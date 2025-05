50 documentales impresionantes que tienes que ver en Netflix

En su amplio catálogo, los documentales de Netflix ocupan un lugar especial con producciones del más alto nivel.

Acá, una selección variada en tematicas con docuseries y largometrajes que te dejarán con la boca abierta.

Virunga

Virunga

Virunga | Netflix

Uno de los documentales más aplaudidos y comentados de 2014 fue Virunga, que incluso llegó a ser nominado como Mejor Documental Largo para los premios Oscar.

Dirigido por el británico Orlando von Einsiedel,se sumerge en el Congo para registrar cómo un grupo de personas hacen su mejor intento para proteger el Parque Nacional Virunga, que es el hogar de los últimos gorilas de montaña en el mundo.

En el relato se conoce a Rodrigue Mugaruka Katembo (en la foto), el líder de los guardabosques del parque, que dedica su vida a proteger a cuatro gorilas jóvenes que alguna vez fueron víctimas del tráfico de animales.

Gracias a él y a otros miembros del parque, se comprende quem a pesar de que Virunga es una zona protegida, el conflicto armado y la inestabilidad que vive el Congo termina afectando a todos: a pobladores, a guardaparques y sobre todo a los animales salvajes.

El documental, gracias a la investigación de la periodista de guerra francesa Mélanie Gouby, pone en evidencia a SOCO International, una empresa británica que busca a toda costa —y realizando las más sucias maniobras— explota las reservas de petroleo existentes bajo este parque que es Patrimonio de la Humanidad.

La memoria infinita

La memoria infinita | Market Chile

Tras convertirse en vitrina para títulos de su autoría como La once y El agente topo, Netflix sumó a su catálogo la más reciente creación de Maite Alberdi: La memoria infinita.

El largometraje documental número cinco en la carrera de la realizadora chilena, que debutó en el Festival de Sundance, obteniendo el Gran Premio del Jurado.

El primero de muchos galardones obtenidos por el trabajo de Alberdi centrado en la relación de Augusto Góngora y Paulina Urrutia, y cómo encararon el Alzheimer del periodista.

Un emotivo retrato al amor y el olvido que se convirtió en una de las producciones locales más vistas en la historia del cine chileno.

Los últimos días

Los últimos días

Foto: Promocional

Cinco años después de conmover con la Lista de Schindler (1993), Steven Spielberg volvió a abordar el holocausto judío en Los últimos días (1998), documental del que es productor ejecutivo y que dirige James Moll.

Un largometraje que recuerda el drama de los judíos húngaros que fueron asesinados en los campos de concentración en los últimos años del régimen nazi de Adolf Hitler.

Y lo hace a través de las historas de cinco sobrevivientes, Bill Basch, Irene Zisblatt, Renee Firestone, Alice Lok Cahana y Tom Lantos, quienes cuentan en primera persona los horrores que vivieron ahí, desde la separación de sus familias hasta los tratos inhumanos que recibieron.

También muestra su regreso a esos lugares que marcaron sus vidas y a los pueblos de los que fueron desterrados, entregando algunos de los momentos más estremecedores del largomtraje.

Un relato tan doloroso como necesario para no olvidar jamás esos horrores y que ganó el Oscar 1998 a Mejor Documental.

Chef's Table

Chef's Table

Chef's Table | Netflix

Luego de estrenar su primera temporada en 2015, Chef's Table se convirtió rápidamente en una de las producciones originales más emblemáticas de Netflix.

Y es que esta, la primera serie documental realizada por la cadena de streaming, es por lejos una de las mejor logradas, tanto en las historias que narra como en el registro fotográfico de estas.

Son capítulos de cerca de una hora que funcionan como "mini películas" sobre distintos chefs y cocineros de todo el mundo. Entre ellos destacan algunos como el italiano Massimo Bottura, el argentino Francis Mallmann, la monja budista Jeong Kwan y el chef de la India, Gaggan Anand.

Un imperdible de Netflix que todo amante de la comida debe ver.

Nostalgia de la luz

Nostalgia de la luz

Foto: Promocional

Patricio Guzmán lleva enfocado cuatro décadas a la cinematografía y su apartado documental, género en el que ha dado vida a 14 piezas. Desde su ópera prima El primer año, pasando por su trilogía clásica de La batalla de Chile, hasta Mi país imaginario.

Su mirada personal al estallido social chileno de octubre de 2019 que lo hizo reencontrarse con el público nacional y también mundial, además de presentarse ante las nuevas generaciones de espectadores. Una presencia que se reafirmó recientemente con la llegada a Netflix de tres de sus piezas.

Ya que hoy forman parte del catálogo de la plataforma El botón de nácar, La cordillera de los sueños y Nostalgia de la luz. Una última y conmovedora pieza con la en 2010 comenzó una tríada audiovisual que recorre Chile, como también su memoria y las heridas que su geografía esconde.

Como en esta obra en que una vez más su voz y recuerdos se convierten en el detonante de un recorrido documental que lleva al norte del territorio nacional, específicamente al desierto de Atacama. El lugar más seco del planeta donde convergen las tres piezas claves del relato.

Por una parte los astrónomos que pueden explorar los misterios del espacio gracias a la claridad de su cielo, junto a los arqueólogos que indagan en el árido suelo de su territorio y las mujeres de Calama que buscan algún indicio de los familiares que allí fueron enterrados durante la dictadura.

La niña de la foto

La niña de la foto | Netflix

Este documental parte como varios otros largometrajes del subgénero true crime que también se han estrenado a través de Netflix. Eso, porque comienza con el cuerpo sin vida de una joven mujer, que un grupo de hombres encontró tirado junto a una carretera en Oklahoma City, una noche de abril de 1990.

