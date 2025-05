Clases gratuitas de yoga y power jump, juegos y regalos tiene CicloRecreoVía todos los domingos

Cada domingo, se cierran el paso a los autos en varias calles santiaguinas para dar paso a la CicloRecreoVía.

Pocuro, Irarrázaval, Andrés Bello, Ricardo Lyon y José Miguel Infante son algunas de las avenidas a las que puedes ir a ejercitarte al aire libre en bicicleta, patines o si lo prefieres, a trotar o caminar.

Ahora, la CicloRecreoVía tiene varias actividades gratuitas para que te entretengas aún más en tus paseos.

Clases de yoga, juegos para niños y niñas, préstamo de bicicletas y concursos son sólo algunos de los panoramas que puedes disfrutar.

Actividades para grandes y chicos

rd3.jpg la-tercera

Foto: Ciclorecreovía

Por el momento, las actividades están concentradas en Providencia y Ñuñoa. Si vas para allá, te vas a encontrar con varios stands con entretenciones para grandes y chicos.

Por ejemplo, te puedes sumar a una entretenida clase de power jump, el entrenamiento de moda que consiste en hacer ejercicios cardiovasculares mientras saltas en trampolín individual, con música y coreografías.

Se dictarán tres clases, a las 10 AM, 11 AM y 12 PM, en la esquina de la Av. Andrés Bello con La Concepción. Las sesiones duran 40 minutos y no debes inscribirte previamente, porque es por orden de llegada. Ojo, que son sólo 10 cupos por clase.

Si prefieres algo más relajado, una buena idea es asistir a una clase de yoga. A las 10.30 AM, 11.30 AM y 12.30 PM, una instructora se instalará en Av. Andrés Bello con General Calderón, para dictar clases gratuitas.

Para estas actividades no es necesario que lleves nada, porque te prestan todos los implementos necesarios.

Otra opción es que vayas hasta Pocuro con Ricardo Lyon con los más chicos y chicas, porque ahí encuentras un stand con bowling y premios para quienes participen.

Además, hay una pequeña zona de descanso para que tomes un respiro en medio del paseo.

Repara tu bici en la CicloRecreoVía

Ciclorecreovia-ok.jpg la-tercera

Foto: CicloRecreoVía

Los ciclistas también van a estar felices con las actividades de la CicloRecreoVía. Esto, porque hay varios stands de reparación y mecánica gratuita de bicicletas en las calles que recorre esta iniciativa.

Av. Andrés Bello con Pedro de Valdivia, Pocuro a la altura de la plaza Río de Janeiro, Ricardo Lyon con Nueva Providencia, Pocuro con Ricardo Lyon, Ricardo Lyon con Eliodoro Yáñez y la entrada al Parque Metropolitano por Pedro de Valdivia Norte, son los lugares donde puedes ir a revisar tu bicicleta.

Son reparaciones básicas como ajuste de frenos y de cambios, inflado de ruedas, regulación de la altura del sillín y lubricación externa.

¿No tienes bici? No te preocupes, que también puedes ir a algunos puntos de la CicloRecreoVía y solicitar que te presten una.

Las vas a encontrar en Av. Andrés Bello, en las esquinas de Costanera Sur, Ricardo Lyon y Pedro de Valdivia.

Eso sí, debes llevar tu propio casco, además de tu carnet de identidad. Hay bicicletas para adultos y para niños y niñas.

CicloRecreoVía Ñuñoa la-tercera

Foto: CicloRecreoVia

Además, en la entrada del Parque Metropolitano por Pedro de Valdivia Norte, hay un servicio de custodia de bicicletas.

Como los fines de semana se puede subir el cerro San Cristóbal en bici sólo hasta las 12 PM, después de esa hora puedes dejarla en el stand de la CicloRecreoVía y subir a pie o en teleférico.

Todas estas actividades y servicios están disponibles entre 9 AM y 2 PM, que es el horario en que funciona la CicloRecreoVía.