32 series imperdibles en el catálogo de Prime Video

The rig | Prime Video

En muchas ocasiones los lugares aislados, léase casas apartadas, islas o sectores lejos de la civilización, son el escenario perfecto para una trama de suspenso, como en el caso deThe rig.

Una historia que se ambienta en medio del Mar del Norte, donde se ubica Kinloch Bravo, una plataforma de extracción petrolífera que forma parte de la red de este tipo de estructuras de extracción que posee la empresa Pictor en ese sector marino europeo.

Un ambiente singular para la trama ideada por David Macpherson que a lo largo de seis episodios mezcla el misterio con la ciencia ficción y el drama, dando vida a un relato incesante y atractivo, que muestra la inusual y peligrosa aventura que encara un grupo de trabajadores de la plaraforma

El que por momentos parece estirar un tanto el conflicto central, pero mantiene al espectador atento a lo que sucede con los protagonistas del primer espacio hecho en Escocia para Prime Video.

El Señor de los Anillos: los anillos del poder | Prime Video

La saga de El Señor de los Anillos está escribiendo un nuevo capítulo con este espacio de Prime Video, que revisita la magnífica obra de Tolkien, teniendo como inspiración la esencia de sus novelas como también los apéndices que los acompañan.

En una primera temporada que tiene como showrunners a J.D. Payne y Patrick McKay, compuesta por ocho episodios, que habría costado más de US$ 460 millones, convirtiéndose en la más cara hasta ahora conocida en su género.

Sus capítulos iniciales despliegan una monumental puesta en escena, de magníficos paisajes y bella fotografía, que muestra a nuevos y viejos personajes.

Partiendo por la figura que se convierte en eje de su partida: Galadriel, la elfa que en el cine interpretó Cate Blanchett y acá encarna con una mezcla de majestuosidad y valentía la galesa Morfydd Clark.

Fallout | Prime Video

Si bien han existido fallidos espacios inspirados en videojuegos, en el último tiempo varios títulos han sabido reinterpretar sus fantásticos mundos en pantalla, como Fallout, que se suma a una lista destacada que ya integran The last of us, Arcane, Castlevania y Halo.

Las que han entregado versiones fieles a sus narrativas, conflictos y personajes, o, como en caso de la serie que ha cautivado a los suscriptores de Prime Video, amplían de la mejor forma su universo, tomando elementos esenciales del juego original para trazar rumbos renovados.

En una adaptación llevada a cabo por Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner, los valientes que aceptaron llevar a la pantalla un videojuego considerado como clásico, en ocho episodios que conquistan con una aventura que va y viene por diferentes épocas con un punto en común.

La guerra nuclear que destruyó el mundo, al que se conoce brevemente pre-desastre en la colorida y retrofuturista ciudad de Los Ángeles en que se celebra un cumpleaños infantil, donde la ex estrella de los westerns Cooper Howard (Walton Goggins) presenta un espectáculo con su pequeña hija.

Hasta que las bombas caen y la narración viaja al futuro postapocalíptico, al Refugio 33, una de las bóvedas en que cientos de años después viven algunos humanos; la misma que la chispeante Lucy MacLean (Ella Purnell) decide abandonar para ir en busca de su padre a la peligrosa superficie.

Deadloch | Prime Video

A pesar de la activa que es la industria audiovisual australiana, pocas plataformas poseen títulos originales del país oceánico. Una deuda que Prime Video continúa saldando con Deadloch.

La serie creada por las comediantes Kate McCartney y Kate McLennan que ofrece una inusual mirada al suspenso criminal, donde son claves el humor negro y la cohesión de su elenco.

Los elementos que hacen de Deadloch uno de los espacios más destacados de Prime Video y del streaming en general en lo que va del año, con su historia ambientada en Tasmania.

Específicamente en el poblado homónimo que se ubica a orillas de un lago -habitado por peces carpa enfermos- y cuya paz termina cuando aparece un cadáver en una de sus playas.

El que es identificado como el entrenador escolar Trent Latham (Barry Wheeler) y fue asesinado, por lo que la sargento de la policía Dulcie Collins (Kate Box) debe comenzar una investigación.

Soy virgo | Prime Video

En 2018 el estadounidense Boots Riley estrenó su primera película Perdón por molestarte, donde expuso el talento como director y guionista que reafirma en Soy virgo, su serie para Prime Video.