Pronto se sabe que su nombre es Tonya Hughes, la bailarina de un club nocturno de la ciudad, de 20 años, que vivía con su esposo, Clarence Hughes, y su pequeño hijo de dos años, Michael.

Sin embargo, cuando tras su muerte su nombre apareció en la TV, una antigua compañera de la secundaria en Georgia aseguró que el nombre real de Tonya era Sharon Marshall y que el hombre que supuestamente era su marido era en realidad su padre.

Desde ahí La niña de la foto comienza a presentar una serie de escalofriantes revelaciones, cada una más asombrosa, convirtiendo al documental en una especie de caja de pandora llena de sorpresas y giros inesperados.

Una historia real trágica, que presenta las piezas de un puzzle policial, que poco a poco atrapa al espectador y no lo suelta hasta su final.

Somebody feed Phil

Somebody-feed-Phil-María-María.jpg la-tercera

Somebody feed Phil | Netflix

En 2015, después de conocer la fama como creador del sitcom Everybody loves Raymond, el guionista y productor estadounidense Philip Rosenthal se enfocó en I’ll have what Phil’s having, el espacio de PBS donde recorría el mundo probando su gastronomía.

El mismo concepto que, después de emigrar a Netflix, se transformaría en Somebody feed Phil.

La docuserie que debutó en el streaming en enero de 2018, mostrando nuevamente a su conductor y protagonista en encuentros con la gastronomía, las personas y la cultura de diferentes rincones del planeta.

Además de ofrecer un vistazo a los emprendimientos que mezclan comida con ayuda social en las ciudades que visita.

Ojo, que su sexta temporada incluye un capítulo dedicado a Chile, en el que muestra locales y platos de Santiago y Valparaíso, desde La Picá de Jaime hasta el premiado restaurante Boragó.

Mi maestro el pulpo

Mi maestro el pulpo | Netflix

Antes de llegar a los Oscar, Mi maestro el pulpo ya había conseguido varios reconocimientos, en galardones como el Critics’ Choice Documentary Awards y en certamenes especializados como EarthxFilm Festival.

Una buena racha que tuvo como broche de oro la estatuilla a Mejor Documental que le entregó la Academia en la última ceremonia de los Oscar.

Estrenado en septiembre pasado en Netflix, este largometraje sudafricano es una inmersión a una historia bien particular, la de un cineasta, Craig Foster, y la relación que establece con un pulpo. Sí, un pulpo.

Tras una crisis existencial, decidió volver bucear, sin tanque de oxígeno ni traje, en los fríos bosques de algas de submarinas que están frente a su casa, en la costa de Sudáfrica.

Abajo se encontró con criaturas fascinantes, pero la que más llamó su atención fue un pulpo, el que se convirtió en una obsesión durante alrededor de un año y en el principal motivo de sus inmersiones en esas aguas.

Así, se dio cuenta de la particular inteligencia de este animal e, incluso, observó compartamientos soprendentes, como cuando el pulpo se acercó para pegar sus tentáculos a su cuerpo.

Un amistad especial que le terminó enseñando a Foster mucho sobre su propia vida y le ayudó a encontrar el nuevo sentido que estaba buscando.

Abducted in plain sight

Abducted in plain sight

Foto: Promocional

Historias como las de Abducted in plain sight confirman que muchas veces la realidad puedes ser aun más inverosímil y chocante que la ficción.

Es que cuesta asimilar el historial de abusos que sufrió la protagonista de este documental de la realizadora Skye Borgman (La niña de la foto), que Netflix estrenó en 2017 y que ganó varios premios en festivales.

Ella es Jan Broberg, un mujer que creció junto a su familia en Idaho y que relató su drama en su libro Stolen Innocence: The Jan Broberg Story.

El que comenzó cuando era apenas una niña y su vecino el manipulador Robert Berchtold, se obsesionó tanto con ella que, incluso, la raptó en dos ocasiones.

Todo frente a sus negligentes padres, quienes también hablan en el documental, al igual que Jan contando en primera persona su escalofriante historia, que hasta incluyó supuestos seres del espacio exterior.

Seaspiracy: la pesca insostenible

Seaspiracy: la pesca insostenible | Netflix

Los mismos productores del documental Cowspiracy (2014) vuelven a meter ruido con un nueva y polémica investigación. Si en el primer largometraje mostraban el impacto de la ganadería en el medio ambiente, con Seaspiracy: la pesca insostenible apuntan a la pesca industrial y el daño que está provocando en los océanos y la vida que ahí existe.

Como una hebra que al tirarla revela un enredo mayor, el realizado británico Ali Trabizi recorre diferentes países siguiendo las pistas del impacto negativo de la pesca a gran escala en varias partes del mundo, revelando su cara más oscura.

Es un viaje que narra en primera persona y que parte en Taiji, un pueblo al sur de Japón donde barcos que trabajarían para la industra del entretenimiento marino -la de los parques acuaticos con shows de animales- matan delfines a vistas de todos y sin motivos aparentes.

Desde ahí va mostrando las dudosas prácticas de los pesca ilegal en Liberia, el daño ambiental de la salmonicultura en Escocia y hasta la esclavitud de la industria en Tailandia, con testimonios de hombres que trabajaron forzosamente ahí y hasta vieron a otros morir en medio del mar.

Con entrevistas a científicos, activistas ambientales, pescadores y representantes de ONGs, entre otros, Seaspiracy revela en 90 minutos el daño que está industria está provocando. Tan grave que, asegura, para 2048 los mares podrían estar vacíos si no se toman medidas drásticas.

