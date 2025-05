Blck: el restaurante y bar temático donde todo es negro, desde la barra hasta los platos y cocteles

Blck 1 ok

Tiene que subir a una escalera larga y negra para llegar haste el piso donde se encuentra Blck.

Una vez dentro te darás cuenta de que en lugar todo es negro: las paredes, las sillas y mesas, la barra y hasta el aire acondicionado.

Y es que este color, que muchos asocian con la elegencia, el misterio y el poder, es la apuesta de este nuevo café, restaurante y bar temático que abrió en Las Condes.

Blck-2-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Específicamente en la calle Nueva Tajamar, que se encuentra a pasos del Costanera Center y del Metro Tobalaba, en el mismo lugar donde antes funcionaron los restaurantes Boa y luego Fractal.

Si fuiste a algunos de ellos quizás reconozcas el espacio por su gran ventanal, el que ahora le aporta la luminosidad a este lugar, donde si bien hay objetos dorados y en otros tonos que contrastan, el negro es el rey.

Blck-3-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

El que, por cierto, es el color favorito de los dueños de Blck, Jorge y Constanza, una joven pareja de ingenieros, él informático y ella comercial, que decidieron abrir su propio restaurante.

Y para el que se inspiraron en locales temáticos de Holanda y Japón donde también manda el negro.

Blck y su apuesta total por el negro

Blck-16-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

"Blck is the new black" es su lema, el que llevan incluso hasta las preparaciones de la carta, que también son en su mayoría de tonos negros, al igual que varios de sus cócteles.

Para darles ese color utilizan productos como tinta de calamar y carbón activado, un polvo neutro que se extrae del carbón vegetal.

Así, le dan los tonos oscuros a platos que primero llaman la atención por su estética y que luego terminan por conquistar con su sabor.

Blck-10-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

Como los mariscos marinados sobre crema de coco y aceite sepia ($ 10.900) y el pulpo a las brasas ($ 17.900), que llega con salsa barbecue de calamar, papas confitadas en grasa de pato, emulsión negro y aliolí de pato y naranja.

Además del magret de pato ($ 18.900), cocinado al vacío, tiernísimo, con crema de zapallo a la naranja y tierra de croissant carbonizado.

Blck-9-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

También hay sandwiches, en los mismos tonos oscuros, como la Blck Burger ($ 9.900), de vacuno angus, con tocino ahumado, cheddar americano, una salsa especial y mayo Blck, todo dentro de un pan también negro.

Si hasta el panqueque celestino para el postre es oscuro, el que está relleno con un adictivo manjar artesanal y acompañado de helado artesanal negro.

Blck-6-ok.jpg CAROLINA VARGAS

Foto: Carolina Vargas

¿Y la coctelería? Por supuesto que también hay alternativas en ese color, como el Blck'n' George ($ 9.500), que lleva gin, licor de banana, licor de flor de sauco, bitter oscuro y perfume aromático.

