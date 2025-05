¿Dónde ver el documental Leaving Neverland online?

Mucho se ha hablado durante los últimos días de Leaving Neverland, el polémico documental dirigido por Dan Reed en que James Safechuck (41) y Wade Robson (36), entregan un detallado testimonio sobre como habrían sido abusados sexualmente durante su niñez por la fallecida superestrella del pop, Michael Jackson.

¿Aún no te enteras de los detalles? Aquí te dejamos dos completas guías:

Si no pudiste verlo el fin de semana durante su estreno, y no lo has encontrado en la web, te contamos que ambas partes están disponibles en HBO GO, la plataforma de streaming de HBO.

Ahí puedes disfrutar de Leaving Neverland online cuantas veces quieras y con las pausas que desees.

Para ver la Parte I haz click acá; para ver la Parte II haz click acá.