Descansa en paz, Dick Johnson

Descansa en paz, Dick Johnson

Descansa en paz, Dick Johnson | Netflix

La cineasta Kirsten Johnston decide plantar cara a esa certeza que todos evaden: la muerte. Bordeando los 70 años, su padre, Dick, sufre de demencia senil y decide prepararse para la llegada de ese hecho inevitable.

Lo hace con este documental, donde registra los cambios en la vida de este sicólogo que acaba de jubilar y también escenificando las diferentes maneras en que él podría morir de forma accidental.

Así, la documentalista recrea escenas donde su padre cae de las caleras, sufre un tropezón en la calle o es golpeado con una gran madera por un obrero de la construcción.

También imagina su llegada al cielo, donde baila con su esposa fallecida y come toda la torta de chocolate posible, que es lo más lo hace feliz.

Un ejercicio con el que ambos se preparan para la muerte de Dick de manera realista, con ingenio y humor y, que de paso, nos deja uno de los mejores documentales estrenados en Netflix el 2020.

Supongamos que Nueva York es una ciudad

Supongamos que Nueva York es una ciudad | Netflix

Fran Lebowitz es una escritora, intelectual, conferencista y, sobre todo, un ícono neoyorquino. La misma a quien su amigo Martin Scorsese -otro emblema de la Gran Manzana- le dedicó un documental, llamado Public speaking, que se estrenó en 2010 en HBO.

Ahora el director de Taxi driver vuelve a declarar publicamente su amor por esta intelectual en Supongamos que Nueva York es una ciudad, miniserie documental que dirige el premiado realizador.

La premisa de esta producción es hacer juntos una especie de recorrido por Nueva York bajo la mirada de Lebowitz. Y resulta que su visión de la ciudad que nunca duerme es mordaz, provocadora, fascinante y siempre brillante.

A lo largo de sus siete episodios la protagonista habla sin parar, contando historias, recuerdos y divertidas ancécdotas con las placas en el suelo de Nueva York, los taxistas, Charles Mingus y Muhammad Ali.

El-caso-Bettencourt-3.jpeg la-tercera

El caso Bettencourt: el escándalo de la mujer más rica del mundo | Netflix

Dinero, ambición, salud mental, política y engaños fiscales forman parte del relato de la docuserie francesa El caso Bettencourt: el escándalo de la mujer más rica del mundo.

La pieza documental de Netflix que a lo largo de tres episodios revisita la escandalosa historia de la acaudalada dueña de la empresa de cosméticos L'Oréal, Liliane Bettencourt.

La que en la década del 2010 acaparó las portadas de los principales periódicos y revistas de Francia, cuando su única hija Françoise batalló en los tribunales para obtener su tutela.

En un conflicto judicial que claramente estaba movido por la ambición y que incluyó a un mayordomo, asesores, importantes políticos y al protegido de Liliane, François-Marie Banier.

Las mismas figuras que se convierten en parte central de una producción que se basa en la realidad, pero fácilmente podría convertirse en una teleserie con mucho melodrama.

El dilema de las redes sociales

El dilema de las redes sociales

El dilema de las redes sociales | Netflix

Si eres de los que les cuesta despegarse del celular, entonces este documental te hará cuestionarte varias cosas.

En El dilema de las redes sociales, el director Jeff Orlowski desenmascara el lado más oscuro de aplicaciones como Twitter, Instagram y Facebook.

Lo hace por un lado entrevistando a varios ejecutivos y desarrolladores que pasaron por estas y otras empresas de Silicon Valley, que conocen desde adentro lo que realmente buscan con estas apps.

Por otro, introduce una ficción dramatizada donde una familia sirve como ejemplo para mostrar el daño que provocan estas tecnologías.

Plantea varios asuntos inquietantes, como que las redes sociales más que conectar a las personas buscan cambiar sus conductas de manera de que pasen más tiempo en ellas, al punto de que se convierta en adicción.

O la idea de que en realidad están aplicaciones no son un producto gratuito, sino más bien el usuario es el producto. Como para pensarlo dos veces antes de seguir scrolleando.

El agente topo

Foto: El agente topo

Ya puedes ver en Netflix el aplaudido documental de Maite Alberdi, cinta de 90 minutos que estuvo nominada a los Premios Goya y Oscar.

En el filme conocerás la historia de Sergio, un octogenario hombre que llega a una entrevista de trabajo, para laborar como detective. ¿Su misión? Infiltrarse en una residencia de ancianos para conocer cuál es el trato que recibo una de las señoras que ahí vive.

Con él adentro, se desarrolla un conmovedor relato que te sacará carcajadas, pero también varias lágrimas. Esto, porque compruebas que estas personas no sufren tanto por las enfermedades propias de la edad, sino que por la soledad.

Este documental que parece tan local, tiene la gracia de ser una historia universal, que conmueve al público de distintos países, idiomas y experiencias.

La muerte y la vida de Marsha P. Johnson

La muerte y la vida de Marsha P. Johnson

La muerte y la vida de Marsha P Johnson

Aunque falleció en 1992, muchos todavía lloran la muerte de Marsha P. Johnson, una de las transexuales que participó en las revueltas de Stonewall y que se convirtió en una de las pioneras en la lucha por los derechos LGTB+.

Su muerte se produjo de forma trágica en el río Hudson, en Nueva York, pero las circunsantacias en que ocurrió nunca se aclararon. Por eso, una de sus amigas cercanas, Victoria Cruz, decidio dedicar sus últimos días en una ONG antiviolencia a buscar la verdad y justicia en el caso de Marsha.

Y esa búsqueda es la que muestra este emotivo docuemental de 2017, que a través de las escasas pistas de su muerte reconstruye la vida de esta activista, amiga de Andy Warhol y hoy todo un ícono de la comunidad LGTB+.

