La emprendedora que enlazó el empleo doméstico con la inteligencia artificial

DomestikCo nace desde una experiencia personal de su fundadora, la publicista Catalina Kawas (39), quien enfrentó una demanda laboral millonaria por gestionar mal los documentos con una trabajadora del hogar. A partir de esa experiencia, identificó un problema mucho más profundo: millones de hogares funcionan como empleadores, pero sin herramientas, información ni infraestructura para gestionar correctamente una relación laboral. En la mayor parte de los casos, esto se produce porque quienes contratan no llevan la documentación legal y contable correctamente, principalmente –según Kawas– por desconocimiento.

Lo que comenzó en el segundo semestre del 2024 como una solución para simplificar contratos, cotizaciones y liquidaciones, evolucionó hacia una plataforma digital que busca ordenar y profesionalizar el ecosistema del trabajo doméstico y del cuidado en Chile. “Nuestro propósito es transformar esta industria, creando infraestructura tecnológica que permita avanzar hacia un modelo más formal, seguro y profesional para empleadores y trabajadoras”, comenta Kawas, quién agrega: “De esta forma, se mejora la calidad de vida de las mujeres base de la pirámide, entregándoles un seguro de vida y telemedicina ilimitado, gratis para ellas y sus familias”. En casi dos años de funcionamiento, ya tienen 1.600 empleadores contratando el sistema, generando cotizaciones por más de US$1,5 millones.

Con respecto al modelo de negocio, DomestikCo integra varias aristas en la relación laboral, como formalización, empleabilidad y profesionalización (capacitación) en un solo ecosistema digital, con foco en lo que se denomina como “economía del cuidado”. En concreto, opera bajo un modelo SaaS (Software as a Service) orientado inicialmente a hogares empleadores, quienes para utilizar la plataforma, pagan un plan mensual (desde $8.990), pudiendo gestionar contratos, cotizaciones, liquidaciones de sueldo, agregar anexos de contrato, comprobantes, finiquitos y cumplimiento laboral, entre otros elementos.

A esto se suma una capa de empleabilidad, a través de “Match Laboral”, sistema que conecta trabajadoras y empleadores, donde con un copago único de $49.990.los empleadores pueden buscar a la persona correcta para su hogar. “En el portal, las trabajadoras están validadas con certificado de antecedentes, test de habilidades, experiencia, referencias y entrevista psicológica; para conectar con inteligencia artificial, según afinidad y necesidades; cuidado de niños, adultos mayores y aseo o limpieza. Además, incluye el contrato de trabajo para comenzar 100% legal”, detalla Catalina Kawas.

Por otro lado, está la línea de capacitación mediante la Academia DomestikCo, enfocada en profesionalización y formación dentro del mundo del cuidado. Además, posee una serie de alianzas con instituciones vinculadas a capacitación, prevención de riesgos y cuidados, como la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), Autismo Conecta y la Sociedad Chilena de Geriatría.

Lo que viene

Uno de los hitos más relevantes de DomestikCo ha sido su posicionamiento dentro del ecosistema de innovación y tecnología vinculado a la economía del cuidado, siendo recientemente seleccionada entre las 10 startups finalistas del Aurora Tech Award, reconocimiento internacional que destaca emprendimientos tecnológicos liderados por mujeres con impacto social y escalabilidad.

Actualmente, DomestikCo opera en Chile. Sin embargo, proyecta una expansión regional hacia otros mercados de Latinoamérica, “considerando que la informalidad y la falta de infraestructura en el trabajo doméstico y del cuidado son problemáticas comunes en gran parte de la región”, dice su fundadora.

Entre los próximos proyectos se encuentra el lanzamiento y escalamiento de Academia DomestikCo, plataforma de capacitación gratuita para trabajadoras de casa particular y cuidadoras, enfocada en formalización laboral, especialización y empleabilidad.

Con respecto a cómo es la recepción de quienes recién conocen este sistema, Kawas reconoce que es buena desde el primer día. “La mayoría de los clientes nos dicen que por fin alguien hizo esto, porque quieren hacer las cosas bien, pero sienten que en general el proceso (de formalizar la relación laboral) es muy desordenado”, señala, asegurando que nunca han tenido clientes con problemas legales. “Y aunque la tecnología y la IA ayudan mucho a simplificar el proceso, creemos que la mezcla con el factor humano, es lo que genera confianza”, concluye la fundadora de esta startup.