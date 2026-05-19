Katty Kowaleczko protagoniza una obra gratuita sobre el Alzheimer

El día en que mi mamá se convirtió en tiempo se llama esta obra, escrita por el dramaturgo Juan Pablo Troncoso (Mediocres, Mirar, Re-escritas), que retrata el vínculo entre una madre y su hija cuando la memoria comienza a desvanecerse. Bajo la dirección de César Avendaño y con diseño integral de Daniela Portillo, el montaje construye un espacio escénico donde el tiempo se vuelve inestable y las identidades comienzan a desplazarse.

La historia se inicia en una situación cotidiana, pero pronto deriva en un territorio donde el lenguaje se fragmenta, los recuerdos se confunden y el presente se entrelaza con distintos momentos del pasado. Protagonizada por la destacada actriz Katty Kowaleczko, la obra propone un recorrido donde el Alzheimer no aparece como un punto final sino como un proceso en el que la vida continúa, aunque de manera cada vez más incierta.

En ese tránsito, emerge con fuerza la figura de quien cuida: un cuerpo que sostiene, repite, insiste y se desgasta. La escena se construye desde esa repetición, desde lo cotidiano llevado al límite, dando lugar a una experiencia que pone en tensión el amor, la responsabilidad y el agotamiento.

Foto: AIEP.

A través de una propuesta escénica que transita hacia lo poético, la obra aborda la fragilidad de la memoria, la transformación de los vínculos y la persistencia de aquello que permanece incluso cuando ya no puede ser nombrado.

Este montaje se enmarca en el proyecto Íconos del Teatro de la carrera de Teatro del Instituto Profesional AIEP, una iniciativa financiada por la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y ejecutada por docentes, egresados y estudiantes de la carrera, que busca relevar la trayectoria de destacadas figuras de la escena nacional mediante la creación de obras originales concebidas especialmente para dialogar con sus universos interpretativos.

En esta versión, la presencia de Katty Kowaleczko como actriz invitada articula un trabajo escénico centrado en la transformación, la memoria y el cuerpo en escena.

Foto: AIEP.

Ficha técnica

Dramaturgia: Juan Pablo Troncoso

Dirección: César Avendaño Beltrán

Diseño integral: Daniela Portillo

Asistencia de dirección: José Acuña

Música en escena (chelo): Diego Valdebenito

Visuales y proyección: Carlos Muñoz

Elenco: Katty Kowaleczko, Sofía Escamilla, Aileen Gálvez, Catalina Chávez y Florencia Contreras.

Funciones

Martes 19 de mayo · 19:30 hrs

Teatro Camilo Henríquez (Amunátegui 31, Santiago)

20 de mayo · 19:30 hrs

Teatro AIEP (Chucre Manzur 9, Barrio Bellavista, Providencia)

Entrada liberada con inscripción previa en el siguiente enlace https://forms.cloud.microsoft/r/m6YpLtduVw