A la vez que se arma el puzzle, el registro muestras, además, el caso de otras mujeres transgéneros que han sido asesinadas sin justicia y también la vida de otras activistas, como la también legendaria Sylvia Rivera.

En agosto de 2019, en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, encontraron muerto a Jeffrey Epstein. Pero su aparente suicidio no pudo dejar atrás los años que el magnate abusó de su poder y que hoy reviven en la docuserie subtitulada Asquerosamente rico.

Jeffrey Epstein: Asquerosamente rico

Los cuatro capítulos de esta serie documental, dirigida por Lisa Bryant, revelan sus contactos con una red internacional de tráfico sexual, y lo hace a través de los recuerdos de sus víctimas.

Las historias descubiertas por la periodista británica Vicky Ward, de la revista Vanity Fair, cuando su editor Graydon Carter, le encargó escribir un perfil del exitoso, pero a la vez elusivo magnate de las finanzas. Sin embargo, lo que ella encontró era lo opuesto al brillo del éxito.

Millones de personas ya han visto esta docuserie producida por ESPN y Netflix, centrada en la leyenda del básquetbol Michael Jordan y la temporada 1997-98 de los Chicago Bulls. Una época que, como lo saben los amantes de este deporte, también sería la última para Jordan junto a los Bulls.

El último baile

Tiene jugosas revelaciones, además de una sucesión de hechos biográficos, deportivos y anecdóticos que la convierten en una de las más entretenidas series documentales de Netflix, que puede ser vista tanto por amantes del deporte como por el público en general.

Discriminación, malos procedimientos judiciales, falta de criterios y un sinfín de otras razones fueron las que llevaron a los abogados, Barry C. Scheck y Peter Neufeld, a crear una organización que sacara de la cárcel, a través de pruebas de ADN, a presos que estaban ahí injustamente.

Proyecto Inocencia

Así, nació en 1992 Proyecto Inocencia, el nombre que da vida a una serie documental basada en la realidad, en que se cuenta cómo fue el procedimiento para liberar a ocho personas, luego que esta oficina tomara los casos.

En los nueve capítulos –cada uno de cerca de una hora–, te enfrentarás con un trato despiadado a quien no tiene los ingresos para apelar la sentencia y, también, al mal uso de la ciencia como método de prueba.

una producción que te hará pensar en la fiabilidad del sistema de justicia, pero sobre todo en el trabajo que está haciendo Proyecto Inocencia, que a la fecha ha liberado a más de 350 personas, incluso algunas que estaban condenados a pena de muerte.

Crip Camp

Crip Camp | Netflix

Tras producir para Netflix el documental que en 2020 ganó un Oscar, American Factory, Michelle y Barack Obama vuelven a la plataforma con un segundo título, también documental.

Campamento extraordinario registra la historia de los adolescentes que llegaron hasta un campamento de verano, cuando lo manejaba un grupo de hippies y recibía a personas con capacidades diferentes.

La idea de su director, Larry Allison, era ofrecerles a sus campistas el poder disfrutar de las vacaciones como una persona común, siendo parte de diferentes actividades.

Lo que él ignoraba en ese momento, a inicios de los 70, es que ahí nacería un gran movimiento.

Chavela

Chavela

Chavela | Netflix

Nunca hubo ni habrá nadie como María Isabel Anita Carmen de Jesús Vargas Lizano, o simplemento Chavela Vargas, como la conoció el mundo.

Cuando en el México de los 50 las cantantes de rancheras las interpretaban con florituras vocales, las manos en jarra, vestidos coloridos y cuidadosamente maquilladas, apareció Chavela con su estilo directo, parco, pelo corto y vestida como hombre.

Su vida revolucionaria y totalmente punk se aborda en este inspirador documental de 2017, de las directoras Catherina Gund y Daresha Kyi, que releva la figura de esta cantante que abrió caminos, no solo en la música, sino también en la sociedad mexicana, especialmente para las lesbianas.

Desde su infancia en Costa Rica hasta su triunfal regreso a los escenarios convertida en una artista de culturo, se repasán aquí junto a sus romances -Frida Kahlo incluida- sus problemas con el alcohol, su soledad y también la admiración de seguidores y amigos como Pedro Almodóvar y Miguel Bosé.

Rey Tigre

Rey Tigre l Netflix

En ocasiones la realidad es aún más extraña que el más retorcido de los guiones de una película de Hollywood, como lo demuestra Rey Tigre, la serie documental de Netflix que muestra la increíble historia del dueño de un zoológico en Oklahoma.

Aunque su nombre real es Joe Schreibvogel -y en la actualidad se hace llamar Joe Maldonado-Passage-, luego de crear a fines de los 90 su reserva de animales, en especial tigres y leones, se hizo llamar Joe Exotic.

Fue con este nombre que se hizo parte de la cultura popular del medio oeste norteamericano, encabezando el Greater Wynnewood Exotic Animal Park -o G.W. Zoo-, la mayor reserva de tigres en cautiverio de Estados Unidos.

Pero como lo revelan los siete capítulos del programa documental, dirigido por Rebecca Chaiklin y Eric Goode, Exotic y su parque estaban lejos de la normalidad.

Justicia para el pequeño Gabriel

Justicia para el pequeño Gabriel | Netflix

Este aterrador documental que retrata lo sucedido en EE.UU., en 2013. Ese año, un niño era torturado y asesinado, por su madre y el novio de esta.

Brian Knappenberger, el mismo del documental Nobody Speak: Trials of the Free Press, dirigió los seis capítulos –de una hora cada uno–, en que nos involucra e informa de este crimen que reveló graves problemas en los sistemas protección que no pudieron salvarlo.

