Cumbre Guachaca: en septiembre regresa la tradicional fiesta popular

Después de casi una década sin realizarse, uno de los encuentros más emblemáticos de la cultura popular chilena vuelve con fuerza. Se trata de la Cumbre Guachaca, una celebración nacida a fines de los años 90 e impulsada por el músico y artista Dióscoro Rojas, el conocido y autoproclamado “guaripola mayor” del movimiento.

Será una fiesta que condensará la chilenidad más transversal y auténtica, con un line-up que contempla grupos de cumbia, cueca brava, folclore y ritmos tropicales.

Entre los nombres confirmados hay bandas históricas como Los Viking’s 5 y La Sonora Palacios, a las que se suman otras más contemporáneas como Los Santiaguinos, los boleros del Trío Inspiración y las mezclas de DJ Pebre, entre otros artistas.

El ambiente dieciochero se completará con barras de tragos típicos, puestos de comida, espacios para bailar y toda la energía que ha hecho de la Cumbre Guachaca una cita legendaria durante más de veinte años de trayectoria.

Como cada versión, uno de los momentos más esperados será la revelación de los postulantes al título de Rey y Reina Guachaca, figuras que provendrán de ámbitos muy diversos. Los candidatos se darán a conocer más adelante.

Cuándo es la Cumbre Guachaca y cómo comprar entradas

El evento se realizará el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre de 2026, entre las 18:00 y las 02:00 horas, en la Estación Mapocho, marcando así el inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias.

Las entradas ya están a la venta a través de Puntoticket.