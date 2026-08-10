María Teresa Vial: “Hay que poner el foco en el empleo para recuperar el dinamismo del comercio”

Ciento siete años acaba de cumplir la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) y para celebrarlo, a fines de agosto realizó una cena a la que asistió el Presidente de la República, José Antonio Kast y varios ministros. La ocasión, megarreforma mediante, era precisa para que la presidenta de la CCS, María Teresa Vial, aprovechara de dar varios mensajes a las autoridades gubernamentales. Por su parte, el Mandatario, también envió mensajes, especialmente a los parlamentarios de oposición.

Las últimas cifras de desempleo (9.4%); el Imacec de junio que se conoció esta semana (2,4%), así como un precio del cobre favorable, le agregan más ingredientes al cóctel acerca de los focos en lo que está empeñada actualmente la CCS. Además, esta semana se realizó por primera vez el PymeDay, organizado por esta entidad y se dio a conocer un ambicioso proyecto que emana desde este gremio: Cotizapp.

– Durante la cena de aniversario le regalaron a los asistentes una lupa. ¿Qué simboliza?

Representa que tenemos un diagnóstico común y que hay que enfocarlo, tal como una lupa concentra la luz en un punto hasta encender una chispa. En los tres temas (crimen organizado, crecimiento económico y empleo) tenemos un diagnóstico transversal. En el caso del crimen organizado, en agosto arranca una mesa técnica con Aduanas, Policía, Fiscalía y la Delegación Presidencial, en la que pondremos a disposición nuestra información y exigiremos, con respeto, tolerancia cero. En crecimiento económico, apoyamos la Ley de Reconstrucción, aunque pedimos medidas adicionales. Y en empleo, solicitamos cambios estructurales, porque el problema —un aumento sostenido de más de 20% en los costos de contratación— es estructural y requiere soluciones estructurales.

– ¿Cuál es la prioridad y las diferencias del empleo en el comercio frente a otras industrias, considerando tanto a los grandes retailers como a las pymes y al comercio de barrio?

El comercio es el principal empleador del país. 1,8 millones de personas trabajan en el sector, tanto en el físico como en el digital. Además, cuando alguien cae en la informalidad o pierde su trabajo, en general termina compitiendo por empleos en el comercio. Lo que pedimos es un plan urgente de nivelación de competencias, orientado a lo que hoy se necesita y a lo que se necesitará: tecnología e inteligencia artificial. Por eso no nos parece buena idea eliminar el Sence.

– El gran proyecto de este gobierno es la megarreforma. ¿Cómo se relacionan las solicitudes de la CCS con su implementación?

Hemos apoyado la megarreforma porque nos parece que va en la dirección correcta. Pero necesitamos medidas estructurales adicionales. Por ejemplo, en el 7% adicional de cotización a cargo del empleador, propusimos que una parte fuera deducible de impuestos cuando las empresas tuvieran utilidades. Es un avance, pero no será suficiente: hay un millón de personas buscando empleo sin encontrarlo, dos millones y medio en la informalidad, y 6,25 millones que ni siquiera se integran a la fuerza laboral. A veces hablamos de la crisis del empleo solo con cifras, sin visualizar el drama real de esas personas. Nos pasa como con la delincuencia: antes la veíamos lejana, y hoy todos conocemos a alguien que perdió su trabajo o está subempleado.

– En la campaña presidencial, la seguridad y el combate a la delincuencia eran la principal prioridad, especialmente para el comercio. ¿Ese tema dejó de ser el más relevante?

No, nunca puede dejar de serlo. Un 57% del comercio minorista sufrió algún delito en los últimos 12 meses. En un estudio con almacenes de barrio que no son socios de la Cámara, pero a los que apoyamos activamente, encontramos que uno de cada tres, en sectores vulnerables, sufrió un hecho violento en un mes. Es un tema que golpea a todos, pero con mucha más fuerza a quienes son más vulnerables, y los almacenes de barrio además son parte de nuestra identidad y cultura. No podemos acostumbrarnos a esto.

