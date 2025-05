El Hard Rock Café celebra su aniversario con hamburguesas a $710

Fue el 14 de junio de 1971 cuando dos amigos, Isaac Tigrett y Peter Morton, abrieron la primera sucursal del Hard Rock Café en Londres.

Hoy la cadena tiene locales en más de 50 países al rededor del mundo, todos con el mismo sello: un lugar de comida al estilo americano que reúne objetos de leyendas del rock, íconos pop y buena música.

Aniversario en Chile

Para celebrar su aniversario número 47, este jueves 14 el Hard Rock Café de Santiago hará un tributo especial a su hamburguesa más emblemática, la Original Legendary Burger, vendiéndola a tan solo $ 710.

Durante una hora, entre las 11 AM y las 12 PM, podrá pedir esta hamburguesa que lleva tocino ahumado, queso cheddar, aros de cebolla, lechuga y tomate a precio especial.

Pero la fiesta de cumpleaños no se detendrá ahí, porque durante todo el día el local estará ambientado en los años 70.

Incluso habrá un ropero con ropa y accesorios de esa época para los clientes que quieran ponerse a tono.

Como siempre, desde las 11 PM, la fiesta promete entretenidas sorpresas.

Si quiere más información haga click acá.

HORARIO: Do. a mi., 12.30 PM a 12 AM. Ju. a sá., 12.30 PM a 1 AM EDAD: Todo público ESTACIONAMIENTO: En el mall Costanera Center, $ 1.200 la hora