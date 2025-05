El Kiosko Roca llega al Paseo Huérfanos con sus famosos choripanes y toda su tradición

Kiosko Roca 6 ok

Los magallánicos conocen bien el Kiosko Roca, el histórico local de Punta Arenas, famoso por sus sándwiches de chorizo, los que ya son parte del patrimonio gastronómico de la ciudad.

Aunque funciona desde 1932, recién se hizo conocido en el resto del país en 2012, cuando la escogieron como la Mejor picada de Chile en una votación popular.

Desde entonces su fama salió de las fronteras de Magallanes, incluso con locales fuera de Punta Arenas, que se abrieron en ciudades como Santiago y Valparaíso.

Kiosko-Roca-10-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

Sin embargo, por el estallido social y la pandemia esas franquicias cerraron, aunque hay una buena noticia para quienes extrañan al Kiosko Roca.

Eso, porque se acaba de abrir una nueva sucursal en pleno Paseo Huérfanos, casi al llegar a la calle Amunategui, y hoy es el único fuera de Punta Arenas.

Se trata de la franquicia que hasta hace poco estuvo en Amunategui, pero que ahora encuentras en este transitado paseo peatonal de Santiago, un local más pequeño, con mesones y terrazas y, por supuesto, los clásicos del Kiosko Roca.

Los hits de Kiosko Roca

Kiosko-Roca-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Valentina Miranda Vega

¿Y cuále son su hit? El primero sus famosos choripanes que, si no los has probado, son diferentes a los que se conocen en el resto de Chile, porque no tiene ni longaniza ni marraqueta ni pebre.

Es que el choripán del Kiosko Rosca consiste en una hallulla que se hace especialmente para el local, bien esponjosa, y rellena de una pasta de chorizo, que además lleva pollo y aliños varios, más mayonesa de receta casera.

El otro clásico que encuentras es la leche con plátano, también elaborada ahí mismo, con las que se suele acompañar el sándwich de chorizo.

Los puedes pedir por separado, a $ 700 el choripán y $ 1.100 el vaso de leche con plátano, pero también en promociones como la "Torres del Paine" ($ 2.300), que trae dos choripanes más la leche con plátano.

O la "Cueva del Milodón" ($ 2.400), que además del vaso de leche incluye un choripán y un choriqueso, que se rellena también con queso fundido. Perfectas para el desayuno o la colación de media tarde.

Además, en este Kiosco Rosa de Santiago encuentras otros tipos de sánguches, incluso con la misma hallulla, como lomito, ave-palta y mechada, en promociones con jugo o leche con plátano.

También puedes pedirlo a tu casa con el delivery a través de aplicaciones como PedidosYa, Rappi y Ubereats.

