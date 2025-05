De barra en barra: los mejores bares para ir solo

Hotel Plaza San Francisco bar 1 ok

Siete Negronis

Siete-Negronis-2-listo.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Siete Negronis es uno de esos bares a los que si te gusta la buena coctelería, siempre quieres volver.

No por nada fue elegido en 2017 por la lista de World’s 50 Best Bars como uno de los 100 mejores del mundo y uno de los cinco mejoresde Sudamérica.

De hecho, Matías Supan uno de los cuatro dueños y bartenders del local, ganó World Class Chile 2018, la competencia de coctelería de lujo más prestigiosa a nivel mundial.

¿Y por qué califica como un buen lugar para ir solo? Porque independiente de su nueva terraza interior y las mesas, especiales para ir con amigos, sentarse en su barra es siempre un espectáculo y un lujo.

Un placerpor la coctelería y por quien te atienda.

Parte probando uno de los nuevos cócteles como “Tales by the sea” ($ 5.900), que viene en conchitas de loco y que combina dos tipos de whisky, con hidrolato de cochayuyo, syrup de vainilla, sal de mina ahumada, jugo de manzana y limón sutil.

Y sigue con uno que a estas alturas es un clásico, “Celebration” ($ 6.500), el trago con que Supan ganó el World Class Chile 2018, y que lleva whisky, jugo de manzana verde, jugo de limón, té Matcha, Chartreuse amarillo -un licor francés fuerte- y Peychaud’s Bitters (sabor amargo). De sabor fuerte y equilibrado.

Bar Don Rodrigo

Don-Rodrigo.jpg la-tercera

Foto: María Ignacia Concha

¡Ay que nos gustan los clásicos! Y más si se trata de Don Rodrigo.

Te hablamos de la maravilla de bar que está justo al frente al cerro Santa Lucía, a un costado del Hotel Foresta.

El mismo que fue creado en 1988 y que se llama así por un personaje de Pepo, el caricaturista de Condorito.

Un bar añoso con muros tapizados de entramado escocés y garzones de humita, donde encuentras una pequeña barra atendida por Don Santiago, barman de lugares emblemáticos como el Bar City o el Chez Henry.

Don Santiago es la razón para llegar con y sin compañía a cualquiera hora a esta bar, porque la buena conversación con él está asegurada.

Pídele que te sirva un schop de medio litro, con un pocillo de pasas y de maní de cortesía. O un “combinado” ($ 3.200) hasta arriba, como tiene que ser.

Cómo no quererlo, si además escucha y aconseja a su clientela como los bartenders de antaño. Puro amor del bueno y terapia gratuita.

Bar Nacional

Bar-Nacional-barra-OK.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Quién no se ha sentado alguna vez en la famosa barra del Bar Nacional, uno de esos clásicos que ya son patrimonio de Santiago.

Tiene tres locales en el centro -en Huerfános, Bandera y Matías Cousiño- y uno en Las Condes, el último en abrir, en Isidora Goyenechea.

El que más nos gusta es el de más clásico de todos, el de Huérfanos, el primero en inaugurarse en 1960, y que hoy es una especie de templo de las recetas y los cocteles chilenos de antaño.

Lo primero que te recibe ahí son sus garzones, impecablemente vestidos, y su barra larga, a la que dan ganas de ir a sentarse siempre, tengas o no con quien ir.

Entretención no falta en la barra Bar Nacional: las noticias que pasan en la tele, la conversación con los otros parroquianos que llegan solos o las anécdotas de Don Juan, el bartender que lleva más de un cuarto de siglo detrás de esta barra.

Ahí hay que ir a tomarse un borgoña fresquito en vaso "wisquero" ($ 3.600), o una copita de cola de mono ($ 3.300), que acá es de los pocos lugares que tienen todo el año este cóctel clásico.

Para comer infaltable son sus empanadas fritas, una de pino y una de queso ($ 1.200 c/u), o la "pichanga para uno" ($ 5.900), generosa en arrollado, queso mantecoso, pickle y huevo duro.

Polvo Bar de Vinos

Polvo-26-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Polvo Bar de Vinos abrió hace menos de un año en barrio Bellavista, específicamente en calle Constitución, al lado del Hotel Boutique Castillo Rojo y ya es uno de nuestros favoritos.

De partida, porque ahí encuentras una gran barra con mas de 150 etiquetas de vino y una buena selección por copa que va desde los $ 3.500.

Entre ellas, varias joyitas que están ordenadas por valles y estilos: algunos más ligeros, estructurados, con y sin barrica, por ejemplo.

Eso, además de la cocina de Federico Ziegler, el chef argentino y un crack, que fue elegido Chef Revelación” por el Círculo de Cronistas Gastronómico.

