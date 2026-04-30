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    Emprendimiento

    Corfo celebró sus 87 años con evento que vinculó a grandes empresas y emprendimientos para impulsar soluciones innovadoras

    Eje central de este encuentro fue el networking circular que facilitó el intercambio directo y el levantamiento de oportunidades concretas de colaboración entre los participantes en torno a cinco desafíos sostenibles para distintas industrias: gestión hídrica, descarbonización, economía circular, optimización operacional y gestión de riesgos.

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    Hub Emprende

    En el marco de la conmemoración de su 87° aniversario y del Día Nacional del Emprendimiento, Corfo realizó una nueva edición del Encuentro “Sostenibilidad en Acción: Conectar para Escalar”. Esta instancia buscó fortalecer la vinculación entre grandes empresas, emprendimientos y startups como una vía concreta para acelerar la innovación y enfrentar los desafíos de sostenibilidad de distintas industrias del país.

    El evento, organizado por Corfo en colaboración con Banco Bci, se desarrolló como un espacio estratégico de articulación entre el ecosistema emprendedor y el mundo corporativo, a través de la convocatoria de líderes empresariales, startups en etapas de expansión y actores clave de áreas de innovación y sostenibilidad. La iniciativa, en su tercera edición, se consolidó como plataforma de conexión entre soluciones innovadoras y necesidades reales del sector productivo.

    “Estamos en este Centro BCI Nace, en el Día Nacional del Emprendimiento y celebrando los 87 años de Corfo para conectar el mundo corporativo con las startups y pymes de distintas industrias para hacer lo que se nos da mejor: generar espacios para que se apoyen, conozcan y conversen y puedan buscar alianzas y colaboración para seguir innovando y aportar así, al crecimiento económico de Chile”, destacó el vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Mujica.

    La actividad reunió a más de 120 asistentes, entre representantes de 13 grandes corporaciones, emprendimientos dinámicos y startups del portafolio de Corfo, además de otros actores del ecosistema de emprendimiento e innovación. Participaron equipos de Banco Bci, Viña Concha y Toro, Coca-Cola Chile, Entel Digital, Cencosud, Walmart, Empresas Carozzi, Abastible, Aza, Codelco, BancoEstado, Agunsa, NovaAndino Litio, provenientes de áreas de sostenibilidad, innovación y desarrollo de negocios, con el objetivo de explorar oportunidades de colaboración en torno a desafíos de innovación y sostenibilidad.

    Solo a modo de ejemplo de las innovaciones apoyadas por Corfo, durante 2024–2025, la Corporación apoyó con servicios de aceleración a 136 emprendimientos cuyas soluciones innovadoras apuntan a la sostenibilidad, fortaleciendo sus modelos de negocio y su proyección hacia nuevos mercados. Como resultado, este portafolio registró más de $13.000 millones en ventas y $4.300 millones en levantamiento de capital en 2024.

    “Estos espacios son muy relevantes porque son una instancia clave donde emprendedores y las grandes empresas pueden conectarse e intentar resolver necesidades que tenemos con soluciones innovadoras que se pueden adecuar a nuestros desafíos, pudiendo además, convertir a los emprendimientos en socios estratégicos y parte relevantes de la cadena de valor de las corporaciones”, afirmó Hector Silva, gerente Segmentos Pyme y Emprendimiento de Banco Bci.

    Entre los emprendimientos que participaron ya hay tecnologías que operan en industrias. Es el caso de EkO3, empresa que desarrolló un sistema de desinfección sin químicos que reemplaza insumos contaminantes en procesos productivos o Hera Materials, que fabrica biomateriales compostables y reciclables. También destacó Neocrop Technologies —cuya fundadora y CEO, Francisca Castillo, fue panelista en el encuentro— que recibió inversión de Carozzi Ventures.

    El eje central del evento fue el networking circular, que vinculó a todos los asistentes en una sesión de trabajo en torno a desafíos estratégicos agrupados en cinco temáticas: gestión del agua y eficiencia hídrica; descarbonización y reducción de emisiones; optimización operacional y logística; economía circular y gestión de residuos; y finanzas, cumplimiento y gestión de riesgos. Esto permitió un diálogo directo, entre corporativos y emprendimientos, lo que facilitó la identificación de oportunidades de colaboración y la generación de vínculos que podrían derivar en pilotos, validaciones comerciales y/o nuevas alianzas estratégicas.

    “Nuestra propuesta de valor es que Corfo sea mucho más que una agencia que entrega subsidios, sino que convertirnos en un aliado de los emprendimientos en sus distintas etapas de desarrollo. Por eso seguiremos impulsando este tipo de encuentros, porque permiten generar conexiones reales entre emprendimientos, corporativos, inversionistas y otras alternativas de financiamiento. Son espacios concretos para colaborar, pilotear y abrir nuevas oportunidades de crecimiento”, expuso Maricho Gálvez, gerenta de Emprendimiento Dinámico de Corfo.

    De la estrategia a la acción en sostenibilidad

    Como parte del programa de este Encuentro hubo un panel de conversación que reunió a referentes del ámbito empresarial y del ecosistema emprendedor. Participaron Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Chile; Paola Calorio, presidenta de Acción Empresas y directora de Comunicaciones, Asuntos Públicos y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay; Josefina Blanc, subgerente del Centro de Excelencia de Sostenibilidad de Bci; y Francisca Castillo, fundadora y CEO de la startup biotecnológica Neocrop Technologies.

    En este panel se abordaron temas clave como la integración de la sostenibilidad en las decisiones de negocio, los desafíos que enfrentan hoy las empresas y el valor de la colaboración entre corporativos y emprendimientos. La conversación permitió reforzar que esta vinculación puede generar valor para ambas partes: para las empresas, al acercarlas a nuevas soluciones frente a desafíos de la industria; y para los emprendimientos, al abrir oportunidades de validación, escalamiento y proyección de sus soluciones.

    Con iniciativas como este Encuentro “Sostenibilidad en Acción”, Corfo refuerza su rol como articulador entre emprendimiento, innovación e industria, para impulsar la colaboración como herramienta clave para avanzar hacia un desarrollo productivo cada más diversificado, que genere mejores empleos y recupere la senda del crecimiento en el país.

    Más sobre:Hub emprendeHubs_lthubs_ltemprendimientoCorfo

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