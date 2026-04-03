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    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de abril

    La Semana Santa, más que una oportunidad para salir de la ciudad, es un gran fin de semana para quedarse y disfrutar sin apuro de sus panoramas. Acá una fina selección, muchos de ellos completamente gratis.

    Cristóbal BleyPor 
    Cristóbal Bley

    Cultura pop, youtubers y diseño

    Antes de que todo suba de precio a causa de la guerra, no es malo darse una vuelta por ventas como la de Click Feria, un espacio que presenta diseños, ilustraciones, arte y objetos inspirados en la cultura pop y creados por expositores locales. Ars Nova, quinteto de vientos, tocará música de videojuegos y animé, mientras que circularán por ahí populares youtubers como Civer o dibujantes como Temo Orinki y otras sorpresas.

    Dirección

    Fundación Veta (Santo Domingo 1060, Santiago)

    Horario

    Sábado y domingo, de 11 a 19:00

    Entrada

    Gratuita

    Vendimia urbana en Plaza Ñuñoa

    Se han vuelto tan populares las fiestas de la vendimia, ahora comunes en todos los valles vitivinícolas, que incluso en el estéril cemento de Santiago se celebra la cosecha de la uva. Una que ya es tradición es la Santa Vendimia, que cada otoño se organiza en la muy urbana Plaza Ñuñoa. Como invitada estará la Región del Ñuble y los vinos del Itata. Es gratis, pero la copa con cuatro degustaciones costará $12 mil.

    Dirección

    Plaza Ñuñoa (Irarrázaval 3550, Ñuñoa)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 23:00

    Entrada

    Gratuita

    Vinilos nuevos y usados en el GAM

    Una feria de discos bien abastecida, como las que suele organizar Vinilo Garage, es un panorama en sí mismo: sumergirse entre miles de carátulas, con la esperanza de encontrar algo que no se busca, resulta una experiencia siempre hermosa. Pero ahora le sumarán sabrosos añadidos: el relanzamiento en vinilo de álbumes de artistas chilenos esenciales, como Florcita Motuda o Supersordo, o un stand hi-fi de Technics.

    Dirección

    Centro GAM (Alameda 227, Santiago)

    Horario

    Sábado, de 11 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    Jesucristo Superestrella en su versión original

    Así como la voz de Mariah Carey anuncia la llegada de la Navidad, los versos del musical Jesucristo Superestrella, compuesto hace 54 años por el genio Lloyd Webber, revelan que la Semana Santa ya está aquí. Para variar la rutina, y evitar los montajes amateurs que inundarán cada escenario este fin de semana, en el Normandie exhibirán la película original, dirigida por Norman Jewison y con la impactante voz de Ted Neeley.

    Dirección

    Cine Arte Normandie (Tarapacá 1181, Santiago)

    Horario

    Sábado, 19:00

    Entrada

    $5 mil en normandie.cl

    Una obra sobre las redes, el sexo y la adolescencia

    Estrenada hace 13 años, Sentimientos es una obra visionaria que lamentablemente se mantiene vigente en su temática: escrita por Carla Zúñiga, es la historia de una escolar cuyo despertar sexual es registrado y viralizado en redes sociales, enfrentándola al descarnado escrutinio virtual. Muy emotiva y directa, el montaje vuelve a cargo de María José Pizarro y expone los dilemas de la vida digital, cada día más crudos. Suscriptores de La Tercera tienen descuento.

    Dirección

    MORI Bellavista (Constitución 183, Providencia)

    Horario

    Sábado, 20:00

    Entrada

    $11.600 en ticketmaster.cl

    Mercado de emprendedoras en Inés de Suárez

    Después de pasar por las plazas Ñuñoa, Uruguay, Las Lilas o Río de Janeiro, la feria de emprendimiento María Mercado vuelve al Parque Inés de Suárez con sus docenas de stands, cada uno atendido por sus propios dueños —casi siempre dueñas—, lleno de productos naturales, gourmet, didácticos, artísticos o artesanales. Además habrá puestos de comida, actividades infantiles, espacios para las mascotas y música en vivo.

    Dirección

    Parque Inés de Suárez (Vasconia 1523, Providencia)

    Horario

    Sábado y domingo, de 12 a 20:00

    Entrada

    Gratuita

    El festival Recreo aterriza en M100

    Más que una fiesta electrónica, el Festival Recreo comienza a consolidarse como toda una institución cultural, donde aparte del baile y la música se fomentan otras formas de relacionarse, tanto entre las personas como con los espacios. Tras su exitosa versión vespertina en el GAM organizada en marzo, rápidamente retomarán su hábitat nocturno en Matucana 100, con DJs como la chilena Diamin, de gran presente en Berlín.

    Dirección

    Explanada M100 (Matucana 100, Estación Central)

    Horario

    Sábado, de 10 a 4:00

    Entrada

    $30 mil en ticketplus.cl

    Buscar huevitos en un laberinto vegetal

    Como esconder y encontrar huevitos de chocolate dentro de un departamento —donde buena parte de las familias santiaguinas vive hoy— es una variante demasiado desoladora del Domingo de Pascua, en Más Parque, el espacio abierto al público del Parque del Recuerdo, organizarán una búsqueda masiva en su inmenso laberinto de plantas, de más de 1.400 m2, justo al lado de una laguna. La participación es gratuita previo registro en @masparque.

    Dirección

    Más Parque (Américo Vespucio 555, Huechuraba)

    Horario

    Domingo, desde las 10:00

    Entrada

    Gratuita (registro en @masparque)

    Arte urbano: del muro al Palacio Vergara

    El artista urbano Rodrigo Estoy, famoso por sus inmensos murales repartidos por distintos edificios y paredes de Santiago, pasa de la agresiva intemperie de la calle a la controlada elegancia del Palacio Vergara en Viña. Hasta el 17 de mayo, en sus salones neogóticos, se exhibirá su trabajo, que mantiene su estética surreal, donde intersecan animales, humanos y espectrospero ahora en óleo sobre tela.

    Dirección

    Museo Palacio Vergara (Errázuriz 596, Viña del Mar)

    Horario

    Domingo, de 10 a 17:30

    Entrada

    Gratuita

    Una novedosa dramedia suburbana

    El talentoso pero sobreexplotado Jason Bateman, con demasiados roles en el último tiempo, encuentra en DTF St Louis, su más reciente serie, un personaje ideal para sus características: gracioso sin quererlo, perverso en una fachada de normalidad. Protagoniza junto a David Harbour (Stranger Things) un inesperado triángulo amoroso en medio de un gris suburbio estadounidense, donde el deseo se enciende de extrañas maneras.

    Dirección

    HBO Max (hbomax.com/cl/es)

    Horario

    Estreno cada domingo, 21:00

    Entrada

    $7.190 al mes

    Más sobre:PanoramasPanoramas gratisSemana SantaSantiagoVendimiaTeatroFiesta

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