Y que tiene opciones para picar como un "queso de cabra" fundido, con betarraga al horno y nueces garrapiñadas que está atómico ($ 6.900) .

Bar Bristol del Hotel Plaza San Francisco

Hotel-Plaza-San-Francisco-bar-11-OK.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

En plena Alameda está este verdadero oasis para quienes buscan tomar algo con o sin compañía, en una barra clásica y segura que atiende de 8 AM a 12 AM y donde queda atrás el bullicio de esa zona.

Lo primero que llama la atención es lo mullido de sus taburetes, blandos, perfectos para sentarse ahí a cualquier hora y pedir uno de sus magníficos cocteles de autor.

Lo segundo que llama la atención son los precios, nada de caros si se piensa que está en un reputado hotel en que los platos del restaurante y las tablas del bar están a cargo del conocido chef Axel Manríquez.

Hay dos tragos con los que te irás a la segura: el "oak spirit", que lleva hierba buena, syrup de maple-jengibre, jugo de naranja, pomelo y Kentucky Straight Bourbon ($ 5.800). También, el "valiente guerrera", con Trä-Kál fusionado con azafrán, Ramazzotti Rosato, ginger beer y un toque de maracuyá, decorado con flores comestibles ($ 6.900).

Para picar, la tabla mixta, con quesos, charcutería y exquisitas frutas, perfecta para acompañar a cualquier hora ($ 13.900).

Y ojo, que el happy hour de aquí siempre vale la pena. Es de lunes a viernes, de 5.30 PM a 10 PM.

Apiádate De Mi

Apiádate-de-mí-9-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

"Apiádate de mi, si tienes corazón", dice un famoso bar peruano de esos que se escuchan con copa en mano cuando se lloran las penas.

Y este bar escondido cerca del Metro Manuel Montt, detrás de la Iglesia de la Divina Providencia, se armó como uno de esos donde se van a pasar las penas, de ahí su nombre.

Acá las penas se ahogan con cerveza, las de elaboración artesanal que son la especialidad de Apiádate de Mi.

Que importa si vas solo, porque ahí te estará esperando su barra, ubicada estatrégicamente frente a las 14 salidas de schop, directas y fresquitas del barril a tu copa.

Hay que decir su selección de cervezas es casi perfecta, todas escogidas con pinzas de entre las mejores cervecerías chilenas y que van cambiando todas las semanas.

Diferentes estilos de marcas como Jester, Zigurat, Tamango y Alameda son las que puedes disfrutar en la barra mientras le das una mordida a alguna de sus golosas hamburguesas.

Chipe Libre

Día del Pisco 2019 la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

¿Hay pisco más allá de la piscola? ¡Sí! Y Chipe Libre es la fiel prueba de ello.

Te hablamos del bar del barrio Lastarria que se autoproclama como la República Independiente del Pisco, por sus más de 100 etiquetas de este destilado, de las cuales el 70% son chilenas y 30% peruanas.

Lo incluimos en este listado porque tiene una de las barras más largas de la ciudad, ideal para llegar cualquier día de la semana, cosa de sentarse y probar alguno de los cocteles en base a este destilado.

Puedes escoger desde opciones simples, como los “macerados” ($ 4.500), de huesillo, hoja de coca y flor de hibiscus, por ejemplo, a algunos que van más allá, como "La Flor del Valle"($6.500), uno que utiliza Waqar 40º, -un pisco chileno de lujo-, con té verde jazmín, jugo de pera y jengibre ($6.500)

Otro de los favoritos si buscas opciones más frescas es el “pisco is in the air” ($ 4.600), con jugo de limón, jugo de papaya, frambuesas y albahaca.

Acompáñalo de alguno de los ceviches, como el "Cilantrópico" ($12.500), con pescado del día, pulpo, arándanos, leche de tigre con ají verde y cilantro.

Bar Spoh

Spoh-13.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Ondero, con 18 salidas de cervezas artesanales que te sacarán más de un suspiro y una carta de platos con precios razonables y en versión tapas

Asím es el nuevo bar de Lastarria del que todos hablan.

Spoh es el lugar perfecto para pasar después del trabajo solo o acompañado, porque tiene una barra entretenida y mesas perfectas para uno.

No dejes de probar sus “Aronchetas”, tres bolitas fritas de risotto de mote, champiñones y queso parmesano (3.900), que le viene perfecto una “TR.I.P.A.”, una triple IPA de 10° y muchísimo sabor ($ 2.700 la media pinta y $ 3.500 la pinta).

Otra opción es su “Pulpo acevichado”, que lleva una lactonesa de aceitunas sevillanas y alcaparras, y al que "le llora" la “Pi”, una American Pale Ale de 3,14°, por eso el nombre ($ 2.400 la 1/2 pinta y $ 3.000 la pinta).