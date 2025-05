Dónde ver en el streaming a los ganadores del Oscar 2022

Aunque existen premios otorgados en festivales y por asociaciones profesionales relacionadas con el cine, los galardones que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood son los más conocidos y comentados.

Los cuales ayer revelaron los nombres de los merecedores de las doradas estatuillas de su versión 2022, que tuvo como gran triunfadora a CODA, la cinta que obtuvo, entre otros, el premio a Mejor Película.

La cual puede apreciarse a través de la plataforma de Prime Video, como también en HBO Max, Netflix, Disney+ y Star+ se pueden conocer los otros títulos que también hicieron historia en el Oscar y ya pueden verse en el streaming.

CODA

CODA | Prime Video

Galardones: Mejor Película, Mejor Actor Secundario para Troy Kotsur, Mejor Guión Adaptado

De qué trata:Comedia y drama se conjugan en la cinta dirigida y escrita por Sian Heder, que ofrece la mirada estadounidense a la película francesa La famille Bélier, que en 2015 fue nominada a seis galardones en la 40ª edición de los Premios César.

La cual tiene como escenario el poblado de Gloucester, en la costa de Massachusetts, donde vive la adolescente Ruby Rossi (Emilia Jones), junto a su padre Frank (Troy Kotsur), su mamá Jackie (Marlee Matlin) y su mayor hermano Leo (Daniel Durant).

Una familia que posee un rasgo común: ser sordomudos, a diferencia de Ruby que puede hablar y oír con normalidad, pero maneja a la perfección el lenguaje de señas. La misma que divide sus días entre el barco pesquero familiar y sus clases de secundaria.

Y solamente ve en su futuro el seguir trabajando junto a su papá y Leo, sin pensar en continuar con sus estudios tras la graduación. Pero algo cambia cuando decide unirse al coro escolar para estar cerca del chico que le gusta, Miles (Ferdia Walsh-Peelo).

Ya que estando en el grupo coral se da cuenta que el canto es más que una afición que tiene desde niña, como se lo hace notar el profesor Bernardo “Mr. B” Villalobos (Eugenio Derbez), quien además le habla sobre la beca que ofrece el Colegio de Música Berklee.

Duna

Duna | HBO Max

Galardones: Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido, Mejor Montaje, Mejores Efectos Visuales, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción

De qué trata: Luego de que en 1984 David Lynch dirigiera la primera película en base al universo de ficción y fantasía creado por Frank Herbert, y la recepción por parte del público y la crítica fuera poco entusiasta, era arriesgado filmar una nueva cinta inspirado en este.

Sin embargo, la historia en torno a Arrakis, la especia, Paul Atreides y los Harkonnen es demasiado atractiva y, a casi cuatro décadas de esa versión fílmica, una nueva producción en torno a la saga de Herbert llegó a las salas bajo la dirección de Denis Villeneuve.

La cual se inicia cuando el Emperador del Universo Conocido ordena a la Casa Harkonnen abandonar el planeta Arrakis, donde durante décadas han explotado la denominada especia que se encuentra en este desértico planeta y es usada para los viajes intergalácticos.

Una verdadera industria que ha hecho millonaria a la noble familia encabezada por el Barón Vladimir Harkonnen (Stellan Skarsgård), al mismo tiempo que ha sometido a los habitantes del planeta, entre los que se cuenta el pueblo de los Fremen, que vive en pleno desierto.

Pero el Emperador nombra a la Casa Atreides como la nueva encargada de Arrakis y la recolección de la especia, por lo que el Duque Leto Atreides (Oscar Isaac), su familia, sus hombres de confianza y su ejército se preparan para la pronta mudanza a dicho lugar.

El poder del perro

El-Poder-del-Perro-6.jpg

El Poder del Perro | Netflix

Galardón: Mejor Directora para Jane Campion

De qué trata: La directora neozelandesa Jane Campion (El piano) ofrece su imperdible versión para la novela homónima de Thomas Savage, donde combina la belleza y grandiosidad del entorno natural con la crueldad que puede ejercer un ser humano.

En un relato que sitúa en la región estadounidense de Montana, en 1925, donde los hermanos Phil y George Burbank (Benedict Cumberbatch y Jesse Plemons) manejan con éxito la hacienda ganadera familiar que quedó a su cargo hace un cuarto de siglo.

Quienes a pesar de su diferencia física y de carácter -George es callado y educado, y Phil es agudo e hiriente- mantienen una cordial relación fraternal. Pero todo cambia después de un arreo a una localidad vecina, donde George conoce a Rose Gordon (Kirsten Dunst).

