Año nuevo lunar y San Valentín: Mandarin Oriental Santiago celebra febrero con dos eventos imperdibles

Febrero será un mes de grandes novedades en Mandarin Oriental, Santiago en términos de panoramas. El hotel emplazado en el corazón de Las Condes relucirá su fama de oasis urbano ofreciendo una serie de actividades para celebrar diferentes festividades durante los calurosos días de verano.

El sábado 10 se celebrará el Año Nuevo Lunar. Según la tradición, el Horóscopo Chino establece que el 2024 será el Año del Dragón, un animal mitológico que simboliza el poder espiritual supremo, y a la vez encarna a toda persona cuya fuerza es su mayor virtud.

A propósito del comienzo de un nuevo ciclo para la astrología, en Mandarin Oriental, Santiago habrá una agenda que comenzará a las 16 horas con la visita de una caligrafista para plasmar con tinta china los deseos de para el nuevo año de los asistentes presentes en el lobby.

Fachada-MO-Santiago.jpg la-tercera

A las 17:00 horas continuará con una presentación de la danza del león, baile tradicional celebrado para traer buena suerte y fortuna; y hasta las 20 horas se ofrecerá en Atrium servicio de assorted dim sum en canastos de bambú ($23.000 CLP la docena) con té complementario, elementos culinarios de la cultura oriental. Asimismo, el lobby del hotel lucirá durante todo el mes decoración tradicional china, donde destacan ocho árboles de naranjos, como una invitación a quienes circulen por el área a escribir sus deseos en tarjetas rojas y colgarlas de sus ramas.

El romance también será protagónico en los próximos días. El miércoles 14 se realizará la segunda versión de “El Jardín”, la cena maridaje de San Valentín de Mandarin Oriental, Santiago, que esta vez se realizará junto al borde de la piscina estilo laguna del hotel, con su imponente cascada como telón de fondo. Dentro del menú de siete tiempos destacan platos como cremoso de loco con caviar MO, un carpaccio de langosta, un filete ahumado de wagyu con mouseline de alcachofas y dos postres, siendo uno de ellos una verdadera explosión sensorial para celebrar el amor: Mon autre moitié, un cheesecake de mango maracuyá con helado de merengue flameado. La cena partirá a las 20 horas en sector piscina (valor: $428.000 CLP por pareja).

El programa Love is in the Air es la opción perfecta para parejas que quieran romper la rutina a mitad de semana y vivir una experiencia romántica al estilo M.O.

Postre-San-Valentín.jpg la-tercera

El plan exclusivo para la noche del 14 de febrero incluye una noche de alojamiento de lujo en habitación Deluxe King o superior para dos personas, desayuno buffet para dos en restaurante Senso, una botella de vino espumante M.O., una amenidad temática dulce de La Boutique y un bouquet con una docena de rosas. (Valor desde USD 329 + impuestos en base a dos personas).

PARA RESERVAS Y MAYOR INFORMACIÓN DE CUALQUIERA DE LOS PROGRAMAS O ACTIVIDADES, ESCRIBIR AL CORREO MOSTG-INFO@MOHG.COM O LLAMAR AL TELÉFONO +56 2 29503088