Una pieza para el streaming donde nuevamente están presentes el absurdo y la ficción de su ópera prima fílmica, que acá recorren los siete episodios de un inusual relato.

Donde también tiene un lugar de preponderancia otro elemento presente en su cinta de hace cuatro años: el activismo social, que también ha sido esencial en su carrera como rapero.

Los ingredientes que dan vida a la historia de Cootie (Jharrel Jerome), un joven que literalmente sale al mundo luego de haber pasado los 19 años de su vida recluido en casa.

Una situación a la que fue sometido por una razón especial: Cootie mide cuatro metros de altura, por lo que sus padres trataron de protegerlo de las burlas o de ser perseguido por su apariencia.

El ferrocarril subterráneo | Prime Video

El director Barry Jenkins tenía seis o siete años cuando escuchó por primera vez la historia de una red subterránea que, en el siglo XIX, ayudaba a los esclavos del sur de EE.UU. a escapar hacia los estados libres.

Varias décadas después, cuando ya rondaba los 40 años, volvió a reencontrarse con esa idea casi mítica con El ferrocarril subterráneo, novela con la que el escritor Colson Whitehead obtuvo el premio Pulitzer y que Jenkins -ganador del Oscar por Moonlight (2016)- adapta en su primera serie.

Una que se estrenó por Prime Video y que solo ha recibido elogios, en especial por la conmovedora actuación de Thuso Mbedu en el papel Cora Randall, un esclava que logra arrancar del campo de algodón donde trabaja en Georgia, gracias a un tren bajo tierra que aquí es real.

De esa forma la joven consigue llegar hasta diferentes estados, Carolina del Norte o Tennessee, en una travesía que le permite al director abordar el racismo y el trato inhumano que recibían las personas afroamericanas y solo por tener un color de piel diferente. Una serie tan dolorosa y cruda como necesaria.

The Boys | Prime Video

Basado en el cómic homónimo de Garth Ennis y Darick Robertson, este espacio da una nueva mirada a los superhéroes, con un cambio completo en comparación a las adaptaciones de Marvel.

Con una visión más cercana a lo visto en la película y la serie inspiradas en The Watchmen, la famosa historieta de Alan Moore, The Boys se ubicó como una de las grandes sorpresas del 2019.

Lo que logró gracias a una calidad y singularidad que ha mantenido hasta completar ya tres temporadas, ambientadas en un mundo donde los poderosos paladines, o "supes" ocultan su lado oscuro.

Un equipo liderado por el megalómano Homelander que pone en peligro a la población. Pero hay un grupo que se formó para vigilarlos: The Boys, que lidera el violento Billy Butcher.

El cual es conformado por Hughie, Frenchie, Kimiko y Mother's Milk, y debe controlar a los inusuales héroes creados por las empresas Vought para que no se salgan de control.

Tierras de nadie | Prime Video

El espacio creado por Brian Watkins combina el western con la ciencia ficción y el suspenso en una atractiva y singular historia que se dibuja a lo largo de los sus ocho capítulos.

Y un elenco encabezado por Josh Brolin, quien encarna Royal Abbot, al patriarca de una familia de ganaderos del Condado de Amelia, en Wyoming, que trabaja duro para mantener su rancho.

Además de lidiar con dramas cotidianos y la inusual desaparición de la esposa del hijo mayor de Abbot, Perry (Tom Pelphrey). Sin embargo, los conflictos están lejos de desaparecer y se duplican con el paso de los días, comenzando con la pérdida de dos de sus vacas sin explicación alguna.

A lo que se suma el que sus vecinos, los Tillerson -grupo con el enfermo Wayne (Will Patton) a la cabeza-, les comunican que deben entregarles parte de sus tierras. Esto debido a un cambio establecido por el estado en la disposición de los límites entre sus haciendas, que claramente es más que sospechoso para Royal.

Quien intuye que detrás está el extraño agujero que apareció en medio de sus prados, que no solo despierta la ambición de Wayne, sino que también llama la atención de Autumn (Imogen Poots), una joven que acampa en sus tierras. En el inicio de un relato que cambiará para siempre sus existencias.

Wolf like me: nadie es perfecto

Wolf like me | Prime Video

Tanto la carrera de Josh Gad como la de Isla Fisher han estado marcadas por la comedia fílmica en diferentes formas; en el caso de ella en cintas como Los rompebodas y en el de Gad, en la versión en acción real de La Bella y la Bestia, o haciendo la voz del famoso hombre de nieve Olaf en Frozen.

