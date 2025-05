El misterio de Soho: suspenso y terror con estilo retro

LAST NIGHT IN SOHO

Aunque sigue sumando cintas a su carrera, el trabajo del director y guionista Edgar Wright siempre estará ligado al humor de los títulos que conforman su Trilogía del Cornetto. Algo que de nuevo intenta cambiar con el thriller y el terror psicológico de El misterio de Soho.

La última película del realizador detrás del trío de comedias Shaun of the dead,Hot fuzz: súper policías y Una noche en el fin del mundo, quien en años recientes ha probado suerte en la acción con Baby: El aprendiz del crimen y en el documental con The Sparks brothers.

Y hoy se asoma al suspenso y horror del filme con guión de Krysty Wilson-Cairns, en base a una idea del mismo Wright, que en su inicio lleva al espectador a la localidad rural de Redruth, en Cornwall, donde vive la joven Eloise “Ellie” Turner (Thomasin McKenzie).

Una chica que creció junto a su abuela Peggy (Rita Tushingham), ya que perdió a su madre siendo pequeña, y sueña con convertirse en una gran diseñadora de modas. Algo que comienza a hacerse realidad cuando consigue una beca del London College of Fashion.

Por lo que debe mudarse a Londres y compartir habitación en los dormitorios que el instituto pone a disposición de sus alumnos, donde Ellie conoce a su nueva compañera de cuarto, la elitista y egocéntrica Jocasta (Synnøve Karlsen), y al amistoso John (Michael Ajao).

Sin embargo, la mala convivencia con Jocasta y el opresivo ambiente en la residencia estudiantil llevan a la protagonista a buscar otro lugar donde vivir. Así arrienda un cuarto en la casa que la Sra. Collins (Diana Rigg, en su última cinta) posee en Goodge Place.

Un onírico viaje al Londres de los 60

Lugar en que Ellie comienza a disfrutar de su independencia y de los discos de los grupos y solistas de los años 60 que tanto le gustan. Pero en su nueva habitación también experimenta extraños sueños que la llevan al Londres de esa misma e idealizada década.

Donde no solo recorre las sesenteras calles de la ciudad, sino que ve las cosas como si fuera una persona diferente: Sandie (Anya Taylor-Joy), una desinhibida joven que está decidida en ser cantante, por lo que concurre al Café de Paris para hallar representante.

Sitio en que conoce a Jack (Matt Smith), quien se presenta como manager de estrellas y rápidamente establece una relación con Sandie. Hechos de los que es testigo Ellie, quien inspirada por la protagonista de sus “sueños” decide teñirse rubia y cambiar su vestimenta.

Pero las cosas se vuelven mucho más oscuras luego de que en una nueva incursión nocturna por su onírico Londres, la joven diseñadora descubre que Jack ha obligado a Sandie a trabajar en un local nocturno de dudosa reputación, donde debe prostituirse.

Lo que empeora cuando Ellie comienza a ver fantasmas y es testigo de un crimen del pasado en sus sueños convertidos en pesadillas, que la hacen dudar de su sanidad mental -antes ya tenía visiones de su madre-, y la llevan a investigar el destino de la real Sandie.

En un juego entre realidad y ficción, presente y pasado, que Wright va dibujando en la dos horas de metraje de El misterio de Soho, yendo del suspenso al terror psicológico y paranormal. En una apuesta que se diferencia del resto de su trabajo, pero pierde consistencia por ese mismo cambio narrativo.

Aunque hay que destacar que conserva el ritmo frenético y el marcado uso de la música -con canciones de Cilla Black y The Kinks, entre otros-, que ha caracterizado a sus películas anteriores, que acá se suma a un colorido y estiloso reencuentro con el Londres de los 60.

DIRECCIÓN: Edgar Wright

PROTAGONISTAS: Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Michael Ajao, Terence Stamp, Diana Rigg, Rita Tushingham, Synnøve Karlsen

GÉNERO: Drama/Suspenso/Terror

EDAD: Para mayores de 14 años

DISTRIBUIDORA: Andes Films