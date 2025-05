El hombre más odiado de internet: la docuserie de Netflix que revela el lado más oscuro de la web

En las últimas décadas, la web se ha convertido en fuente clave de comunicación e información. Un lado positivo que tiene su oscura contraparte, como lo ratifica El hombre más odiado de internet.

La serie documental de Netflix que tiene como productora a Raw TV, la misma detrás de otras docuseries de la plataforma, como No te metas con los gatos y la reciente El estafador de Tinder.

Un espacio que a través de sus tres episodios -de entre 43 y 61 minutos de duración- expone al mundo la historia de Hunter Moore, el californiano que en 2010 puso en marcha el sitio online Is anyone up?

El-hombre-más-odiado-de-internet-4.jpg la-tercera

El hombre más odiado de internet | Netflix

El cual se convirtió, como él mismo Moore lo definía, en un eje de la “porno venganza”, ya que lo utilizaba una gran mayoría de hombres despechados -y misóginos-, para publicar fotos de sus ex parejas.

Las cuales eran muy explícitas y subidas sin consentimiento, anexando datos sobre la víctima, como su Facebook, dirección y teléfono. A las que se sumaban otras imágenes de origen desconocido.

Las que transformaban a quienes aparecían en ellas en el blanco del odio de los seguidores de Is anyone up?, los mismos que hicieron de Moore su ídolo, llamándolo Padre, como se ve en el documental.

Una madre decidida a todo

El-hombre-más-odiado-de-internet-2.jpg la-tercera

El hombre más odiado de internet | Netflix

Pero este espacio se centra en cómo la madre de una de las jóvenes expuestas en el sitio, determinó parar el imperio de odio y cyberbullying encabezado por el desvergonzado californiano.

La cual se llama Charlotte Laws y decidió tomar cartas en el asunto cuando fotos de su hija Kayla aparecieron en la página. Imágenes que la chica tomó para uso personal y solo había enviado a su correo.

El-hombre-más-odiado-de-internet-6.jpg la-tercera

El hombre más odiado de internet | Netflix

Por lo que para Laws fue fácil deducir que las habían conseguido mediante un hackeo, lo mismo que había ocurrido con las otras víctimas que pronto decidió contactar, como ella lo explica en cámara.

Un arrojado accionar que no detuvo a Moore, quien continuó con su reino de porno venganza y adorado por decenas en las redes sociales, los mismos que amenazaron a la decidida Laws.

Sin embargo, esta última no se dejó amedrentar y logró que el FBI comenzará a investigar a Moore por hackeo. Aunque la ayuda más eficaz vino por parte del grupo en las sombras Anonymous.

Como se va revelando a lo largo de la ágil docuserie que, como se espera en este tipo de espacios, recurre a entrevistas e imágenes de archivo para revelar la impactante historia de Moore y su imperio de odio.

Ver en Netflix