Distintas experiencias profesionales que decantan en los papeles protagónicos de Wolf like me: nadie es perfecto, pero bajo el perfil más sentimental, ya que a pesar de que la serie de Prime Video es presentada como comedia dramática, es este último género el que guía su trama con varias cuotas de humor negro.

Estos roles son los de Mary y Gary, estadounidenses que hace algunos años viven en la ciudad australiana de Adelaida, aunque sin conocerse. Pero el destino les tiene preparado un violento encuentro, ya que una mañana en que Gary se dirige con su hija Emma (Ariel Donoghue) al colegio, sufren un accidente.

El cual es causado por Mary a bordo de su Jeep y hace que el auto del viudo y padre de familia quede bastante abollado. Sin embargo, sus ocupantes resultan ilesos y esa misma tarde reciben en su casa la visita de Mary, ya que quiere saber cómo siguen y regalarle un libro a Emma, con quien se conecta fácilmente.

Lo que pronto también ocurre con el viudo, a quien le sorprende que la recién llegada se comunique tan bien con su hija, ya que la niña a él casi no le habla. En el inicio de una relación a la que cada uno llega con graves problemas: la pérdida de su esposa para Gary y un peligroso cambio que afecta a Mary.

Isabel | Prime Video

Una suerte de magia recorre la vida de la reconocida escritora Isabel Allende, quien a través de su aguda y sensible mirada ha emocionado con libros que se venden con gran éxito a nivel mundial.

Pero no son solo sus textos los que llaman la atención, sino también su historia personal, la que rescata la mini serie Isabel, que se acaba de estrenar en Amazon Prime.

Es tres episodios se pasea por distintos períodos de tiempo, para dar un enfoque acerca de la niñez, comienzos en la escritura y, también, de su período de consagración como la escritora viva más leída en lengua española.

Desde ese último punto es donde se toma la serie biográfica para iniciar un relato rápido y sobre todo alucinante, de las extrañas situaciones a las que la autora de La casa de los espíritus está siempre expuesta.

Dirigida por Rodrigo Bazaes y con Daniela Ramírez en el rol de Allende, muestra a la escritora al borde de la realidad y la fantasía, con familiares muertos que se le aparecen en los espejos y el abandono de su padre biológico que marcará su vida impulsiva y siempre alejada de los cánones.

The Office US | Prime Video

Basado en el show británico del mismo nombre, The Office (US) se volvió uno de los programas más queridos por el público estadounidense, con 10 temporadas de pura comedia.

Con un elenco liderado por el tremendo Steve Carell, junto tremendos actores y actrices de comedia como Rashida Jones, John Krasinski, B. J. Novak, Mindy Kaling, Rainn Wilson y Jenna Fischer.

Todos conviven en una oficina plagada de personajes extraños e inolvidables a la vez.

Aunque los más destacables son los personajes de Michael Scott (Steve Carell), el extraño e incómodo jefe de la oficina, y sus compañeros de trabajo Jim Halpert (John Krasinski) y Dwight Schrute (Rainn Wilson).

Invincible | Prime Video

Para el público común, que poco o nada sabe de cómics, el nombre de Robert Kirkman estará siempre ligado a la serie The walking dead. Pero antes de dar vida a su historia de zombies, Kirkman ya era conocido por los amantes de las historietas por Invincible.

Un relato en tinta y papel que el escritor estadounidense creó junto al dibujante Cory Walker en 2002 y que tiene como protagonista al joven superhéroe llamado Mark Grayson. El mismo que llegó a Amazon Prime Video en una serie animada de ocho capítulos.

Tiene como eje argumental el balance de Mark entre sus deberes como estudiante y sus súper poderes, los que no aparecieron hasta que cumplió 17 años de edad. Ahí se dio cuenta de la súper fuerza que posee, capacidad que, junto a súper velocidad, volar y ser casi invulnerable, heredó de su padre Nolan, alias Omni-Man (J.K. Simmons), héroe que hace dos décadas llegó desde el planeta Viltrum a la Tierra, dedicándose a protegerla.

La serie muestra su despertar al mundo de los superhéroes, con su padre entrenándolo en el uso de sus recién adquiridos poderes, mientras él resuelve qué tipo de traje quiere usar y el nombre definitivo para su alter ego, decidiendose por el simple, pero definitivo Invincible.

