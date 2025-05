De noche y de día en Zapallar y Cachagua

Zapallar

Petit Bo

Petit-Bo-5.jpg la-tercera

El día hay que comenzarlo con buen café y algo dulce y para eso está Petit bo. Abierta hace dos meses, esta pequeña cafetería tiene una selección de pasteles bien amplia.

No se preocupe de las calorías, porque ahí dulces como el almendrado -con base de almendras tostadas y abundante manjar blanco y merengue encima ($ 3.000)- y la “torta de brownie” -que lleva manjar y merengue ($ 3.000)- se disfrutan sin culpas. Qué decir de los cuchuflí XL, crujientes y rellenos con generoso manjar y cubierta de chocolate ($ 1.500).

Para los salados, el sándwich en pan italiano con jamón serrano, aceite de oliva y rúcula fresca ($ 3.500). Hay que acompañar cualquiera de estas delicias con el café nicaragüense del local, que es bien equilibrado (no ácido). Lo bueno de este local es que es apto para niños, porque ahí encontrarán pizarras, lápices de colores, juguetes y tacitas plásticas para dejar que los papás disfruten con calma su café.

HORARIO: Lu. a do., 10 AM a 9 PM.

KMai

Kmai-5.jpg la-tercera

Antes de almuerzo siempre hay tiempo para vitrinear. Pase por la tienda KMai, que hace cinco veranos es un must de Zapallar. Lo que ahí encuentra son sábanas de algodón egipcio de mil hilos, tan suaves que al tacto parecen de seda (desde $ 90.000 las de dos plazas).

Su dueña, Catalina López, tiene también manteles que hace a la medida y con estampados sobrios (desde $ 50.000). Son de esos antimanchas, ideales para esas mesas familiares con niños. Para bajar a la playa, hay toallas turcas de tela de bambú -mucho más absorbente que el algodón-, tan finas, que parecen un pareo ($ 16.900).

Dese una vuelta por la tienda de al lado si le gusta la ropa de lino, porque ahí en Dakini tienen decenas de modelos de vestidos y pantalones (desde $ 30.000).

HORARIO: Lu. a sá., 11 AM a 2.30 PM y 5 PM a 9 PM. Do., 11 AM a 2.30 PM.

Arte de Mar y Tierra

Arte-de-Mar-y-Tierra-10.jpg la-tercera

Hace 11 años que en pleno centro de Zapallar, el artesano y pintor más famoso de la zona, Mauricio Cortés, abrió su tienda hasta donde llegan los turistas a ver cómo trabaja en vivo.

Lo de él son los óleos que retratan la costa zapallarina (desde $ 100.000) y los esqueletos de botes decorativos que hace con maderas como roble y ciprés, a los que les da harto colorido. Los hace desde 30 cm de largo hasta más de siete metros (desde $ 40.000).

También están los remos, que varios habitantes del sector compran para decorar sus casas (desde $ 70.000 el par). Pero como mucha gente quiere llevarse algo en la maleta, esta temporada comenzó a hacer souvenirs más pequeños, como botecitos que sirven para poner la alcuza y pingüinos y tortugas en pequeño formato (desde $ 5.000), que quedan bien en la mesa de centro.

HORARIO: Lu. a do., 11.30 AM a 9.30 PM.

A tu Gusto

A-tu-gusto-6.jpg la-tercera

Hay una sanguchería que es la nueva apuesta zapallarina para almorzar. Se llama A tu gusto, y en ese local cada uno arma un sánguche a su pinta ($ 6.800). Se puede escoger el pan -amasado o pita-, el tipo de carne -mechada, churrasco, pollo salteado al vino, hamburguesa, pescado- y cuatro ingredientes para acompañar, como lechuga, chucrut y rúcula, entre otros.

¿Una mezcla recomendada? Carne mechada en pan amasado (para que absorba el jugo) más queso mantecoso, cebolla caramelizada, pepinillos y palta. Para acompañar, cervezas artesanales como la porteña Altamira ($ 2.800) o jugos naturales de frutas de la estación ($ 2.800).

HORARIO: Lu. a sá., 12.30 PM a 4 PM y 7 PM a 11 PM. Do., 12.30 PM a 8 PM.

