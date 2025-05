Estas son las artistas invitadas de los conciertos de Coldplay en Chile

Ya está todo listo en el Estadio Nacional para los cuatro conciertos de Coldplay en Chile este 2022.

Sí, leíste bien: la banda británica regresa al país con nada menos que cuatro shows, los que son parte de su exitosa gira mundial Music of the Spheres.

Tour que ha sido uno de los fenómenos musicales de este año, porque en todas las ciudades por las que ya pasó agotó los tickets y en algunas se sumaron más fechas.

Coldplay-2-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

Tal como pasó en Santiago, donde finalmente serán cuatro las presentaciones en Chile, los días 20, 21, 23 y 24 de septiembre en el recinto deportivo de Ñuñoa.

Ahí, los fans del grupo inglés no solo disfrutarán en vivo de hits como Fix you, Viva la vida, Paradise y Every teardrop is a waterfall.

Camila-Cabello-ok.jpg la-tercera

Foto: Promocional

También podrán ver las propuestas de las artistas invitadas, teloneras de lujo que se sumaron a sus cuatro recitales en Chile.

Partiendo por Camila Cabello (foto superior), la cantante y actriz estadounidense que se hizo conocida con el grupo Fifth Harmony y que tras la disolución de este, en 2018, inició su carrera solista.

La chilena que abre para Coldplay

Princesa-Alba-Paola-Velasquez-ok.jpg la-tercera

Foto: Paola Velásquez

Desde entonces publicó tres discos bajo su nombre, el más reciente de ellos editado este año bajo el nombre de Familia.

El que presentará en los recitales de Coldplay en Chile, tal como lo hizo ya en Bogotá y Lima (en Buenos Aires la artista internacional invitada es la cantante californiana H.E.R.).

Además de Cabello, otra música se encargará también de abrir estos megaconciertos: la chilena Princesa Alba (foto superior).

La artista que primero se hizo conocida en la escena trap y que luego se expandió hacia el pop, el sonido que desplegó en su exitoso disco debut besitos, cuídate (2021).

El que también le abrió la puerta hacia nuevos públicos y que la llevó a convertise en artista invitada de los shows en Coldplay en Chile, en uno de los hitos de su ascendente carrera.

Coldplay-horarios.jpg la-tercera

Imagen: Coldplay en Chile

Si vas a alguna de las fechas, la podrás ver abriendo los conciertos, a las 7 PM, seguida de Camila Cabello, a las 7.55 PM.

En tanto, la presentación de Coldplay comenzará a las 9.15 PM.

Revisa también esta nota con todos los detalles para asistir a los shows, desde los horarios hasta accesos al Estadio Nacional.