Funny little stories | Prime Video

Desde Brasil llegó al servicio de Prime Video la serie Funny little stories, titulada originalmente 5x comédia, que bajo la dirección general de Monique Gardenberg ofrece una mirada más humorística a la pandemia que todavía afecta a la población mundial.

Para lo cual Gardenberg tomó como inspiración la obra de teatro homónima de su hermana Sylvia y se hizo acompañar en la realización y los guiones por colegas como Gustavo Leme, Vinicius Calderoni, Rafael Primot, Charly Braun y Pedro Coutinho.

Junto a los cuales dio vida a cinco historias que combinan la realidad con la comedia, ambientadas en São Paulo y Río de Janeiro. Como el primer relato, titulado Hipocondríaco, que tiene como escenario la segunda de esas urbes, donde vive João (Gregório Duvivier).

Quien ya lleva 28 días de confinamiento, exagerando un poco el distanciamiento, ya que ha decidido aislarse en un cuarto de la casa. Desde aquí controla que su familia -su mujer, su madre y su hijo- cumplan con las reglas de limpieza y no salgan por ningún motivo.

Relato al cual se suman Colapso, donde un conserje no puede dejar el edificio en que trabaja; Sexo online, donde una embarazada ofrece sexo virtual; Cenicienta, con un chico gay aparentando ser millonario, y Sin salida, donde una pareja ya no soporta estar en la misma casa.

Fleabag

Fleabag | Prime Video

Con una segunda temporada excelente, Fleabag se llevó todas las miradas como una de las mejores comedias del 2019.

Ganadora a la Mejor Serie de Comedia en losEmmy 2019 y Mejor Serie de Comedia o Musical en losGlobo de oro 2020, se volvió un éxito para la crítica.

Protagonizada y escrita por Phoebe Wallace-Bridge, quien también trabaja en Killing Eve, ha creado una de las mejores comedias negras del último tiempo.

Es la historia de una joven londinense, que entre su disfuncional familia y su voraz vida sexual, busca poder superar sus problemas que la han llevado a una depresión y a ratos solitaria vida.

Corta pero precisa, esta serie Amazon, se caracteriza por romper la "cuarta pared", donde el personaje le habla al espectador, entregando una divertida historia.

Salvajes | Prime Video

La más reciente de las series Prime Video imperdibles es Salvajes (The wilds), creada y producida por Sarah Streicher, quien hasta el momento se había hecho notar como guionista de programas del cable como Daredevil y ahora da un salto creativo con un título pensado para el público juvenil, pero que logra ir más allá de su grupo objetivo.

Sus protagonistas son Fatin, Dot, Martha, Rachel, Shelby, Nora, Toni y Leah, ocho adolescentes que viajaban en un avión privado rumbo a un resort en Hawai, donde serían parte del programa The Dawn of Eve, que las ayudaría a superar los diferentes conflictos que enfrentan.

Pero el viaje llega a un abrupto final cuando la aeronave experimenta problemas técnicos y cae en picada hacia el mar. Luego, las jóvenes llegan a una isla desierta en la que intentan sobrevivir.

Una historia que en un primer momento hace comparar Salvajes con la serie símbolo de la supervivencia televisiva, Lost, para luego presentar al espectador una trama que establece su propio camino con creatividad y buenas actuaciones por parte de todo su elenco.

La Rueda del Tiempo | Prime Video

Después de varios proyectos que no llegaron a buen término, Sony Pictures Television y Prime Video se asociaron para finalmente llevar a la pantalla la famosa saga literaria La Rueda del Tiempo, del estadounidense Robert Jordan, que ya había inspirado videojuegos, un juego de rol y varias canciones de heavy metal.

La fantástica historia que de manera más sintetizada se transformó en los ocho capítulos que conforman la primera temporada de la serie homónima, que se inicia con la introducción de la principal figura femenina del espacio: Moiraine Damodred (Rosamund Pike), la Aes Sedai del Ajah Azul que tiene una gran misión por delante.

Esta es encontrar al “elegido”, quien se convertirá en el Dragón Renacido, la persona capaz de controlar el Poder Único, teniendo en sus manos la posibilidad de salvar al mundo o ponerlo ante la destrucción de la que ya fue víctima en el pasado. Una tarea que ella realiza en compañía de su guardián al’Lan Mandragoran (Daniel Henney).