La producción parte justamente el año de muerte de Gabriel Fernández, para luego mostrar los abusos a que fue sometido hasta los ocho años, a través de imágenes, audios y relatos estremecedores que se presentaron durante el juicio en Los Ángeles, como el de policías y paramédicos que vieron las condiciones del cuerpo, en sus últimos momentos.

Se trata de una historia de violencia infantil, realmente espeluznante.

Nisman

Nisman | Netflix

¿Te acuerdas del caso de Alberto Nisman, el fiscal argentino que estaba investigando el atentado a la AMIA y que apareció muerto en el baño de su departamento?

Esta mini serie documental trata de desenmarañar el misterio tras esa muerte y también el manto de dudas que después de 25 años sigue manteniéndose sobre el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, un caso siniestro en que se ha visto involucrada incluso la ex presidente y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández.

Un documental muy bien construido y atrapante como el mejor de los thrillers políticos de los últimos años.

El Pepe, Una Vida Suprema

El Pepe, Una Vida Suprema | Netflix

El cineasta serbio, Emir Kusturica, lanza aquí un homenaje a José "Pepe" Mujica, un retrato en que no disimula su admiración por este peculiar político uruguayo que llegó a la presidencia de su país rodeado de austeridad, idealismo y coherencia.

Aquí podemos ver a Mujica en actividades cotidianas, mientras conversa con Kusturica de lo humano y lo divino, y larga esas frases para el bronce, entre poéticas y pragmáticas, que lo han hecho famoso en el mundo.

Un bonito registro plagado de campo, tango y política.

Sociedad de Consumo

Sociedad de Consumo | Netflix

Esta interesante docuserie lo que hace es poner en cuestión el consumismo desenfrenado y sin asunto que a veces nos comanda y nos lleva a obviar (o ignorar) qué hay detrás de ciertas industrias muy cuestionables.

Es el caso de los fabricantes de vapeadores, que han causado una epidemia de usuarios de esos aparatos, que expelen vapor saborizado mezclado con nicotina, entre los adolescentes estadounidenses; o los que producen plásticos de un solo uso, o maquillajes falsificados, una industria gigante y casi normalizada en China.

Son capítulos largos, pero vale la pena verlos para saber más sobre lo que estamos llevando a nuestros hogares a veces sin razón, sin necesidad.

Bikram: Yogui, gurú, depredador

Bikram: Yogui, gurú, depredador | Netflix

Si Netflix ya lanzó un documental que desenmascara a Osho, gurú indio con millones de seguidores en el mundo, ahora es el turno de Bikram Choudhury, el creador de ese estilo de yoga que se hace en una sala a alta temperatura y que tiene miles de adeptos, sobre todo en EE.UU.

Aquí, un puñado de víctimas revela cómo este hombre construyó su imperio a costa del abuso mental y sexual que ejercía sobre sus alumnos, situación que lo hizo escapar de EE.UU. ante un par de acusaciones formales ante la justicia.

Un documental que retrata a este hombre con aires megalómanos que creó un tipo de yoga que, en todo caso, nadie cuestiona en su efectividad y beneficios.

Dime quién soy

Foto: Dime quién soy/ Netflix

Dime quién soy es un emotivo y franco documental de Neflix, que habla del abuso infantil, pero no desde la mirada de los niños, ni de los expertos, sino que de dos hermanos que se ven enfrentados a decirse la verdad cuando tienen más de 50 años.

Es un caso real que parte cuando uno de ellos sufre un accidente en moto, a los 18 años, que lo hace perder completamente la memoria. Su gemelo se da la tarea de explicarle cómo usar desde el cepillo de dientes hasta cómo pedalear en bicicleta. Así, también, le inventa una niñez tranquila, familiar y de mucho amor.

Sin embargo, todo cambia cuando fallece la madre y Alex, el accidentado, se da cuenta que algo está mal en la historia que le contó su partner. Sin duda, te emocionarás.

Indocumentados

Indocumentados | Netflix

La super estrella de la música pop, Selena Gómez, le hizo honor a su ascendencia mexicana para producir esta docuserie sobre el drama de los inmigrantes indocumentados que viven hace años en EE.UU., siempre bajo la amenaza de la deportación.

Una situación que corre por igual para personas de diferentes nacionalidades y ocupaciones: trabajadores, estudiantes e incluso empresarios que no han conseguido sus papeles para permanecer "legalmente" allá, en una situación que se ha agudizado bajo las políticas de "tolerancia 0" de Donald Trump.

Emociones y humanidad por doquier.

Rotten 2

Rotten 2 | Netflix

La segunda temporada de esta docuserie —que se centra en el lado b de la producción y comercialización de algunos alimentos— es especialmente interesante para los chilenos. Eso, porque el primer capítulo está dedicado a la producción de paltas y a cómo ello ha derivado en diferentes problemas, particularmente en California, México y la V Región de Chile.

En el caso chileno, el documental se adentra en la escasez hídrica que azota a la Provincia de Petorca y que ha puesto en veredas opuestas a los productores de paltas y a los habitantes de ahí, quienes alegan que se está privilegiando el riego de grandes extensiones por sobre el derecho humano de acceso al agua.

La serie trae otros interesantes episodios, como uno dedicado al "negociado" del agua envasada y otro en que se muestran los problemas en la producción de vino en una región de Francia.

American Factory

Foto: American Factory/ Natflix.

Es el primer documental producido por Barack y Michelle Obama, el ex presidente y ex primera dama de EE.UU., quienes se lanzaron en la cinematografía con este filme que cuestionan las leyes laborales del país del norte.

American Factory se centra en lo que sucedió en Ohio, luego que cerrara la fábrica de General Motors en 2008, que dejó a miles de personas cesantes, pero también avanza al presente, para mostrar lo que ocurre en Fuyao Glass America, la fábrica de vidrios para autos que se instaló en el mismo lugar.

