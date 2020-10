Julián Elfenbein, animador: “No me concentraría en pensar que todo tiene relación con el contexto Covid o el ‘Chile cambió’”

Desde el lunes Julián Elfenbein retomará las grabaciones de Pasapalabra en su formato original, con concursantes compitiendo por un premio millonario, luego de entrar en receso en marzo a partir de la pandemia.

Un retorno en “modo covid” que ya vivió junto al equipo cuando en agosto volvió con Pasapalabra en acción, con famosos apoyando a fundaciones. Una breve temporada que concluyó en septiembre.

Será ahora el turno de su entrega original, la que se apronta a cumplir tres años al aire, y que desembarcará en las tardes (18.30 horas), desplazando a las repeticiones que se emiten hoy.Sobre este retorno del programa, la TV y su presente en CHV habla Elfenbein con La Tercera.

¿Qué piensa de este retorno del formato original de Pasapalabra?

Estamos muy contentos porque la pandemia cambió los planes de todo, en todo sentido. Era muy riesgoso grabar el programa original que ya está hace casi tres años al aire. Había que acumular muchos capítulos para poder salir al aire y tampoco podíamos exponer a los participantes. Ahora tomando todas las medidas sanitarias vamos a retomar las grabaciones. No sé la fecha pero imagino a mediados de noviembre, por ahí, será el momento de poder relanzar los nuevos capítulos.

“Volvemos con nuevos participantes, y con Felipe González quien estaba antes de la emergencia por el Covid. Además hay un casting que se ha hecho durante todo el año desde marzo, porque después que partió la cuarentena comenzó un casting virtual, que permitió además tener a personas de todo el país y eso fue una súper buena posibilidad. Y hay una curiosidad: nos encontramos que dentro de la gente que se inscribió, más de 2.500 personas, se inscribió una señora que no contó mucho su historia. Terminó quedando clasificada, y es la mama de Felipe, así que por primera vez vamos a tener una mamá que se enfrenta a un hijo”.

¿Cómo serán esas grabaciones? Considerando que ahora hay más flexibilidad que cuando se grabó Pasapalabra en acción...

Los protocolos se van a tomar todos los que exija la autoridad, desde la PCR para participantes e invitados y yo mismo, pero en cuanto a tiempos de grabación, en tiempo normal nosotros grabábamos dos capítulos diarios, eso se va a mantener. Seguramente se van a ir apurando los procesos para ir sanitizando el estudio. Si bien sigue siendo sin público, vamos a retomar lo más normal posible dentro de lo que se pueda hoy día con el Covid.

¿Este nuevo ciclo irá solamente en las tardes, se contempla alguna entrega en el prime?

Hemos estado en todos los horarios pero entiendo que vamos a permanecer en el de las 18.30 horas, porque también nosotros estuvimos dos años y algo casi todas las noches, y CHV tiene otros programas también hoy día: está Yo soy, está Oye al chef, y hay programas que van a entrar en parrilla y no puede Pasapalabra ocupar toda la noche, así que creo que vamos a mantener el horario de la tarde con este formato.

Julián Elfenbein en Pasapalabra. Foto: CHV.

En las últimas semanas el programa no solo ha hecho noticia por este retorno, sino también por una ex participante, Ledy Osaandón, por un supuesto arreglo por el premio, ¿Qué supo de eso?

Lo vi muy a la distancia porque la verdad fue una polémica entre ex participantes del programa. En algún minuto se comentó en la interna, en los pasillos ,que no sé si Ledy o alguien más había llamado a otros participantes. Eso no está permitido en el programa, ponerse de acuerdo. Eso finalmente no ocurrió, por lo que entiendo, pero la verdad estoy un poco ajeno a esas polémicas de los participantes. Bueno, es parte de Pasapalabra, ha sido un programa que ha marcado, otros canales han seguido ese ejemplo después. Pasapalbra ha generado personajes, polémicos y no polémicos, y ellos también han aprovechado esa vitrina para hacer sus propias hasta campañas políticas he escuchado por ahí.