Hotel Isla seca

Hotel-Isla-Seca-14.jpg la-tercera

Si quiere un almuerzo o una comida de mantel largo, hay una buena alternativa: el restaurante Olegario delHotel Isla Seca.

Acaba de estrenar nueva carta, con acento en los mariscos y pescados frescos de la zona. Siéntese en las sillas de fierro forjado de la terraza, con vista al mar, y pida un “pulpo grillado”, con puré de camotes ($ 11.500) o un “pastel de centolla”, que no lleva pan ($ 13.500). Si prefiere congrio, pídalo a la plancha y le llegará un plato abundante con verduras salteadas ($ 13.500). Marídelo con alguno de los vinos Montes que se hacen en la zona, como el Outer Limits Pinot Noir ($ 23.000 la botella).

No hay que irse sin postre de ahí: ojo con la “leche asada de la abuela”, con harto caramelo ($ 4.500). Y si quiere quedarse, hay que reservar con tiempo, porque sus 42 habitaciones están casi siempre copadas en esta época (desde $ 125.000 la hab. doble).

HORARIO: Lu. y ma., 1 PM a 3.30 PM y 7.30 PM a 10.30 PM. Mi. a do., hasta las 11 PM (rest.).

Soy Churro

Soy-Churro-9.jpg la-tercera

Hace poco más de un año queSoy churro es el máximo exponente de esas masas fritas en Santiago. Si usted es fanático de los churros “a la española”, sepa que en una céntrica calle de Zapallar, en medio del antejardín de una casa y rodeado de mesitas y sillas, se instaló un carrito de esta marca por el verano.

Ahí puede probarlos solos, con azúcar flor espolvoreada o rellenos. De estos últimos hay uno con crema de vainilla ($ 2.200 los dos) que es insuperable. También hay con nutella y manjar. Los que vienen sin rellenar se pueden pedir con salsa de chocolate para untar ($ 2.200 los cuatro) o con helado ($ 3.200). Si anda con el familión, conviene comprar la bolsa de 16 churros por $ 5.500.

HORARIO: Lu. a do., 12 PM a 10 PM.

Mercado Mastica

Mercado-Mastica-Comida-2.jpg la-tercera

Otro imperdible veraniego es Mercado Mastica, la feria gastronómica que este año repite, por tercer año consecutivo, en el Bosque de Zapallar, esa zona donde están los estacionamientos frente a la playa.

El próximo sábado 17 y domingo 18 de febrero, ahí se instalarán 50 stands con cosas ricas para comer, como las costillas ahumadas y cocinadas a la parrilla de CuracaRibs y el ceviche, fresco y con un dejo picante, de Soul Kitchen.

Ojo también con los cuchuflí gigantes y los panes artesanales de la panadería local Las Flores, crujientes por fuera y blanditos por dentro. Habrá mesas y reposeras para instalarse y también música en vivo al atardecer.

HORARIO: Sá. 17 de feb., 11 AM a 12 AM. Do. 18 de feb., 11 AM a 8.30 PM

Santo Diablo

La noche en este balneario es tranquila, pero de vez en cuando se organizan fiestas en Santo Diablo para ir a comer y bailar. Este club zapallarino abrió hace cinco años y por ahí han pasado músicos importantes como Pedropiedra y Matanza.

Este viernes 23 de febrero, desde la medianoche en adelante, estará pinchando discos ahí uno de los DJ más importantes de la escena house y techno, el ítalo-canadiense John Acquaviva. Él anda recorriendo Chile en una casa rodante y decidió hacer un alto para tocar en este lugar ante 300 personas.

Mientras escucha sus beats ultrabailables, pida el coctel “santo diablo”, con tequila, ron, jugo de arándanos y de naranja, más un toque de limón ($ 5.000). Para picar, la “tabla de la casa”, con carne de res, embutidos y mariscos ($ 14.000).

Las entradas van desde los $ 20.000, y las puede comprar en passline.com.

HORARIO: Vi. 23 de feb., 12 AM

Vulevú

Otro de los lugares nuevos de Zapallar es Vulevú, un bar que su dueño, un chileno que vivió 16 años en Suiza, estrenó hace un mes. Es agradable sentarse en su terraza los viernes y sábados, cuando ahí pinchan discos varios DJ locales.