Una viuda que maneja con la ayuda de su hijo adolescente Peter (Kodi Smit-McPhee) un restaurante y hospedería. La misma que conquista al menor de los Burbank, convirtiéndose en su esposa a pesar de la preocupación de Phil, que la ve como una cazafortunas.

Sin embargo, Rose y George se casan y ella se va a vivir a la gran casa de los Burbank en medio de la hacienda. Donde desde el primer momento en que Rose pisa el lugar, Phil, sin rasgo de educación, le deja en claro que le es totalmente desagradable su presencia.

Rey Richard: una familia ganadora

Rey-Richard-2.jpeg

Rey Richard | HBO Max

Galardón: Mejor Actor para Will Smith

De qué trata: Tenacidad es la palabra que mejor engloba el relato que presenta la película biográfica que permite conocer a quién fue el verdadero arquitecto detrás de las carreras deportivas de Venus y Serena Williams: su padre.

Quien se llama Richard Dove Williams Jr. y desde que eran muy pequeñas las impulsó a convertirse en las mejores del tenis mundial, sin importar su raza ni origen social. Un plan en el que contó con el apoyo de su entonces esposa y madre de las niñas, Oracene Price.

Una historia de constancia y sacrificio, con Will Smith interpretándolo en pantalla. La cual lleva a la ciudad de Compton, una de las más problemáticas de California, de fines de los 80, lugar en que Richard y Oracene (Aunjanue Ellis) viven con sus cinco educadas hijas.

Cuando ella trabaja como enfermera y su marido se dedica a entrenar a las niñas menores, Venus (Saniyya Sidney) y Serena (Demi Singleton), ya que desde antes que nacieran habían planificado su futuro como tenistas y ejemplo para las otras chicas afroamericanas.

Por lo que reparten las horas de sus días entre el colegio, divertirse junto a sus hermanas y practicar saques, golpes y voleas en las canchas de tenis locales. Al mismo tiempo que su padre labora como guardia nocturno en un centro comercial de la ciudad.

Amor sin barreras

Amor-sin-Barreras-8.jpeg

Amor sin Barreras | Disney+

Galardón: Mejor Actriz Secundaria para Ariana DeBose

De qué trata: Aunque Amor sin barreras ya se había hecho de un nombre como musical en Broadway, fue gracias a su versión como película de 1961 que llegó a diferentes rincones del mundo para que el público conociera el drama romántico de Tony y María.

Pero seis décadas después, un nuevo largometraje retomó la historia de los Jets y los Sharks, como también el romance de la pareja protagónica. El que es dirigido por Steven Spielberg, un declarado admirador de la obra original que concibió su cinta en 2014.

La misma que ahora se puede ver en Disney+ y se ambienta en el sector de Nueva York conocido como San Juan Hill, donde se asentaron los inmigrantes que llegaron de Puerto Rico y solo quedan unas pocas familias de origen europeo.

Cuyos hijos y nietos pertenecen a los Jets, el grupo de rebeldes liderado por Riff (Mike Faist) que quiere mantener el control del barrio. Pero del lado contrario se ubica la pandilla de los Sharks, encabezada por Bernardo (David Alvarez).

Un boxeador que vive junto a su novia Anita (Ariana DeBose) y su hermana menor María (Rachel Zegler), quien se convierte en el eje de la narración luego de que en un baile en un gimnasio local conoce a Tony (Ansel Elgort), amigo de Riff y un ex Jet.

Drive my car

Drive-my-Car.jpeg

Drive my Car | Mubi

Galardón: Mejor Película Internacional

De qué trata: El 1 de abril pasa a formar parte de Mubi la aplaudida película dirigida por Ryûsuke Hamaguchi que toma como base de su trama el cuento homónimo que forma parte de Hombres sin mujeres, la compilación de historias breves de Haruki Murakami.

Una cinta donde se conoce a Yūsuke Kafuku (Hidetoshi Nishijima) un actor de teatro que acepta dirigir una versión multilingüe de Tío Vania en el festival de Hiroshima, como ya lo había hecho hace un tiempo en Tokio con piezas como Esperando a Godot.

Y es durante sus días protagonizando esta puesta en escena que la película introduce a Kafuku al espectador, cuando él escucha la nueva y singular narración que surge de la mente de su esposa, la guionista televisiva Oto (Reika Kirishima).