– Esta semana se conoció el Imacec de junio que permitió salir de una recesión técnica. ¿Cómo reciben esa cifra?

La recibimos con optimismo, porque esperamos que sea un punto de inflexión, pero también con realismo: si se mantiene, el crecimiento no superará el 2%, y esa no es una cifra que nos deje conformes. El comercio, que es el principal empleador del país, generaba en promedio 50 mil empleos al año; en 2025 perdimos 25 mil, y aunque se generaron 113 mil puestos de trabajo, fueron informales. Por eso creemos que hay que poner el foco en el empleo para recuperar el dinamismo del comercio.

– Más allá de la megarreforma, ¿qué otras medidas cree que se necesitan para superar un crecimiento del 2% en los próximos años?

Primero, equilibrar la agenda laboral. Estamos siguiendo cerca de 40 proyectos de ley que, aunque cada uno tenga un propósito válido, en conjunto siguen dañando la capacidad de las empresas de generar empleo. Segundo, poner el foco en las capacidades que se necesitan hoy y a futuro. Por ejemplo, la ley que busca regular el uso de la inteligencia artificial nos parece que no tiene el enfoque correcto y que puede perjudicarnos más de lo que ayuda a subirnos a la nueva economía. En Chile no sobran trabajadores, pero sí faltan trabajadores más capacitados, y si no podemos usar nuevas herramientas para eso, va a ser difícil salir adelante. Por eso, en un par de semanas presentaremos junto a la Ministra de Ciencia el primer Código de Autorregulación en Inteligencia Artificial,

Cotizapp y PymeDay

– En los últimos días se realizó por primera vez el PymeDay. ¿Cuál es el objetivo de este evento?

En la CCS tenemos grandes empresas, pymes y una nueva categoría de startups. En las mesas de trabajo, las grandes empresas están muy preocupadas por su cadena de proveedores y, por lo tanto, también apoyan a las pymes. Así nace el PymeDay donde, en esta primera versión, participaron 70 empresas durante tres días (3 al 5 de agosto), dentro del marco de Cyber Chile, con una página especial donde las personas no solo dicen que apoyan a las pymes, sino que efectivamente compran en ellas. No puedo dejar de mencionar que en el primer CyberDay (2014) tuvimos 33 mil interacciones. En el último tuvimos 5 millones, pasando de US$15 millones de dólares en ventas en la primera versión, a US$540 millones en la última. Nuestra ambición es lograr algo similar con las pymes.

– ¿Y Cotizapp? ¿De qué se trata?

Estudiamos a fondo la informalidad laboral e identificamos cinco perfiles, enfocándonos primero en quienes prestan servicios de forma independiente —electricistas, personas que hacen masajes o aseo profundo—. A través de una aplicación, la persona recibe su pago de inmediato en su banco y, en vez de una propina, se le puede dejar un aporte a su seguridad social, que se acumula en una cuenta de acopio y se traspasa mensualmente, según la prelación legal, a través de Previred. La razón por la que las personas no lo hacen directamente es que existe un monto mínimo para poder cotizar, y frente a la urgencia diaria, ahorrar para la seguridad social no es prioridad para quienes muchas veces están subsistiendo.

Además, a quien presta el servicio le damos un seguro de salud inmediato y a quien recibe el servicio, también le ofrecemos seguros, principalmente de responsabilidad civil, ante un eventual accidente en su hogar. Se van desplegando distintos tipos de seguros e incentivos de microahorro, de mil o dos mil pesos, pensando en el largo plazo, sin que las personas deban hacer ningún trámite: nosotros nos encargamos de todo detrás.

– ¿Cuándo se lanzará?

Hoy estamos en etapa de piloto. El lanzamiento será en octubre de este año.

– ¿Cuáles son las expectativas?

Necesitamos 100 mil personas usando el sistema, protegidas y ahorrando, durante el primer año, y un millón al tercer año, solo en Chile. Ya fuimos invitados por la Federación Internacional de Fondos de Pensiones (FIAP) a presentarlo en Costa Rica, y tenemos conversaciones con Perú y con el Banco Mundial, aunque nuestro primer foco es Chile.