Así llega a la aldea de Dos Ríos, donde hay cuatro potenciales elegidos. A los cuales debe sacar rápidamente del poblado luego del ataque de una horda de monstruosos trollocs, guiada por un fado a instancias de El Oscuro. Con lo que se inicia una aventura que enfrentará a los protagonistas a varios peligros y descubrimientos.

Dignidad | Prime Video

Para los habitantes de Parral era la sociedad de beneficencia que ayudaba a las familias del sector, pero para el resto de Chile eran los inmigrantes guiados por Paul Schäfer, la oscura figura asociada con el régimen de Pinochet y el abuso a menores que revive en Dignidad.

La nueva apuesta de Amazon Prime por el talento e historias locales tras El presidente y La jauría, que une a productoras alemanas y chilenas para recrear la historia de Schäfer y Colonia Dignidad, mezclando realidad y ficción, como se reafirma en el inicio de cada uno de sus ocho capítulos.

Su relato se artícula en torno al joven abogado Leo Ramírez (Marcel Rodríguez) y sus gestiones para atrapar al líder de la secta.

Un juego del gato y el ratón, con la historia de suspenso policial dividida entre los 70 y los 90; para mostrar el actual accionar de Ramírez, como también lo que sucedió en la colonia cuando era niño y su hermano Pedro desapareció en extrañas circunstancias.

Little Fires Everywhere | Prime Video

Esta serie de la productora Hello Sunshine, de la actriz Reese Witherspoon, es todo un lujo. Esto, porque en Little Fires Everywhere verás lo que esconden unas supuestas madres ejemplares.

Todo parte cuando la periodista Elena Richardson (interpretada por Witherspoon), conoce a su nueva vecina, Mia Warren (Kerry Washington), una artista que viaja de ciudad en ciudad con su hija adolescente.

Ambas representan dos mundos distintos, ya sea en la manera de concebir la maternidad, la crianza y el rol de las mujeres en la sociedad. Tanto, que en sus primeros encuentros se esfuerzan por mantener la calma ante sus diferencias, las que luego se prenderán sólo con una chispa.

Sus ocho capítulos disfrutarás las actuaciones transitan entre la pasividad y la violencia, y las ideas de equidad y el racismo.

Historias del Loop | Prime Video

Melancolía y humanidad es lo que encontrarás en esta arriesgada serie de ocho capítulos que estrenó Prime Video. Y es que en Historias en Loop, cuenta acerca de las vivencias de quienes trabajan y habitan en torno a un laboratorio subterráneo en Ohio.

Esta apuesta está basada en la singular obra gráfica del artista y diseñador sueco Simon Stålenhag, en especial en su libro de 2014, Tales from the Loop; un trabajo de arte narrativo centrado en un acelerador de partículas supermasivo ubicado debajo de una zona rural.

Un escenario que ahora abandona Suecia y se instala en la zona boscosa de Ohio, en el sector en que Russ Willard (Jonathan Pryce) construyó su laboratorio, para hacer posible lo imposible. De hecho, es en el Mercer Center for Experimental Physics, cuyo palpitante núcleo es conocido como el Loop (el bucle), donde de una u otra forma se enlazan las ocho historias que conforman la serie creada por Nathaniel Harper.

Y aunque cada uno de sus episodios se centra en distintos personajes y sus relatos tienen una conclusión, al finalizar la temporada el espectador se dará cuenta que de alguna u otra manera todas sus vivencias estaban entretejidas.

This is Us | Prime Video

En el catálogo de Prime Video también hay buenas producciones que no son originales de la plataforma.

Como This is us, con galardones en los Emmy, Sindicato de actores, Globos de Oro, entre otros.

Se centra en los hermanos Kevin, Kate y Randalln y su historia familiar, en especial en la muerte de su padre, con un gran uso de flashbacks para conocer más sobre ellos.

Con grandes actuaciones de Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz y Justin Hartley, esta serie se ha vuelto una de las más conmovedoras del último tiempo.

En Amazon Prime Video puedes encontrar sus seis temporadas, de entre 18 y 19 capítulos cada uno.

Además, en sus guionistas cuenta con un 30% de escritores de afroamericanos, mucho más que el 5% promedio que tienen la mayoría de las producciones, según el medio IndieWire.

