Cuatro novedades para comer riquísimo y por menos de $ 5.000 en Persa Bío Bío

Si crees que no hay plato rico por $ 3.000, es que no has probado Wok inc Food.

El local que hace dos meses abrió Lorelvy Escalante, la cocinera venezolana de 26 años, que ha trabajado en cocinas como la de Karai, el restaurante que comanda Gerson Céspedes en el cuarto piso del Hotel W y fue elegido como “Mejor Restaurante” por el Círculo de Cronistas Gastronómico.

Lo que encuentras en su local de Persa Bío Bío, son platos al woks que van entre los $ 3.000 y $ 4.000, como el “mix” ($ 3.500), un wok de tallarines de trigo, pollo, carne, repollo, zanahoria y salsa de teriyaki por ejemplo.

Distrito Nikkei

¿Adicto al ramen? Esa maravilla de caldo asiático, sabroso a rabiar, que ya tiene un puesto bien ganado en el corazón foodie nacional.

Y que en barrio Franklin, tiene uno nuevo hogar: Distrito Nikkei.

Se trata de un pequeño local que acaba de abrir en el galpón “barrio Franklin” José Ozaki, el mismo chef que comanda Piso Uno, el precioso bar y restaurante de la calle Nueva de Lyon.

Su apuesta en Distrito Nikkei, pasa por los sabores de la cocina callejera japonesa, es especial el ramen.

De hecho aquí encuentras tres versiones, todos a $ 3.990. Prueba el “ramen de pollo frito”, de caldo más que sabroso y contundente que viene con una buena cantidad de pollo frito fideos, y verduras al dente.

La Meche

El plato estrella de La Meche, es "la mechada".

Claro que no hablamos de la típica mechada, esa carne a la cacerola con zanahoria y tocino en el corazón, sino de una versión propia de este pequeño local ubicado sobre la calle San Isidro, que es carne guisada, más extras como vino y jengibre para levantar su sabor.

Y que puedes probar en tres formatos: sándwich, empanada frita o chorrilana.

Si de sándwiches se trata, siéntate en la barra y prueba “el piteado” ($ 3.500), de solo mechada y mayonesa, o “el flaite” ($ 4.200) que es la clásica y ríquisima combinación de mechada, palta, tomate y mayo.

Salto Ángel

Todo el sabor de Venezuela, es lo que encuentras en Salto Ángel, el local ubicado en Galpón Franklin, que queda en la intersección de la calle San Isidro con Biobío.

Y tiene una propuesta de platos clásicos, como “pabellón criollo” ($ 4.000), que lleva arroz blanco, carne mechada, plátano maduro frito y queso blanco rallado.

Otra riquísima opción son los patacones, que es un tostón de plátano verde frito de adictivo sabor dulzón, que va con un rellenos a elección, como el “patacón mixto” ($ 4.000), con carne, pollo, lechuga, tomate y queso blanco rallado. Una delicia.