La misma que tras una función teatral le presenta a su marido al joven actor de TV Kōji Takatsuki (Masaki Okada). Quien supuestamente es el amante con el que la descubre cuando debe volver de forma inesperada a casa, aunque no dice nada.

En el preámbulo de algo peor: la muerte de Oto por una hemorragia cerebral. La tragedia que dos años después todavía acompaña al actor/director en Hiroshima, cuando debe aceptar que su querido auto sea conducido por la callada Misaki Watari (Tōko Miura).

Summer of soul

Summer-of-Soul.jpg

Summer of Soul | Star+

Galardón: Mejor Documental

De qué trata: Aunque su nombre real es Ahmir Khalib Thompson, será por su nombre artístico que Questlove será reconocido no solo en el mundo de la música, como uno de los integrantes claves del grupo The Roots, sino que también en el de la cinematografía.

Esto después de realizar su primer y aplaudido documental, Summer of soul (...or, when the revolution could not be televised), que vino a marcar de la mejor manera su carrera en el ámbito audiovisual luego de dirigir algunos videoclips.

Un trabajo que lleva al público a 1969, el mismo año del famoso Woodstock, pero varias semanas antes, cuando el parque Mount Morris -actualmente Marcus Garvey Park- fue escenario de la versión de ese año del Festival Cultural de Harlem.

Un evento organizado para celebrar la música y la cultura afroamericana, que congregó a más de 600.000 personas en seis recitales con la participación de destacados solistas y grupos, como Nina Simone, B.B. King y Sly and the Family Stone.

Las mismas presentaciones que el productor televisivo Hal Tulchin grabó, sumando alrededor de 40 horas de un material que estuvo básicamente en la oscuridad hasta que Questlove y su equipo lo transformaron en un revelador documental.

Encanto

Encanto.jpg

Encanto | Disney+

Galardón: Mejor Película Animada

De qué trata: Antes de que apareciera Pixar y su estilo de trabajo en el horizonte de Disney, las películas animadas del estudio iban en franca decadencia. Sin embargo, gracias a una profunda renovación, estas mejorarían hasta llegar a títulos como Frozen y hoy Encanto.

La cual, dirigida por Byron Howard, Jared Bush y Charise Castro Smith, se inspira directamente en el realismo mágico, que tiene entre sus máximos exponentes en la literatura a uno de los hijos ilustres de las tierras colombianas: Gabriel García Márquez.

Por eso no es extraño que sea en medio de las montañas de esa nación latinoamericana que se ubique la acción de la cinta que hoy es parte de Disney+, donde en una fecha indeterminada se conoce la mágica historia de la familia encabezada por Alma Madrigal.

Quien varios años antes, sufrió la pérdida de su esposo a manos de bandidos, cuando junto a sus trillizos escapaban a las montañas. Sin embargo, en medio del dolor Alma recibió un regalo: una vela hechizada que dio origen al pueblo bautizado como Encanto.

Como también a la singular vivienda de la familia Madrigal: Casita, un hogar con vida propia que albergó a Alma y su descendencia. Hijos y nietos que fueron bendecidos por un don mágico por la vela. A excepción de la adolescente Mirabel.

Cruella

Cruella-12.jpg

Cruella | Disney+

Galardón: Mejor Vestuario

De qué trata: Su carácter avasallador y egocéntrico convirtió a Cruella de Vil en una de las villanas clásicas del cine. Una imagen que se modifica gracias a la cinta que puede verse en Disney+ y que revela su origen y el porqué de su comportamiento.

Un relato protagonizado por dos mujeres dispuestas a todo, cuyos minutos iniciales tienen como escenario la Inglaterra de los 60. Donde vino al mundo Estella, quien tiene como rasgo distintivo es su cabello blanco y negro, además de una fuerte personalidad.

La rebeldía que hizo que fuese expulsada del colegio en que conoció a su amiga, Anita Darling (Florisa Kamara), y encontró a su perro Buddy. Lo que provocó además que su madre, Catherine (Emily Beecham), tomara la decisión de mudarse a Londres.

Pero durante el viaje, ella hizo una parada en una gran mansión donde, por desgracia, sufrió el accidente que le quitaría la vida. Lo que provocó que Estella viajará sola a Londres, donde entabló amistad con dos huérfanos que se convirtieron en su familia.

Además de sus socios en los robos con que subsisten y que realizan con los disfraces que confecciona Estella (Emma Stone), quien nunca ha dejado de soñar con ser diseñadora de ropa. Algo que se hace más posible luego de que consigue trabajo en Liberty.