Instituto Voltaire | Prime Video

La productora y guionista Marie Roussin es la creadora de Instituto Voltaire, la serie francesa original de Prime Video que se ambienta en 1963, en una tranquila localidad de la provincia, para mostrar el verdadero “terremoto” que provoca el que un colegio masculino decida aceptar mujeres.

Un cambio casi impensado para la época que se inicia la mañana del 1 de septiembre de ese año, cuando el tradicional Lycée Voltaire da la bienvenida a sus alumnos a un nuevo periodo de estudio. Al cual se suma ahora una docena de jovencitas que quieren terminar allí sus estudios secundarios.

La transformación impulsada por el director del establecimiento, el Sr. Jacquet (François Rollin), que la mayoría de los profesores del lugar, en su mayoría hombres, ve con recelo. A diferencia de los chicos de su alumnado, que observan con expectación, y las hormonas revolucionadas, como arriban sus compañeras.

Entre las cuales se cuenta Michèle Magnan (Léonie Souchaud), la hija del carnicero local y hermana de uno de los estudiantes de último año del liceo, Jean-Pierre (Baptiste Masseline). Además de la recién llegada desde Argelia, Simone Palladino (Anouk Villemin), y la inteligente Annick Sabiani (Lula Cotton-Frapier).

Pero la serie también muestra las vivencias de los adultos, como las del supervisor general del colegio, Paul Bellanger (Pierre Deladonchamps), quien siente muy atraído por la nueva profesora Camille Couret (Nina Meurisse), a pesar de estar casado con la enfermera del lugar, Jeanne (Maud Wyler).

Dr House | Prime Video

Con una gran fanaticada, las ocho temporadas de Dr House la transformaron en una insignia de las series que iniciaron este nuevo milenio.

Transmitida entre el 2004 y el 2012, para muchos esta es una de las mejores series de la historia, en especial por la genial actuación de Hugh Laurie como el doctor House.

Él es un médico irónico y satírico, que en cada capítulo debe resolver un problema junto a su equipo.

Querido y odiado, este personaje se volvió icónico en el mundo de la televisión y uno de los mejores personajes de la historia.

El Internado Las Cumbres | Prime Video

Entre 2007 y 2010, los adolescentes españoles transformaron a El internado en una de las series más exitosas de su país. Esto, porque no perdieron ninguno de los capítulos de una historia que tenía como escenario el colegio Laguna Negra, donde un grupo de sus estudiantes, liderado por Marcos (Martín Rivas), investigaba los inquietantes y mortales hechos que allí ocurrían.

Casi una década después, el espíritu de ese taquillero espacio juvenil revive en otra producción de suspenso ambientada en la institución educacional llamada Las Cumbres, que se ubica a un costado de un monasterio, cerca de las montañas, y que acoge a chicas y chicos con problemas de comportamiento, a los que la directora del lugar, Mara (Natalia Dicenta), tilda de “escoria”.

Entre ellos se cuentan Amaia (Asia Ortega) y su novio Manu (Carlos Alcaide), además de su mejor amigo Paul (Albert Salazar) y la hermana menor de éste, Adele (Daniela Rubio), los que planifican un escape desde el internado para dejar atrás el encierro y los malos tratos. Sin embargo, las cosas no funcionan como esperaban y todo se convierte en pesadilla.

Una seguidilla de malos momentos que tienen su punto de partida en la desaparición de Manu y la posterior muerte de la pequeña hija de la administradora del lugar, y que estarían ligados a rituales que en el siglo XV realizaban los integrantes de la Logia de los Cuervos. Una mezcla de thriller, drama y terror que se despliega a lo largo de los ocho capítulos de la primera temporada de la serie.

ZeroZeroZero | Prime Video

La novela homónima de Roberto Saviano, ZeroZeroZero, es la base de esta serie que permite conocer una monumental historia en torno al tráfico de cocaína, a través de tres continentes.

A lo largo de sus episodios, muestra cómo se desarrolla el narcotráfico en pleno siglo XXI, donde se involucran productores y compradores, y también cumplen un rol clave los intermediarios: en este caso la compañía naviera encargada de su transporte.

Esta última es la empresa de Edward Lynwood (Gabriel Byrne), que se ubica en Nueva Orleans y también dirige su hija mayor Emma (Andrea Riseborough).Al otro lado del Atlántico, se encuentra otra familia clave: la encabezada por el capo mafioso Don Minu (Adriano Charamida), quien para consolidar su poder en Calabria, encarga varias toneladas de coca a sus productores.

