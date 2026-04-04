Carabineros recupera vehículos robados y detiene a cinco sujetos en La Pintana

Personal de Radiopatrullas de Carabineros recuperó varios vehículos con encargo por robo y detuvo a cinco personas durante un procedimiento realizado en la comuna de La Pintana.

El operativo se llevó a cabo durante la noche, mientras los funcionarios realizaban patrullajes preventivos. Al llegar a avenida Juanita, detectaron un taller mecánico que mantenía en su interior distintos vehículos en condiciones sospechosas, por lo que procedieron a fiscalizar el lugar.

En el recinto se encontró una station wagon marca Ford, modelo Territory, que portaba placas patentes de fabricación artesanal; un furgón Chevrolet N300; y una motocicleta Zongshen RX3. Tras revisar los números de motor, se confirmó que todos los vehículos mantenían encargo vigente por robo en distintas comunas.

Carabineros recupera vehículos robados y detiene a cinco sujetos en La Pintana

En el lugar, Carabineros detuvo a cinco sujetos que se encontraban al interior del taller , uno de ellos menor de edad. De acuerdo con la información policial, cuatro de los detenidos registraban antecedentes.

El subteniente Bayron González, oficial de ronda de Radiopatrullas, señaló que “mientras Carabineros de la 30 Comisaría de Radiopatrullas realizaban patrullajes preventivos en la comuna, proceden a fiscalizar un taller mecánico. Dentro de este encontrarían una gran cantidad de vehículos, de los cuales, al consultar sus números de motor, mantenían encargo vigente por delito de robo desde diferentes comunas”.

El oficial agregó que, a raíz de este hallazgo, “se procede a la detención de cinco sujetos que se encontraban al interior del taller mecánico, de los cuales cuatro mantienen antecedentes penales”.

Todos los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y pasarán a control de detención durante la presente jornada.