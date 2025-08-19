Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Congreso se metió de lleno en la música latinoamericana y los ritmos folclóricos en Terra incógnita, su segundo disco, aparecido cuatro años después de El Congreso, su debut discográfico. En este último, si bien existen elementos e instrumentos característicos de la música popular, en Terra incógnita es lo que abunda.

Según publicó Rolling Stone Chile en su histórica edición “Los 50 mejores discos chilenos”, “la banda hizo su aparición con un estilo más cercano al de Los Blops, con muchas guitarras eléctricas y un beat rockero de batería, donde la voz de Francisco Sazo todavía no consolidaba su registro inconfundible, lo que sí sucede en esta colección de canciones dulces y melodiosas. Dónde estarás y Canción de la Verónica son las canciones de mayor belleza, pero el grupo se la juega con estilos más festivos como el trote de El torito y la experimentación de Los maldadosos. Charango, flauta, violonchelo, zampoña y tarca acompañan la exploración, en el juego con las melodías y con los recursos, en un trabajo donde perfectamente podemos reconocer lo que es hoy Congreso, las raíces que perdurarían con ellos durante toda su trayectoria”.

Liderados por el baterista y compositor Sergio “Tilo” González, Congreso se presentará en Enjoy Santiago el próximo sábado 5 de septiembre para celebrar los 50 años de Terra Incógnita, lanzado en 1975, época que transformó su música en metáforas de protesta y refugio.

Reedición de Terra Incógnita

El segundo largaduración de Congreso será reeditado en vinilo y en una edición especial de lujo, lo que marca sin duda una trascendencia que ha sido reconocida incluso por la revista Rolling Stone en 2008.

En su edición chilena situó al álbum como el decimotercer mejor disco de la historia de Chile.