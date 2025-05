Angry Birds 2: La Película: No hay primera sin segunda

En 2010, un año después de que la empresa Rovio pusiera en el mercado su videojuego Angry Birds, éste ya había vendido 12 millones de copias solo a través de la tienda de Apple para sus computadores y celulares. Así, comenzó el imperio de los pequeños y rabiosos pájaros que se enfrentaban a los cerdos que se habían apoderado de sus huevos.

Y aunque la realización de su largometraje tomó más tiempo de lo esperado, éste finalmente se estrenó en salas del mundo en 2016, en Chile el 12 de mayo. En su trama, los singulares Red, Chuck y Bomb, y sus coterráneos, son testigos de la llegada a su isla de unos sospechosos cerdos verdes liderados por Leonard.

Tres años más tarde, el trío de amigos, como también los habitantes de Isla Pájaro y los de Isla Cerdito, están de vuelta en esta realización animada que demuestra que no hay primera sin secuela y que a veces las segundas partes pueden ser igual de entretenidas y, en momentos del relato, superar a su predecesora.

La acción se inicia con Red, Chuck y Bomb combatiendo las pesadas bromas de Leonard. Pero todo sufre un vuelco cuando Isla Cerdito es atacada desde otro lugar con una inmensa bola de hielo. Luego de investigar con sus drones, descubren que fueron bombardeados desde Isla Aguila, un islote congelado que es liderado por Zeta, una singular ave que sueña con disfrutar del sol.

Ante el peligro de ser desalojados de sus hogares, los cerdos les proponen a los pájaros una tregua. Es más, Leonard y Red y compañía deciden hacer un equipo para combatir a Zeta, al que luego se unen Silver, la brillante hermana de Chuck; Courtney, la adolescente mano derecha de Leonard; el experto en tecnología Garry Pig, y Mighty Eagle, quien más tarde revelará que conoció a Zeta en su juventud.

Una secuela con buenas adiciones

Así, en Angry Birds 2: La Película se pone en marcha una divertida aventura que muestra cómo ante la emergencia hasta los peores enemigos pueden encontrar una forma de cooperar en pos del bien común. La misma que comparte pantalla con otra sub-trama, donde unos tiernos pájaros en edad preescolar ponen a prueba su inventiva luego de que pierden los hermanos-huevos de uno de ellos.

Con un ritmo preciso y un gran sentido del humor, además de una destacable banda de sonido -que mezcla las composiciones de Heitor Pereira con canciones como Holding Out for a Hero, de Bonnie Tyler; All By Myself, de Eric Carmen, y el tema de Baby Shark-, nos reencontramos de la mejor manera con personajes de Rovio, en una película que pueden disfrutar grandes y chicos.

https://youtu.be/qYR-pBWzZio

DIRECCIÓN: Thurop Van Orman, John Rice

VOCES ORIGINALES: Jason Sudeikis, Josh Gad, Leslie Jones, Bill Hader, Rachel Bloom

GÉNERO: Animación

CALIFICACIÓN: Para todo espectador