Todo, para explicar cómo han ido flaqueando los derechos de los trabajadores, pero también el problema que se avecina: la automatización que reemplazará a los humanos por máquinas y que, por supuesto, generará más desempleo si no se hacen políticas adecuadas.

Rolling Thunder Revue

Foto: Netflix

Bob Dylan es una de las figuras más importantes de la música en las últimas cinco décadas. Si a su incomparable talento le sumamos el del cineasta Martin Scorsese, una leyenda del cine estadounidense, sólo podía resultar un documental tan soberbio como Rolling Thunder Revue.

El filme retrata la gira que con ese nombre recorrió EE.UU. y Canadá a mediados de los años 70, una especie de show de variedades que como principal figura tenía a Dylan, quien interpretaba en el espectáculo sus inmortales canciones maquillado como mimo y junto a artistas como Joni Mitchell, Joan Baez y Allen Ginsberg.

El documental es una mezcla entre ficción y realidad (ojo, no todo lo que se dice ahí es real) que hechiza, sobre todo cuando el Premio Nobel de Literatura habla y encandila con sus respuestas tan insólitas como geniales.

The Family

Foto: The Family/ Netflix

Atónito. Así terminarás al ver esta serie documental que muestra cómo una organización cristiana estadounidense conocida como la Familia, despliega sus tentáculos hacia las cúpulas de poder, influyendo más allá de lo imaginable en congresistas y líderes del mundo.

Sigilosos, casi invisibles, se mueven por los círculos de los poderosos para imponer sus ideas conservadoras, liderados hasta 2017 por Doug Coe, nombrado uno de los evangélicos más influyentes de EE.UU. en 2005.

Vale la pena ver cómo esta organización se hizo un espacio entre republicanos y demócratas, sin distinción, en una trama que da para novela.

The_Great_Hack_01_41_03_12r-ok.jpg la-tercera

Nada es Privado | Netflix

Este documental prende las alarmas para que estemos atentos a lo que ocurre en las redes sociales. Muestra el lado más siniestro de los datos personales y de cómo estos se transforman en una amenaza cuando no hay control sobre ellos.

Se centra en el escándalo de Cambridge Analytics, la empresa de asesoría política acusada de usar malamente datos de Facebook para influir en campañas como la del Brexit, en Reino Unido, y la presidencial que ganara Donald Trump en 2014.

Un interesantísimo registro que cuenta con los testimonios de jóvenes que trabajaron en esa empresa (como Brittany Kaiser, en la foto), de periodistas que denunciaron el escándalo y de académicos que alertan a la población para que sea más cuidadosa con la información que sube a la web.

Al filo de la democracia

Al filo de la democracia | Netflix

Este registro da cuenta de la crisis institucional y política que ha vivido Brasil en los últimos años, todo bajo el prisma de la destacada directora Petra Costa, quien va describiendo los acontecimientos con espíritu pedagógico y con una visión realista y desesperanzadora de lo que viene en su país hacia adelante.

Un filme que vale la pena ver sobre todo si te interesa lo que está pasando en ese importante país de Sudamérica, uno que en el primer gobierno de Lula da Silva estaba en gran pie, pero que de a poco se ha ido desmoronando gracias especialmente a los escándalos de corrupción.

Killer Ratings

Killer Ratings | Nerflix

Otra producción brasileña que impacta al mostrar el caso de Wallace Souza, un presentador de TV de la ciudad de Manaos, que se transformó en un ídolo, en un héroe popular que a través de su programa luchaba contra el crimen.

Lo que no estaba en sus cálculos era que se lo acusaría de planear los crímenes que mostraba en pantalla con singular crudeza, con el objetivo de subir el rating y ganar adeptos. De hecho, fue electo diputado con una gran votación.

Testimonios a favor y en contra de Souza, investigaciones periodísticas, varias entrevistas y una construcción dramática interesante dan como resultado un documental tan intrigante como sorprendente, que se divide en siete entretenidos episodios.

A la conquista del Congreso

A la Conquista del Congreso

A la Conquista del Congreso | Netflix

Si ya es difícil que las mujeres ocupen cargos de poder en política, más aún lo es cuando vienen desde fuera del sistema. Ese es el tema de este entretenido documental que muestra la carrera hacia el Congreso de EE.UU. de cuatro mujeres que vienen llegando a ese mundillo, por causas nobles y representando la voz de los sin voz.

Una de ellas es Alexandria Ocasio-Cortez, una joven de ascendencia puertorriqueña que disputó las primarias del Partido Demócrata con un congresista de vasta experiencia, le ganó y luego llegó al Congreso con tan solo 28 años, transformándose en una prometedora figura de la política estadounidense.

Buen material de archivo e interesantes entrevistas para conocer a este puñado de valerosas mujeres.

Grass is greener

Grass is Greener

Grass is Greener | Netflix

En este interesante documental se analiza la relación de Estados Unidos con la cannabis, una historia complicada y llena de vericuetos. Es, además, el debut como director del pionero del hip hop Fab 5 Freddy, quien presenta una mirada diferente, una que relaciona a la marihuana y su criminalización con el racismo.

Nombre ilustres como Snoop Dogg, B-Real de Cypress Hill y Damian Marley, más expertos de diferentes áreas, hablan de la influencia de la "hierba" en la música y la cultura pop, además del impacto que ha tenido su persecución en las comunidades negras y latinas.

Un relevante ejercicio que plantea otro punto de vista para debatir sobre este tema siempre polémico.