Ese es precisamente el punto de partida de la historia, que desde suelo Italiano se traslada a México, donde unos hermanos controlan el cartel de Monterrey, pero que son seguidos de cerca por el ejército.

La Jauría | Prime Video

Conmoción generó el caso de La manada en España y en el resto del mundo. Y cómo no, si unos hombres atacaron sexualmente y en grupo a una mujer, y peor aún, luego de tal fechoría, la justicia los dejó libres.

Ese es el terrible hecho en el que se basa La jauría, la serie chilena de Prime Video.

Eso sí, la producción de Fábula junto con la empresa argentina Kapow, se centra en la desaparición de Blanca (interpretado por Antonia Giesen), una estudiante de 17 años que lideraba las manifestaciones feministas en contra de un profesor de teatro, a quien se le acusaba de abuso.

Así, comienza un atrevido peritaje policíaco liderado por dos comisarias: Olivia Fernández (en el rol Antonia Zegers) y Elisa Murillo (Daniela Vega). Ambas prefieren superar sus propios conflictos personales, para lograr llegar a los responsables y creadores de un juego electrónico que convoca a hombres de distintas edades a maltratar a mujeres.

De esto se enteran por los propios perpetradores de una violación masiva, quienes quedan en libertad, ya que sus familias tienen influencias en los sectores políticos del país.

Hunters | Prime Video

Ojo con Hunters, que es una de la series Prime Video capaces de crear adicción.

Los cazadores del título son los de un grupo de judíos que persiguen a ex torturadores nazis y los lidera nada más y nada menos que Al Pacino.

Dirigida por David Weil, esta historia que mezcla comedia negra, acción y mucha violencia, trata sobre Jonah Heidelbaum (interpretado por Logan Lerman), un joven judío que vive en Nueva York, en los años 70.

Un día su abuela, el único pariente que tiene y con quien vive, muere en un extraño robo en su casa. Ahí apareceMeyer Offerman (Al Pacino), un magnate que lidera a un grupo de cazadores de nazis que busca hacer justicia por sus propias manos contra los ex generales que viven libres y sin penas en Estados Unidos.

Con dos temporadas y una excelente actuación de Al Pacino, Hunters es un imperdible.

The Marvelous Mrs. Maisel | Prime Video

Una de las mejores comedias de los últimos años es la exitosa serie Marvelous Mrs Maisel, la que puedes encontrar en este servicio de streaming.

Original de Prime Video, ha sido un éxito entre fans y crítica, con premios como Mejor Serie de Comedia en los Emmy 2018 o Mejor Serie o Musical en los Globos de Oro 2019.

Creada por Amy Sherman-Palladino, famosa por Gilmore Girls, es una excelente comedia rápida donde cada dos segundos tendrás chistes que aseguran risas.

Con cuatro temporadas, el espacio se destaca por las actuaciones de Rachel Brosnahan, como la protagonista Miriam Maisel, y su co-protagonista Alex Borstein, como Susie Myerson.

Marvelous Mrs. Maisel se centraen una mujer llamada Miriam Maisel, dueña de casa que un día, luego de enterarse de la infidelidad de su esposo, decide dejarlo e iniciar una carrera en el stand up comedy.

Es así como conoce a Susie Myerson, quien se vuelve su agente, donde juntas deben de buscar el éxito en la comedia partiendo desde lo más abajo y luchando contra el machismo de la industria.

Como una obligación de ver, esta serie cuenta con un elenco extremadamente cómico, donde los personajes del ex esposo, los padres de la protagonista e incluso sus suegros, son claves en disfrutar esta gran comedia.

Mozart in the Jungle | Prime Video

Una de las primeras series Amazon que posicionó a esta plataforma es la fantástica Mozart in the Jungle, que tiene como protagonista al mexicano Gael García Bernal.

Reconocido en Chile por su rol protagónico en la película No, el azteca conquistó a la crítica con esta serie, la que le valió ganar como Mejor Actor de Serie de Comedia en los Globos de Oro 2016.

Por si fuera poco esta serie Amazon, de cuatro temporadas, obtuvo ese mismo año el premio a Mejor Serie de Comedia o Musical en los Globos de oro 2016.

La historia se basa en las memorias Mozart in the Jungle: Sex, Drugs, and Classical Music (2005), de la oboísta Blair Tindall, quien relata su carrera en orquestas de Nueva York.

