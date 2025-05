El mejor brunch de Viña del Mar

Si es de los afortunados que está veraneando en esta ciudad jardín, vaya por su brunch a Craving Bakery and Cafe que es uno de los pocos lugares que encontrará abierto desde temprano.

Se trata de un pequeño café ubicado en un strip center, con menos de un año de rodaje y con la particularidad de que todo, desde el pan hasta el último pastelito, es casero. De hecho se hace en la pastelería Ánima que queda a pocas cuadras del café.

Parta con alguna de las tres opciones de brunch, como el “veggie” ($ 6.990) que es un pan de campo con hummus, vegetales asados, huevo pochado, salsa holandesa y lechuga, que se acompaña de jugo, yogurt con granola, la opción de dulce que elija como un delicioso brownie, te o café.

Otra opción es el de “salmón” ($ 8.990) que sólo cambia en los ingredientes que tiene el pan de campo, en este caso con palta y salmón ahumado, más todo lo demás.

Otra de las preparaciones que no puede dejar de probar, es el “croque madame” ($ 2.990), que es un esponjoso pan de molde casero, relleno con jamón y queso caliente, salsa bechamel y un huevo pochado arriba, tan rico que es de seguro querrá volver por él.

HORARIO: Lu. a sá., 9.30 AM a 7.30 PM. Do., 9.30 AM a 4 PM. ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.