Our Planet (Nuestro Planeta)

Nuestro Planeta

Foto por Ben Macdonald para

Nuestro Planeta

| Netflix

Muchos ya han catalogado a este documental como una verdadera obra de arte, un homenaje a nuestro planeta, a su naturaleza desbordante y, al mismo tiempo, un llamado de atención para que lo cuidemos y no sigamos devastándolo.

La producción es de marca mayor y retrata la naturaleza en todo el orbe, en lugares recónditos, en rincones inesperados. Un equipo del más alto nivel desarrolló las filmaciones, encabezado Keith Scholey y Alastair Fothergill, que se llevaron cuatro Emmy por su documental Planeta Tierra, realizado para la BBC.

El relato en off está a cargo de Sir David Attenborough, científico británico reconocido por ser uno de los mayores divulgadores del mundo natural en el mundo, quien narra de forma perfecta la versión original de este documental (el doblaje para Latinoamérica lo hizo la actriz Salma Hayek).

Son ocho capítulos (uno introductorio, seguido de Mundo Congelados, Las Selvas, Aguas Costeras, Desde los desiertos a las praderas, Alta Mar, Agua Dulce y Los Bosques) que asombran por su belleza y que también preocupan: varias escenas, dramáticas y conmovedoras, dan cuenta de que el deterioro del planeta es caso serio.

Period. End of Sentence

Period. End of Sentence

Period. End of Sentence | Netflix

Ganadora del Oscar a Mejor Corto Documental, esta producción original de Netflix deja una mezcla de sensaciones a sus espectadores en tan sólo 26 minutos.

Narra la historia de un grupo de mujeres de la India que, a través de una donación, reciben unas pequeñas máquinas para fabricar toallas higiénicas. Con esto, aprenden a crear estos elementos tan esenciales para las mujeres, todo con materia prima local.

Es un relato emocionante y conmovedor de empoderamiento femenino, donde las propias mujeres toman las riendas de la situación y deciden trabajar para vender las toallas a todas en el pueblo.

Esto se contrasta bastante con la realidad de India, donde la menstruación es sinónimo de tabú y se evidencia la falta de educación sobre el cuerpo femenino. Una producción de Netflix que, sin duda, vale la pena ver.

La desaparición de Madeleine McCann

La desaparición de Madeleine McCann

Madelaine McCann

En marzo de 2019 Netflix estrenó esta serie documental de ocho episodios que intenta explicar, explorando todas las aristas posibles, el misterioso caso sobre la desaparición de Madeleine McCann, una niña británicas de 3 años, mientras vacacionaba junto a sus padres en un lujoso resort al sur de Portugal.

¿Secuestro, encubrimiento o un error cometido por alguien? ¿Quién es el verdadero culpable de la desaparición de la pequeña Madeleine?

Una serie documental que los amantes de las historias policiales devorarán.

Wild Wild Country

Wild Wild Country

Wild Wild Country | Netflix

No es exagerado decir que al ver este documental quedarás pasmado, en shock, porque lo que uno creía un grupo de fieles amorosos y pacíficos, con el andar de los capítulos se va develando como una secta mundana y extraña, con una historia oscura detrás.

La protagonista de la serie es una agrupación religiosa de origen indio que se expandió por el mundo en los 80, captando a miles de profesionales influyentes y millonarios gracias al carisma de su líder, Bhagwan Shree Rajneesh, también conocido como Osho.

Lo de él y su mano derecha, la glacial y calculadora Sheela, no sólo fue filosofía, sino también negocios turbios y otros delitos, especialmente cuando trasladó su secta hasta una pequeña localidad de Oregon, EE.UU., y levantó una ciudad haciendo intentos desesperados por desplazar a los habitantes originales del lugar.

Un documental que sorprende a cada minuto y que muestra las intrigas y la danza de millones que envolvió a esta comunidad religiosa.

ReMastered: Masacre en el estadio

ReMastered: Masacre en el estadio | Netflix

¿Quién mató a Víctor Jara? En este documental de Netflix, uno de los estrenos más comentados de este año, se busca resolver uno de los crímenes más recordados de la historia chilena reciente.

Masacre en el estadio es el último episodio de ReMastered, una serie documental dedicada a casos nos resueltos del mundo de la música.

En este caso, van tras las pistas del asesinato del cantautor y activista chileno, quien fue acribillado tras el Golpe Militar de septiembre de 1973.

Desde su viuda, Joan Jara, hasta quien es acusado como autor material del crimen, un exoficial del Ejército, hablan en este documental cargado de emotividad, muy necesario para entender una de las muertes más injustas y lloradas.

Ícaro

Ícaro

Ícaro | Netflix

Seguro recuerdas el gran escándalo del deporte en 2015, cuando se destapó que cientos de deportistas rusos usaban drogas y hormonas para mejorar su rendimiento al competir.

En esta "mafia" no sólo estaban involucrados los deportistas, sino también las autoridades del gobierno ruso que auspiciaron a los competidores, además de los laboratorios más importantes del mundo que manipulaban las pruebas para ocultar el dopaje.

Este documental, intrigante y emocionante por sus giros en la historia y desenlaces inesperados, muestra las consecuencias del escándalo en Rusia a través de Bryan Fogel, un ciclista amateur que decidió experimentar en su propio cuerpo el consumo de sustancias para mejorar su rendimiento, sin dar un sólo positivo en las pruebas de dopaje.

Fogel recibió la ayuda de Grigori Rodchenkov, el entonces director del Laboratorio Antidopaje Ruso en Moscú, quien fue destituido después del destape de los casos.

Sin duda una producción de Netflix imperdible, tan aclamada por el público que en 2018 ganó el Oscar a mejor documental largo.

Feministas: ¿qué estaban pensando?

Feministas: ¿Qué estaban pensando?