Su protagonista es Hailey Rutledge, interpretada por Lola Kirke, joven oboísta que entra a la orquesta sinfónica de Nueva York, bajo la batuta del excéntrico y carismático Rodrigo, interpretado por Gael Garcia.

Sexo, drogas y música clásica es lo que se mezcla en esta comedia que reivindica a este género musical.

Pero si el actor mexicano no es suficiente para ver esta serie, te contamos que en el elenco también están Saffron Burrows, Hannah Dunne, Bernadette Peters y el incomparable Malcolm McDowell.

The man in the High Castle | Prime Video

Basada parcialmente en la novela de 1962 The man in the High Castle, de Phil k. Dick, se presenta como una de las favoritas de los suscritos a Prime Video.

Con el capítulo piloto más visto en esta plataforma de streaming, esta distópica historia tiene varias razones para ser vista.

En 1962, las potencias del Eje de la Segunda Guerra Mundial, Japón y la Alemania nazi, han ganado y dividido a Estados Unidos a su control.

La división se reparte en tres partes, donde Alemania y Japón controlan las costas y en medio de esto está Estados Unidos.

Es así que la historia sigue a personajes cuyos destinos se entrelazan, después de entrar en contacto con una serie de películas de propaganda que muestran una historia muy diferente a la que viven.

Con cuatro temporadas ya finalizadas, esta es una de las series Prime Video que probablemente te de más de una sorpresa.

Good Omens | Prime Video

Es una de las series Prime Video más llamativas a primera vista, por su impresionante elenco. De hecho, cuesta entender que no sea tan conocida, lo que la transforma en un verdadero tesoro dentro de este catálogo.

Se basa en el libro llamado Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch, de los famosos escritores Neil Greiman y Terry Pratchett.

Como decíamos, lo que más fascina de esta serie es el elenco, ya que cuenta con estrellas como Michael Sheen (reconocido por su papel en Frost vs Nixon), David Tennant (Dr Who), Jon Hamm (protagonista de Mad Men) y Frances McDormand (ganadora del Oscar a Mejor Actriz el 2017).

Los protagonistas son el demonio Crowley (Tennant) y el ángel Aziraphale (Sheen), quienes viven en la tierra, pero deben evitar la venida del Anticristo y con ello, la batalla final entre el Cielo y el Infierno.

Homecomings | Prime Video

Esta es una de las series Prime Video más destacables del catálogo, que atrapa con un brillante suspenso psicológico.

Además, cuenta con un gran reparto, que encabeza la brillante Julia Roberts y los actores Bobby Cannavale, Franklin Shea Whigham, Sissy Spacek, entre otros.

Basada en un podcast del mismo nombre, Homecoming trata sobre Heidi Bergman (Julia Roberts), quien es una trabajadora de casos Homecoming, programa que ayuda a soldados a reintegrarse como civiles en la sociedad.

Años más tarde, comienza una nueva vida, viviendo con su madre y trabajando como camarera. Pero todo cambia cuando un auditor del Departamento de Defensa cuestiona por qué se fue de las instalaciones de Homecoming.

Es así como nuestra protagonista se empieza a dar cuenta de que hay otra historia detrás de la que se ha estado contando a sí misma.

Misteriosa e interesante esta producción, ganadores de premios Satellite 2019, se presenta como una imperdible para los suscritos a Prime Video.

El Presidente | Prime Video

Fue una de las series Prime Video más esperadas en Chile en su año de estreno. Y cómo no, si en esta se puede conocer todo sobre el dirigente Sergio Jadue y el lado más oscuro del fútbol.

Eso sí, de los juegos en la cancha tiene poco, porque acá lo que abunda es todo lo que hay detrás de este lucrativo deporte: millones de dólares en las negociaciones por los derechos de transmisión y el merchandising.

Es tanto. que todos quieren llevarse una tajada, como dice Julio Grondona, el histórico dirigente que falleció en 2014 y que aquí es interpretado por compatriota Luis Margani.

Es precisamente Grondona quien en cada capítulo va revelando el lado más oscuro del fútbol. Y lo hace de forma didáctica, de manera que cualquiera pueda entender qué se negocia en esas reuniones donde se originó el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol, el FIFA Gate, ese que involucró sobornos por US$ 150 millones, y que produjo el auge y caída del chileno Sergio Jadue.