Para tomar, la recomendación es el “mojito”, con menta orgánica que cultiva una abuelita zapallarina ($ 3.800). Si quiere algo menos producido, pruebe la cerveza artesanal marca Zapallar, sin filtrar, o la Hidromiel, una especie de sidra con un toque de miel, muy fresca ($ 3.300). Para comer, pescados sacados de los roqueríos de Papudo, como el rollizo. Se sirven en forma de dados apanados con harina sin gluten ($ 6.500).

Ojo, que al almuerzo tienen un sabroso menú ($ 7.000).

HORARIO: Lu. a do., 11 AM a 1 AM.

Hacienda Catapilco

Hacienda-Catapilco-4.jpg la-tercera

Para alojar, una buena opción es este lugar abierto hace tres meses, alejado del ruido veraniego, pero a sólo 20 min de Zapallar. Tiene dos delicados departamentos, construidos sobre los cimientos de una casona del siglo XIX, con jacuzzi, cocina, quincho, piscina y vista al jardín, donde hay palmeras y araucarias de más de 200 años. Perfectos para dormir sin interferencias y despertar al canto del gallo.

Puede reservar escribiendo a haciendacatapilco@gmail.com; el precio por noche es de $ 90.000 (estada mínima, dos noches).

Cachagua

Plaza de los Burros

Plaza-de-los-Burros-6.jpg la-tercera

Si hay un clásico de clásicos por estos lados es la “plaza de los burros”, donde hace 40 años hay 25 de esos animales dispuestos a llevar en sus lomos a los niños. Durante el verano están todos los días, justo en la esquina de Los Eucaliptus con Av. Del Mar y son los propios niños los que eligen su “transporte” favorito, que puede ser Frodo, Jamor o la mula Taquito. Son los papás los que llevan de las riendas a los burros, mientras los pequeños van a paso cansino.

Pueden dar una vuelta a la plaza ($ 1.000) o andar por 15 ($ 2.000) o 30 min ($ 3.000) por calles aledañas. Les toman tanto cariño a estos animales que hasta les dejan sus chupetes con la promesa de no usarlos más.

HORARIO: 10.30 AM a 2 PM y 5 PM a 8.30 PM

Casa Las Cujas

Casa-Las-Cujas-5.jpg la-tercera

En una de las calles principales de Cachagua hay un pasillo en el que se esconden un par de tiendas y un bar con coctelería de autor para probar mientras se escucha buena música: Casa Las Cujas.

Este sábado 10, a eso de las 9 PM, estará tocando ahí Sergio Lagos, y una semana después, Colibrí Waves, un trío que hace covers de bandas como Arcade Fire y Velvet Underground. El 24, en tanto, será el turno del destacado cantautor Nano Stern, con sus hits que hablan de contingencia y amor, y que es tan del gusto de los fans del folk.

Ojo con los cocteles del lugar: pídale al mixólogo la preparación de la casa, una ultrarrefrescante “limonada frozen” -con albahaca, Jack Daniels y ceste de limón, $ 4.500- o una “sangría Las Cujas”, con almíbar de chicha morada, jugo de naranja, vino y frutas de la estación ($ 4.500). Para comer, pueden ser los edamame (vainas de soya) salteados ($ 5.500).

Ojo que solo entran mayores de 18 años.

HORARIO: Ju. a sá., 8 PM a 1 AM

La Pesebrera

Pesebrera-3.jpg la-tercera

La Pesebrera es otro de los lugares de moda en Cachagua. Abrió hace un año y es ideal para ir al atardecer con la familia. Es una cafetería que funciona desde temprano, pero también tiene cocteles y tablas para los que quieren ver la puesta de sol brindando. A las 7 PM en punto, en la terraza prenden un agradable fogón.

Si hace frío, siéntese cerca y pida un chocolate con leche, no tan espeso y con el dulzor justo ($ 3.000), al que puede sumar un muffin de zanahoria/nuez, nada de seco ($ 1.500). Para tomar, imperdible es el pisco sour a la peruana, ya famoso en la zona ($ 4.500), acompañado de una selección de cinco empanaditas, que pueden ser de mechada o de espinaca ($ 4.500).

HORARIO: Lu. a do., 9 AM a 12 AM.