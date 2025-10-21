SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Emprendimiento

The Mycelium Project: el secreto del emprendimiento con hongos creado por dos chilenas de 18 años

Con apenas 18 años, Esther Ramírez y Gabriela Weissman decidieron que no era demasiado pronto para cambiar el mundo. Desde un concurso de innovación escolar nació un emprendimiento que usa hongos para degradar plásticos y textiles.

Por 
Daniel Fajardo
Esther Ramírez y Gabriela Weissman, The Micelyum Project

Cuando la mayoría de sus compañeros estaba pensando en la PAES o en qué estudiar, Esther Ramírez y Gabriela Weissman ya estaban mirando un problema global: la contaminación plástica y textil. Y en lugar de sólo indignarse, hicieron algo. Participaron en un concurso de emprendimiento e innovación de la FEN de la Universidad de Chile y de ahí nació The Mycelium Project. Dos jóvenes, un laboratorio y una idea que —como los hongos que investigan— comenzó a crecer bajo tierra, silenciosa, pero firme.

Su propósito es claro y potente: degradar los residuos plásticos y textiles que hoy asfixian al planeta, empezando por uno de los lugares donde el problema se siente más fuerte: el Desierto de Atacama, convertido en un verdadero cementerio de ropa y desechos. “Queremos llegar al mundo desde ese punto cero”, dicen ellas, convencidas de que la innovación chilena puede tener impacto global.

¿La clave? Un hongo. Pero no cualquier hongo. El secreto está en su capacidad de romper los enlaces químicos más duros del plástico, esos que casi nada logra degradar. El micelio —la parte viva y subterránea del hongo— desarma esas cadenas y las transforma en algo mucho más simple: hidrógeno y carbono. En otras palabras, lo que la industria tarda siglos en descomponer, la naturaleza podría hacerlo en cuestión de semanas.

Ilustración científica del micelio utilizado.

Las dos emprendedoras, todavía adolescentes, experimentaron una y otra vez hasta lograr una fórmula viable. The Mycelium Project no solo busca limpiar, sino también reutilizar los residuos de su propio proceso, creando materiales como “cuero” biológico y compost natural a partir del micelio residual. Y justamente aquí es donde proyectan el modelo de negocio. Todo encaja en una lógica de economía circular, donde nada se pierde y todo se transforma.

“Queremos inspirar a más personas”, dicen, y por eso ya están preparando charlas gratuitas en colegios y universidades, para compartir lo aprendido y motivar a otros a actuar. Porque para Esther y Gabriela, no se trata solo de un proyecto científico, sino de una manera de contagiar curiosidad y compromiso.

Hoy, su mirada apunta más lejos. Están buscando alianzas con universidades y empresas que quieran experimentar con biotecnología sustentable en Chile. “Soñamos con que algún día este tipo de soluciones sean parte normal de la industria, no la excepción”, comenta Esther. Y mientras tanto, Gabriela agrega: “Esto recién está empezando”.

Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientostartuphongosmiceliothe mycelium proyect

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Las gestiones del comando de Matthei para conseguir un gesto de Frei

¿Pesimismo? ¿Apertura? Lo que revela el primer estudio sobre músicos chilenos e Inteligencia Artificial

Emplazamientos de Boric a Kast profundizan molestia del comando de Jara con La Moneda

Sanae Takaichi, la baterista y seguidora de Iron Maiden y Thatcher que se convirtió en la primera líder mujer de Japón

Contraloría detecta inconsistencias presupuestarias y ordena a UFRO reintegrar más de $4.300 millones al fisco

Una huella de sangre, una parcela en Curicó y consumo de drogas: las pistas que sigue la policía para encontrar a Krishna Aguilera

Lo más leído

1.
Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

4.
Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

5.
Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Tragedia en Recoleta: asaltante que conducía el vehículo que chocó con furgón escolar dio positivo por cocaína

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Borussia Dortmund por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Borussia Dortmund por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Benfica por la Champions League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Benfica por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. PSG por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. PSG por la Champions League en TV y streaming

Las gestiones del comando de Matthei para conseguir un gesto de Frei
Chile

Las gestiones del comando de Matthei para conseguir un gesto de Frei

Emplazamientos de Boric a Kast profundizan molestia del comando de Jara con La Moneda

Dónde y a qué hora ver a Copenhague vs. Borussia Dortmund por la Champions League en TV y streaming

La matriz de Warner Bros, HBO y TNT Sports se abre formalmente a una venta ante diversos interesados por comprarla
Negocios

La matriz de Warner Bros, HBO y TNT Sports se abre formalmente a una venta ante diversos interesados por comprarla

Gremio de la construcción espera cerrar el año con un alza de 19% en venta de viviendas

Moody’s: perspectiva negativa para metales básicos, pero el cobre mantiene sus fundamentos

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel
Tendencias

Quién es y qué hizo Nicolas Sarkozy, el primer expresidente de Francia que irá a la cárcel

Quién es “Brother Wang”, el capo chino del fentanilo que se fugó de México

¿Qué provocó la masiva falla de Amazon Web Services (AWS)?

En vivo: el Barcelona choca contra Olympiacos por la Champions League
El Deportivo

En vivo: el Barcelona choca contra Olympiacos por la Champions League

Comienza el otro Mundial Sub 20: la meta de la Federación para rendir los millonarios gastos del evento planetario

La promesa de Javier Altamirano ante el doble desafío de la U: “Vamos a ir con todo ante Lanús y la UC”

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025
Finde

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

¿Pesimismo? ¿Apertura? Lo que revela el primer estudio sobre músicos chilenos e Inteligencia Artificial
Cultura y entretención

¿Pesimismo? ¿Apertura? Lo que revela el primer estudio sobre músicos chilenos e Inteligencia Artificial

Imagine Dragons y una fiesta para los sentidos en su regreso a Chile

Transmisión por redes, taco en la Gran Vía y caos: Rosalía anuncia su nuevo disco

Sanae Takaichi, la baterista y seguidora de Iron Maiden y Thatcher que se convirtió en la primera líder mujer de Japón
Mundo

Sanae Takaichi, la baterista y seguidora de Iron Maiden y Thatcher que se convirtió en la primera líder mujer de Japón

Trump asegura que sus “aliados” en Medio Oriente están dispuestos a “enderezar” a Hamas si viola el acuerdo

“La guerra ha terminado, Bibi”: El acuerdo de Gaza, revelado paso a paso por el negociador Gershon Baskin

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales