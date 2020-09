Chile Elige: especial político del programa Semana 24 alista su segundo capítulo para este domingo

En un momento donde la televisión ha apostado por una serie de programas de debate político, el departamento de prensa de TVN estrenó una nueva versión de su ya clásico programa Semana 24, dedicado originalmente al análisis de la contingencia semana a semana. Bajo el subtítulo Chile Elige, el espacio conducido por Carla Zunino y Rodrigo Álvarez -y emitido por TVN y canal 24H-, da un giro para abordar en profundidad los temas de ese corte con miras al próximo plebiscito de octubre, sumando para ello un panel de periodistas conocidos por su trabajo radial: Josefina Ríos, de radio Duna; Octavia Rivas, de radio Universo; y Rodrigo Vergara, de radio Cooperativa.

En su primer episodio el pasado domingo (11.00 horas) los entrevistados fueron el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, y el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Y para su segundo capítulo este domingo 6 de septiembre ya están confirmados la subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell; el experto en materia de elecciones, Kenneth Bunker; el presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel; y la analista internacional, Paulina Astroza.

Sobre la importancia de tener este tipo de programas en pantalla, Carla Zunino expresa: “Creo que estamos viviendo un momento inédito y trascendental donde todos tendremos que tomar decisiones importantes. Como televisión pública tenemos un rol relevante de cara al plebiscito y creo que es nuestro deber aportar para que participe la mayor cantidad de gente posible y que sea de manera informada. A través del análisis de la contingencia, la discusión con altura de mira, la opinión responsable, podemos ayudar a que los ciudadanos tengan la información necesaria para enfrentar este proceso de la mejor forma”.

Así como S24: Chile Elige, en las últimas semanas han surgido varios proyectos televisivos ligados al debate político: A esta hora se improvisa, de Canal 13 (lunes, 22.30 horas); Pauta Libre, de La Red (domingo, 13.00 horas); y Tolerancia Cero (domingo, 22.30 horas), emitido por CNN Chile. Eso sumado a espacios ya clásicos de la TV, como Mesa Central (Canal 13, domingo, 10.00 horas) y Estado Nacional (TVN, domingo, 22.20 horas), llevando este género además a horarios y días similares.

Frente a esta proliferación de programas del mismo corte, Zunino considera que S24: Chile Elige tiene un aporte diferenciador. “Creo que este es un programa muy ciudadano, pensado no desde la trinchera política o ideológica. La idea es hacer un análisis de la contingencia desde los elementos objetivos de la noticia y por eso contamos con un papel de periodistas radiales muy destacados en el ámbito político. Ellos no sólo son conductores, si no también editores en sus respectivos medios y por eso traen al programa datos frescos, el “off” de la noticia, la trastienda política. Tener esos datos concretos permite hacer un análisis informado que creo es muy útil para los futuros votantes y que ayuda a poner en perspectiva el particular escenario actual”, concluye la periodista.

Este es, además, el programa político que Zunino iba a liderar próximamente, según informó TVN hace un par de semanas: una de las razones que dio el canal para explicar el regreso de la periodista en un cien por ciento al departamento de prensa, dejando el matinal Buenos días a todos, donde era panelista y el futuro reemplazo de María Luisa Godoy en la conducción tras su salida por prenatal.