivos, inversionistas y representantes del mundo corporativo.

    La jornada marcó el arranque de una nueva etapa para este espacio, que busca profundizar el intercambio entre emprendedores, ejecutivos, inversionistas y representantes del mundo corporativo. Esta primera edición del año incorporó cambios relevantes en su estructura, con el objetivo de ir más allá del networking tradicional y abrir conversaciones más sustantivas, cercanas y útiles para los asistentes. La instancia, que contó con la presencia de la Ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, reafirmó además la relevancia de este tipo de encuentros para el ecosistema.

    “Este EtMtuesday ha sido fabuloso. Me voy llena de energía y con muchas ganas de volver. Felicito a Emprende tu Mente y nos vemos en el próximo EtMtuesday. No puedo esperar a noviembre para el EtMday. Felicidades a todos quienes forman parte de esto, en especial a Daniel Daccarett, que es un gran líder”, declaró Ximena Lincolao, Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

    Entre las principales novedades estuvo el reemplazo de los tradicionales paneles de conversación por entrevistas en profundidad, un formato pensado para favorecer diálogos con mayor contenido, reflexión y proyección. A ello se sumó un showroom de emprendedores y dinámicas como parrilla pitch y stand up pitch, diseñadas para ampliar las oportunidades de visibilidad, encuentro y colaboración concreta entre startups, corporativos e inversionistas.

    Uno de los momentos centrales del encuentro fue la conversación con Enrique Ostalé, ex presidente del directorio de Falabella S.A., conducida por Dominique Rosenberg, fundadora de Tiendas DBS.La instancia permitió poner sobre la mesa una reflexión amplia sobre liderazgo, temática elegida como eje de esta primera edición de 2026 y que atravesó buena parte de la jornada.

    La renovación de EtMtuesday recoge además los resultados del ciclo 2025, que en sus 4 encuentros sumó más de 1.600 asistentes, además de generar más de 4.000 conexiones, consolidándose como uno de los espacios de conexión especializada más relevantes del ecosistema.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientoetmemprende tu mentestartup

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