También hubo una breve polémica por la aparición de un segmento similar a Pasapalabra en la franja del Rechazo...

Desde que Pasapalabra partió hay escuelas que han tomado el concepto Pasapalabra, algunos juegos del programa han sido examen de varios colegios, ha generado ruido a través de personajes populares desde el mundo político hasta el mundo intelectual. Es un programa que ha generado un montón de cosas y eso se agradece porque tiene que ver con el cariño de la gente.

Sobre otro de sus proyectos en el canal, el estelar Podemos Hablar, ¿cuándo podría volver a la pantalla?

PH ha estado repitiéndose también todo el año, y entiendo que esta ahí en carpeta, pero con las medidas sanitarias del Covis es difícil de hacer, mientras no se puedan relajar un poco más las medidas. Por ejemplo comer en un mismo estudio de tv, en una misma mesa seis invitados, con el tema de la manipulación de los alimentos no es posible hacerlo hoy día. Tampoco el tema del “punto de encuentro”, que es la gracia el programa, con esa intimidad, un programa confesional que requiere esa intimidad. Hoy eso con vidrios separadores, con máscaras “full face” y sin poder comer... hay que esperar un poco para volver con PH.

Pensando en estos últimos meses, post estallido, post pandemia, ¿que lugar cree usted que ocupan los espacios de entretención como Pasapalabra?

Puedo hablar de Pasapalabra que es un programa que dentro de la entretención tiene un componente educativo súper importante, en una TV donde muchas veces tenías otros contenidos en pantalla, fenómenos de años anteriores que hoy día serían inentendibles que ocurriesen, como los programas de la vida privada, o los reality shows, sobre ver expuesta la vida de ciertas personas.

“Pero yo no me concentraría en pensar que todo lo que se hace tiene relación con el contexto Covid, o el contexto crisis social, o el “Chile cambió”. Mientras tu puedas lograr ser un aporte, y no hablo ya de Pasapalabra, de programas que hacen entretención, (ellos) también pueden ser un aporte, para relajarte en algún momento, como el deporte, el fútbol en la tv, o los bloques deportivos en las noticias. ¿En qué contexto los pones? ¿son un aporte o no en un contexto de tema social desde octubre? No sé, son áreas de la vida. Ahora yo creo que si haces entretención, y Pasapalabra lo ha demostrado, y después de Pasapalabra hubo hartos intentos y en otra época hubo aportes en ese sentido, entretención más contenidos por ejemplo como los de Pasapalabra donde aprendes, juegas trivia, cultura general, creo que es un aporte sin duda. Y si más encima ahí vas a premiar por sus méritos y sus estudios a determinadas personas, eso en el contexto del nuevo Chile, ojalá fueran así siempre las cosas, no fueran por pitutos, no fueran por apariencias, o cosas mucho más superficiales que dominaron el Chile antes del 18 de octubre”.

Esta es la época del año en que se mueve la llamada “grúa televisiva” y en CHV se suma el eventual cambio de dueños, ¿qué sucederá en su caso?

Yo estoy feliz en el canal, tengo contrato no recuerdo si hasta fin de enero o fin de febrero, y estamos conversando para poder renovarlo. Obviamente está esto de si se vende o no se vende (el canal), es algo que desconozco, sé lo mismo que saben todos, así que hay que esperar todo eso y ver el futuro. Pero tengo muchas ganas y el canal también de que podamos seguir trabajando juntos, pero hay que analizarlo en estos meses que queda.

Trascendió que había recibido ofertas de otros canales, considerándolo para otros matinales, un formato que ud. conoce bien...

No soy de analizar públicamente cuando te llaman o no te llaman de otros canales, siempre suena como a medida media de presión, esos son temas privados. Pero matinal hice muchos años, hice 5 o 6 años en CHV, 6 años el matinal Buenos días a todos, en momentos también súper especiales. Hoy día estoy súper volcado a lo que estoy haciendo y poder compatibilizarlo con mi vida, con mi rol de padre.