Feministas: ¿Qué estaban pensando? | Netflix

En 1977, la fotógrafa Cynthia McAdams hizo un libro con fotografías de varias mujeres, famosas y otras no tanto, que dejaron de lado las restricciones culturales y se mostraron naturales. La idea era ver si el feminismo se podía capturar en imágenes, comprobar si éste se transmitía en una foto sin poses.

Este interesante documental de una hora y media vuelve a esas protagonistas y a esos tiempos para valorar lo que hicieron, pero también para saber cuánto han avanzado los derechos de las mujeres después de cuatro décadas.

Entre las protagonistas de esta historia están las actrices Jane Fonda y Lily Tomlin, la escritora Gloria Steinem y la pintora Judy Chicago.

Tales by Light

Tales by Light

Tercera temporada de Tales by Light | Netflix

Esta es una de esas joyitas poco conocidas que esconde el catálogo de Netflix.

Es una serie documental que se dedica a seguir a algunos de los fotógrafos más destacados del mundo en sus viajes para conseguir imágenes increíbles.

En su tercera temporada, estrenada a fines de 2018, la serie mejora bastante (y eso que ya estaba a un muy buen nivel) al seguir a fotógrafos de la talla de Shawn Heinrichs (@shawnheinrichs), el conservacionista que dedica a su vida por proteger los océanos, especialmente el archipiélago de Raja Ampat.

Uno de sus mayores atractivos, además del impecable trabajo de fotografía realizado por su director, Abraham Joffe, es que sus capítulos sólo duran entre 20 a 25 minutos, por lo que son muy fáciles de ver.

The Staircase

The Staircase

The Staircase | Netflix

Un escritor estadounidense de cierta fama culpado por el asesinato de su esposa. Ese podría ser perfectamente el guión de una película, pero se trata del núcleo de esta interesante serie documental perfecta para los fanáticos de los thrillers y las cintas sobre crímenes.

El 9 de diciembre de 2001, la ejecutiva Kathleen Peterson murió al pie de la escalera de su casa en Durham, Carolina del Norte. Para la policía no se trató de un accidente; lo catalogó como asesinato y acusó al esposo de la mujer, el novelista Michael Peterson, de su muerte.

El juicio de Peterson se transformó en un caso mediático y la opinión pública asumió un rol clave, lo que atrajo al director francés Jean Xavier de Lestrade, quien comenzó a filmar las audiencias, investigaciones y reacciones de los implicados.

El inculpado insiste en su inocencia, pero surgen elementos y flancos que inclinan la balanza hacia su culpabilidad, en una trama de 13 episodios incierta y enigmática.

Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy

qué ver en Netflix la-tercera

Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy | Netflix

Si te gustan las historias sobre crímenes y asesinos, no te puedes perder esta serie documental sobre uno de los asesinos más famosos de la historia de Estados Unidos.

Se trata de Ted Bundy, un hombre que en los 70' abusó y mató a más de 30 mujeres jóvenes. En 4 capítulosConversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy cuenta detalles de su vida e intenta reconstruir las escenas del crimen que dejó el asesino.

La historia se arma con la propia voz de Ted Bundy, quien fue entrevistado en la cárcel durante meses por un periodista luego de ser arrestado.

Mientras conoces la historia, podrás escuchar las grabaciones reales del caso que se hizo mega conocido en todo el mundo por su nivel de violencia y astucia. Es más, con Bundy se usó por primera vez en la historia el término "asesino en serie".

Sin duda es un documental intrigante, que sorprende por la astucia del asesino que se mantuvo por 4 años bajo las sombras burlando a la policía.

Making a Murderer

Making a Murderer

Making a Murderer | Netflix

Este debe ser uno de los documentales que más polémica han levantado en los últimos años. Nos lleva al Estados Unidos profundo, a uno de esos pueblos en que la justicia no es igual para todos y donde las disputas personales pueden transformarse en una condena.

La producción, dirigida por Laura Ricciardi y Moira Demos, registra la historia de Steven Avery, un hombre de un pequeño condado que pasó 18 años preso por la agresión sexual e intento de homicidio de Penny Beerntsen, crimen del que fuera exonerado en 2003.

Ya libre, presenta una demanda civil por US$ 36 millones en contra el condado y de varios funcionarios, incluidos policías, asociados a su detención. Pero pasa poco tiempo y Avery es culpado de la muerte de otra joven junto a su sobrino Brendan.

El documental muestra cada detalle de ambos juicios y se centra en tratar de demostrar cómo la policía intenta inculpar a este hombre y en los baches que tiene el sistema judicial estadounidense. Culpable o víctima, ese es el debate que sigue vigente hasta hoy.

Take Your Pills

Take your pills

Take your pills | Netflix

En marzo de 2018, luego de obtener el Oscar a Mejor Documental por Ícaro, Netflix se atrevió a publicar un nuevo caso de abuso de fármacos.

Take Your Pillses un documental que investiga los usos y abusos del Adderall, una de las drogas legales de moda para rendir más en los estudios y el trabajo.

Esta, en realidad, es recetada por profesionales para tratar el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), pero en la práctica la usan personas completamente sanas, que buscan conseguir una sensación de mayor seguridad y energía en el día a día.

Un documental entretenido y que explica muy bien los posibles efectos secundarios que genera este tipo de drogas.

Bonus track: documentales de música

Gaga: Five Foot Two

Gaga: Five Foot Two | Netflix

Cine y música son una combinación explosiva, y el catálogo de Netflix tiene un apartado bien interesante sobre este género documental.

De Nina Simone hasta Beyonce, en este especial hicimos una guía con esos documentales de música que no te puedes perder.

Mira el especial de documentales de música acá.